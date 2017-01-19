你与运营大牛之间,其实只有几个习惯的距离

运营工作非常冗杂，这基本是所有人的共识。运营人员被琐事缠身之时，把事情理清再逐个击破绝非易事。那么作为一个运营，到底怎么才能在乱摊子里捋清主线，找到规律方法呢？这就要回到“习惯”二字上来。

习惯本身是个长久的东西，需要花费许多精力才能够养成，坚持更是难事。但是一旦养成了良好的运营工作习惯，带来的改变是非常显著的——在日常的工作中就能理出自己的一条路，见招拆招。运营大牛们在应对日常繁杂的工作之所以能做到从容不迫，这与他们良好的工作习惯是分不开的。

那么做一个好运营到底应该具备哪些好习惯呢？

一、重视并善用数据（可视化）

摸不到的印象是假，看得到的数据是真。

任何类型运营工作都可以通过数据来量化，例如用户运营有用户增长率和流失率，内容运营有阅读量和转发量，活动运营有付费转化率等等。无数据，不运营。

真正的运营达人通常会借助一些专业的数据分析工具来对运营数据进行统计与分析，如神策数据和友盟等数据分析工具。数据是不会骗人的，数据有助于你发现运营工作中的潜藏规律，你可以根据数据分析结果了解用户的心理与喜好，从而达到优化运营方式的目的。

二、善用知识库（学习与积累）

运营是一个需要大量idea的工作，常年处在输出的状态。成天不是策划个拉新活动，就是写篇跟用户走心的文章。然而所有idea和文章都不是凭空就能编造出来的，有输出就一定要有输入来平衡。所谓输入指的就是日常的学习与积累。

想要成为一个优秀的运营人员，除了完成平日的本职工作，还要不停地从各种渠道汲取养分。对于运营人员来说，平时不妨多逛逛一些运营知识学习与经营交流平台，如馒头商学院、人人都是产品经理、三节课、爱运营、姑婆那些事儿等，长期关注这些平台有助于吸收运营相关的新知识。

除了要加强运营知识的学习，运营人员还需要建立一个属于自己的运营知识库，需要时可随时取用，这样才不至于在需要输出的时候思路枯竭。如果是一个运营team，最好的方式则是建立一个运营团队知识库，像建立起一个图书馆一样，大家一起运营知识和经验，实现团队价值最大化。

“好记性不如烂笔头”，这个道理在今天同样适用，只是用的工具从烂笔头已经升级为了鼠标键盘。现在人们更习惯把知识存在硬盘或者云端，因为人们的好记性依然不如计算机记得清楚，也不如计算机稳定。相比起本地硬盘，把知识库建在云端更为方便。既能够随时在各终端调用，也便于分享。

这里推荐一款非常不错的“烂笔头”：WPS云文档。除了提供团队知识库的云端存储功能外，WPS云文档还有一些对运营人员非常实用的功能，如多人协作编辑功能，支持多人同时在一个文档里编辑与评论，对于需要经常校稿和讨论文案的运营人员简直是一大福音。云文档还支持查看和还原文档的历史编辑版本。使用过程中时不时还能发现一些惊喜细节，如分享链接的设置权限就做得很细，可以只允许查看或者编辑，也可以设为所有人可见或者企业内人员可见，非常人性化。如果还没找到适合自己的“烂笔头”，可以一试。

三、凡事流程化（逻辑思维）

当事情一团糟的时候，要做的第一件事情是什么？可能很多运营大牛的答案都是用XMind、Visio等工具把这件事情的每个流程都整理出来。

把一个任务拆分成几大步，再把每一大步拆分成小步骤。同时列出具体的流程，参与人员，注意事项等等。这样才能够提高这件事情的可行性，把看起来难度很高的目标变成一件件小事。

同时，拆分的这个过程也会促使人更深入地来思考如何才能合理高效地完成任务，从而优化流程。养成了流程化的习惯以后，脑中的任务会从单独一个名词的呈现方式变成流程图。而且再次拆分类似任务的时候，因为有上一次的思考过程，会进行得更顺利。

四、巧用运营工具（讨巧）

工欲善其事，必先利其器。好的运营一定懂得不断找寻自己顺手的工具。

上文提到的WPS云文档，除了用来管理团队知识库，很多时候我还会用来跟其他人一起修改文案文章之类的。用过以后就再也不想回到反复发送下载的传统方式了。应了那句“由俭入奢易，由奢入俭难”。

给文章制作配图、为微信文章排版、生成二维码等是很多运营人员经常会做的工作，简单的配图可使用创客贴，它比PS简单很多，微信文章排版可使用135编辑器或秀米，二维码生成器推荐草料。

上面提到的几款产品的网址在下面：

WPS云文档： https :// drive . wps . cn / landing . html

创客贴： https :// www . chuangkit . com /

135编辑器： www .135 editor . com

草料二维码生成器： http :// cli . im /

这里顺带推荐一篇非常不错的文章：《你与运营大神之间，只差这14款工具》，里面分享的工具基本覆盖了运营工作的方方面面。

五、勤写日报（执行力）

一般的运营部门都是每周上交一次周报，但实际上对运营而言，每天做一份给自己看的日报很有必要。事情多而杂的情况下，很容易就庸庸碌碌度过一天。一周下来，汇报上去的周报也空荡荡的。是运营偷懒了吗？大多情况下并没有。（当然，这里也不否认少数人真的偷懒了的事实。）

日报不需要写得多详细，简单扼要地记录下自己今天完成的事项就好。一般几分钟内就能完成。但在撰写日报的过程中，自己会很清晰地认识到在哪件事情上花的时间不合适。之后也会有所注意。

写日报给自己看，一个是便于每周周报的撰写，另一个则是让自己能看到自己的进展，从而督促自己的工作进展，提高执行力。“今天我偷懒了吗？”“偷懒了的话那接下来就要苦干一番了。”此外，在日报积累成多的时候再回头看，会有极大的成就感——是这一件件微小的事情造就了今天的自己。

“听过很多道理，仍然过不好这一生”这种话说说就罢，别当真。

以上提到运营工作习惯其实都相对比较基础，但真正都能做到的人并不多，而运营大牛之所以能成为运营大牛，往往正在于这些良好习惯的养成。问问自己做到了几个，就能大概知道自己和运营大牛的距离究竟还有多远了。

作者：方观水







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