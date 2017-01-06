沟通不到位，再好的运营策略也白搭！

这里提供一点关于提高沟通的技巧。

一、我们在做运营时，沟通扮演着重要的角色

在公司内部，横行需要跟自己同级的产品、研发、市场、设计沟通；纵向需要跟上级领导或者自己的下属沟通，而对外更需要于合作伙伴或者乙方沟通，这个岗位就是运营。

沟通是一种人与人之间、人与群体之间思想与感情的传递和反馈的过程，以求思想达成一致和感情的通畅，沟通的目的是为了让信息对等。作为一名运营人员如果能更好理解产品、设计的想法和理念，对于日常合作非常有利。

我们先来举个栗子：

另外尽量避免进行单纯的口头沟通，结论等应该形成文档，必要时候需要明确沟通结果双方的责任。事实上职场冲突不可避免，心态要正才能妥善解决冲突，多余又很简单一句话：大家都是打份工而已。

二、作为运营人，应该如何高效地跟同事沟通

1.相互信任，是双方有效沟通的前提

比如，今天运营需要做个线上活动，需要设计做个高逼格的海报。在绝大多数情况下，经过专业练习的设计师审美肯定要比我们都好，如果你去找设计师设计海报，却还要怀疑设计师的审美，这就是怀疑他的专业性，这样肯定不能构成一个平等沟通的基础。除非设计师基础水平无法保证，那就是公司招聘的问题了。

就拿我跟我们设计师来说，每次做活动时，比如设计banner、海报，我提个需求，然后把文案告诉他，给他个方向性我想要的效果，然后我都会很信任交给他，中间出现问题我们也会及时沟通解决。所以你要信任对方，对方也会尽自己的努力去做到你想要的。

2.口头说明很重要，但是书面表达则有理有据

运营是跟用户靠得最近的岗位，所以运营知道用户需要什么，这是运营就会给产品或者技术提需求，比如给我们的APP加个分享按钮。但是有很多运营人就直接就会截个图标注出来说加个按钮，就是单单一个截图就想“打发”我们的产品技术，如果产品对你是很了解，能心领神会的还好，但是大多数都没有这样好的事。这是产品或者技术不理解你的意思，不明白你为啥这样改，产品说我觉得这样更好，然后你就会跟产品进入无止休的论战当中。

如果在我们提需求时，除了口头说明，并附上一份需求文档，说明需求的地方以及为什么要这样改，则会大大降低我们后续的沟通成本。

3.我们需要的是对等的沟通，而不是命令式的沟通

沟通是一名艺术，更是一名技术。比如如果你是跟一个这样的人沟通，你会跟他沟通多久呢？

“你想要什么样的”

“大气的”

“这个可以吗”

“不行”

“哪方面不行呢”

“反正就是不行”

看完这个对话，是不是感觉双方都是互相看不顺对方啊！这样的对话可能多数公司出现过，为什么会出现这种对话呢，我们试着想下，在工作上，我们主动找人沟通，无论是与上下级还是跨部门协作，或者是跟用户、外部合作伙伴、乙方，必然是“有事要找对方”，对吧。既然“有事”必然意味着：双方都需要“付出”，所以双方之间是一种对等的沟通，而不是谁求谁，谁又欠谁的，如果是这样，那沟通则毫无意义，直接干架就像。

4.多站在对方角度去想好问题再去想沟通的方式

就比如我们跟设计狮沟通时，说帮我做个logo，但是设计师是个刚来的新人，在设计硬技能方面虽说还可以，但是遇到叫他给你意见时，可能就会不那么顺利，因为见得好作品不多，以及在设计思维意识上面不那么专业，这时你就得站在设计师的角度去讲你想要的效果。此时你就可以引导设计师对需求进行具象化描述。

比如我可以用“我感觉这个logo可以做的动漫风格一点” “我觉得你现在做得这一版在颜色和字体上欠缺年轻向上的感觉” 诸如此类。让对方明白你的需求是可以再活泼点的，而这个活泼是可以通过一点点的具象来描述的，这样设计师就可以继续开工做出你想要的效果了。

三、我这里给你一点关于提高沟通的技巧

1、尽量用“嘴”去沟通

尽量放放弃那些网络沟通渠道，比如微信文字聊天，那些冰冷的文字即便穿插着表情符号都不一定能表达出你的真实想法。加上中国文字艺术的博大精深，以及每个人的文字理解能力差异，很可能给你的本来意思曲解成一百种答案。

所以跟领导沟通工作，最好电话或者当面聊，可以用微信语音沟通面谈时间；跟同事反馈工作内容，如果必须使用邮件的，你也可以辅助使用电话反馈：邮件已发送，有空时请查收下。

如果仍然不知道什么情况下选择语音形式，那就尽可能的选择这种形式。因为见面，你可以用表情、声音、肢体语言表达更多、更全面的真实想法。这也是很多小伙伴听过我的声音，觉得真实的我跟文字中的我完全是两种人的原因。

2.了解同事的沟通风格，并且认可和接受。

比如你的领导是喜欢思考的更清晰、更细致，做到更有保障风格的，那你跟他沟通时就应该有时间节点、有数据，方案全面、注意细节。这是跟不同的人有不同的沟通方式，在跟他们沟通时要先了解清楚。

我的同事都有自己的沟通风格，比如我们的产品，喜欢给出方向，说出关键点，给与权限，并喜欢经常性的沟通和交流，批评她时务必说出关键点并且及时安抚；我们的技术质感强，跟她交流不需要思考太多，需要引导她突出重点等等。

3.不要总是你在说，而要学会去聆听别人的意见

不太会沟通的时候，多说多错不如不说，但又不能完全不说，那样会显得不尊敬别人。最好的回复方式就是认真的倾听对方在说什么，用姿态、眼神表示对他说话内容的关注和好奇，然后一直问：还有呢？然后呢？接下来呢？

就比如如果你根技术提需求时，其实一直都是你在说，而技术只是处于聆听者的角色，这是不健康的沟通，是有害的沟通，如果你跟技术提出一个修改需求时，而在技术看来，这是对产品发展是不利的，如果还是很自信相信自己的感觉，这对团队对同事之间的关系也是一种不好相处，甚至还会危害公司的利益。

之前有个运营的小伙伴加了我，然后就直接诉苦，说自己现在在公司做运营，领导不支持，资源不充足，做什么都蹑手蹑脚……….噼里啪啦讲了很多，但真正问题就只有一个，就是自己跟领导的沟通不够多，领导不理解你现在做了那么多到底有没有用。

其实对于现在很多小伙伴来说，就是自己的领导对运营的本质作用不够了解，这时你就是一个沟通的桥梁，你应该负起这个责任，跟自己的领导进行对等的沟通，即使在沟通之后，在没有争取到很多的理解和支持，我相信如果是真心去沟通讲出自己的问题和建议，我相信明智的领导都会有点想法的。如果没有，这样的老板不值得你去给他卖力！

所以，沟通在我们运营工作当中占据了很大一部分，不会沟通的运营就注定将会被淘汰。