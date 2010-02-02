以下厨房为例，初探美食菜谱类APP的商业模式与竞争态势

“衣食住行”离我们最近也是我们最熟悉的一部分，文章针对下厨房这一美食类产品展开分析，一起来看。

前言

1.1背景介绍

“衣食住行”一直都是人们在日常生活中扮演者不可或缺的角色。随着移动互联网的不断发展，美食类APP也与人们的生活关系密切不可分割。最近外卖市场巨头争霸，硝烟四起；美食菜谱类APP也逐渐在定义人们的健康生活态度中不断壮大。本文以下厨房为例初探美食菜谱类APP在市场上的商业模式与未来竞争态势。

体验人员：早安喵小姐 体验时间：2017.07.25—2017.09.05

1.2体验环境

手机版本：Android 6.0.1

APP版本：下厨房2.6

1.3体验目的

了解下厨房APP的商业 运营

分析下厨房在市场的优劣势与改进方向；

思考美食菜谱类APP在目前乃至未来市场上的发展态势。

1.4需求分析

随着社会的不断发展，健康生活的理念也越来越深入人心。做饭，已经不再仅限于填饱肚子，更多的是来自于满足人们对于健康的需求，对于“会生活”的追求。

想要知道某道菜怎么做？

想要做道菜，需要购买哪些材料？

想要可推荐菜单，解决下一顿吃什么的问题。

学做了道菜，想要分享成果或者心得；

1.5用户模型 用户模型一 白领：小刘

出生在一个三线城市，专科毕业之后来一线城市打工已有5年； 目前单身，在一家中小企业做销售，租房一族； 喜欢运动，经常参与团体活动，每天坚持晨跑； 经常与朋友一起聚餐，喜欢自己做一些美食料理，有时也会将自己的做饭成果带到公司。

特征：单身女青年，注重生活品质，追求健康生活，喜欢社交用户模型二白领：小杨

出生在本地郊县，国内普通本科大学毕业，目前在一家中小企业工作； 与男朋友住在一起，刚买房正在装修； 每天带饭到公司，会挑一些有营养的快手菜来进行学习与制作； 有很多朋友和同学，有时候节假日和周末会在家自己下厨接待；

特征：本科，正在奋斗期，经济实用主义用户模型三白领：小张

本地人，名校毕业，现在一家上市企业工作，常出差，生活节奏快； 刚结婚，注重生活质量，追求小资生活，爱旅游，爱在朋友圈分享生活晒照片； 午饭通常在公司吃，晚上回家会与老公一起做饭，有时候周末会与爸妈或者朋友出去露营野餐露一手；

特征：追求品质，偏好高端健康食材，喜欢尝试各种异域风味料理用户模型四家庭主妇：李姐

本科大学毕业，与老公在一线城市打拼十年，育有一对可爱的儿女； 生二胎女儿之后便辞职在家，专心照顾一对子女以及丈夫的日常生活； 每天会注意搭配儿女以及丈夫的营养早餐，注重一家人饮食的营养健康；

特征：追求生活质量，讲究食材的新鲜以及营养搭配。

1.6用户场景分析 2产品概述 2.1 官方产品简介 下厨房美食菜谱网倡导在家烹饪、健康的生活方式,提供有版权的实用菜谱做法与饮食知识,提供厨师和美食爱好者一个记录、分享的平台。 应用信息

中文菜谱更全，人气更高的美食社区；

苹果官方App Store 精选推荐的美食应用；

被央视CCTV新闻频道报道为年轻人流行的生活方式APP。

主要功能

时令流行：根据不同季节，告诉你应该吃什么，三餐不重样；

榜单推荐：进来看看被两万多人做过的一道菜谱是什么？

人气社区：你尝试发布一道菜谱，会获得最真实的厨友点赞，交流心得提升厨艺；

活动奖品：定期与品牌联合发布线上和线下活动征集令，赢奖品，交朋友；

购买食材：联合达人推荐，帮你挑选最有品质的食材和厨具，瞬间成为身边人仰慕的美食专家。 创新亮点

菜篮子：菜谱所需食材一键加入菜篮子，去菜市场买菜再也不会忘记卖葱啦！

横屏模式：在厨房里操作进入横屏菜谱烹饪模式，方便又轻松。想要知道更多烹饪的巧办法。

2.2 产品重要事件 图2.2-1 下厨房APP产品重要事件 下厨房APP的产品迭代较为频繁，以上只是整理出来的几个比较具有代表性的产品发布。根据上面的产品发展过程，不难看出下厨房APP的发展路径为： 图2.2-2 下厨房APP发展路径

上线搜索菜谱等实用基本工具以获取大量市场初始用户及数据；

融入电商元素来完善产品的功能性以及商业需求，增加产品在市场上的竞争力，以及

商用价值；

商用价值； 添加社交功能来增加用户粘性，提高用户活跃度；

以增加直播元素来提供社区较为优质的内容，吸引高端人才，增加社区话题与讨论，

进一步完善产品功能。 2.3产品效果体验 2.3.1产品视觉表达 图2.3.1-1下厨房整体风格展示 或许是因为王旭升是出自豆瓣的原因，下厨房的整体视觉风格比较偏小清新的风格。不管是ICON的图形设计以及整体的官方配图都是走的可爱闲适风，配色更是用了现下风靡少女圈的马卡龙色系，又增添了美食菜谱的诱惑，充分的抓住了大部分女性用户的爱好与特点。 下厨房在视觉展示过程中还大片的运用留白效果，给人一种简约舒适的体验，让用户在体验产品在厨房创作的时候，能够展开更好的想象力。 2.3.2文案效果体验

产品Slogan : 唯有美食与爱不可辜负。好的slogan不仅能够起到宣传产品的作用，还能激发起用户使用产品的欲望，更加贴切产品本身的用户需求，能够在繁忙的一天里选择自己做饭的一定是一位对美食和爱充满着执念的人吧。

文案信息

2.3.2-1下厨房部分文案展示

对用户最好的关怀莫过于温柔的言语。下厨房的文案做的很有情怀，将用户的需求与产品的特色通过温馨的文字融合在一起，让用户在使用该产品之前就已经对该产品有了一定的认知与期望。

3.产品分析

3.1市场分析

3.1.1下载量

根据各大应用市场的分析，挑选了三款最具典型的美食菜谱类APP进行比较，不难发现下厨房APP的市场占比还是很乐观的，一直占据较为优先的地位。

图3.1.1-1 三款美食菜谱类APP下载量排名

图3.1.1-2下厨房安卓市场下载权重值

Android市场的下载量是豌豆荚、应用宝、百度手机助手、小米应用商店、VIVO应用商店等主流应用商店下载量的总和。从以上数据可以看出下厨房APP已经成为了市场上亿级用户使用的应用端，市场规模与相应数据流量已经逐步成型。从各项数据看出，美食菜谱类应用市场格局已经基本成型，接下来应该会有更多对于产品细节的完善与补充，比如对电商物流或者大咖入驻，社交等。

3.1.2用户分析

目标人群

简单来说，是想要做菜但还不会做，以及以分享做菜方法为乐趣并且提倡健康生活方式的用户。这些用户大概集中在23岁到45岁之间，以上班族为主力。并且，主要用户群体应该以女性为主，男性用户占比应该较少。

用户特征

图3.1.2-1 下厨房适用人群性别占比（数据来源：艾瑞数据）

图3.1.2-2 下厨房适用人群年龄占比（数据来源：艾瑞数据）

图3.1.2-3 下厨房使用区域占比（数据来源：艾瑞数据）

从以上数据显示下厨房的男女使用占比接近1:3，适用人群多数为女性，年龄层25~40岁阶段，这也决定了APP的整个界面UI的风格走向。人群使用地也主要集中在广东、山东、江苏、浙江等沿海较为发达的地区，对健康生活的概念比较重视。

3.2 产品体验分析

3.2.1 产品信息结构图

为了比较清晰的看产品结构，对产品的功能结构大致分了几个大类。从结构图我们可以看出，现在的下厨房已经在满足菜谱搜索的基本功能外，还成功的融合了电商和社交模块。也能预测到后面的发展趋势应该也是在电商和社交模块的不断优化与改进。

图3.2.1-1 下厨房APP的信息功能结构图

3.2.2 核心功能分析

登录与注册功能

图3.2.2-1 下厨房登录与注册相关展示图

图3.2.2-2 下厨房登录与注册功能流程图

下厨房的登录首页首先给人一种很清新的感觉，通过温馨的文案和色彩吸引用户登录和注册；登录方式也有很多种，可以通过手机号，也可以通过微信、QQ、微博、豆瓣等第三方登录。

下厨房的注册功能流程会在账号模块和电商模块显示出来，目前只支持手机号注册，需要输入验证码。同时在获取验证码的同时会判断该账号是否已经注册，如果已经注册就会请求导入登录页面。注册成功之后会导入用户信息页面，鼓励用户完善个人的资料信息。

搜索菜谱功能

图3.2.2-3 搜索菜谱页面展示

搜索菜谱是下厨房APP最基本的功能，也是吸引用户使用该产品最基础的方式。在产品首页的设计上，将搜索界面放置在首页的顶端并加以颜色的区分，能够更好地吸引用户的注意力；在框架里面输入一定的指引文案，进一步引导用户输入菜谱或者食材来进行搜索功能。

进入搜索页面之后，下厨房会显示出用户最近搜索过的内容，方便用户及时浏览，快速查找信息。另外在最近搜索下方下厨房还会显示出流行搜索的相关食材与菜谱，方便用户在及时采纳建议锁定搜索目标。

图3.2.2-4 下厨房搜索菜谱流程图

用户使用搜索功能一般会有两种情况，一种是目标明确的情况下（例如黑椒牛排），用户想要通过搜索功能知道黑椒牛排的具体制作步骤；另一种就是用户的目标不太明确，并不知道具体吃什么，这时就会通过首页的本周流行菜谱以及朋友圈的关注动态等一系列的推荐内容来吸引用户进行查看和搜索。

在搜索菜谱的过程中，下厨房有个“添加菜篮子”的延展应用。在一定程度上解决食材准备的问题，预防用户因为疏忽遗漏部分食材，帮助用户记忆。在菜单比较多的情况下，需要买的食材种类会有一些重复，下厨房的菜篮子功能里还能合并菜单，大大的方便的用户得的浏览，但是现目前而言，合并功能只会把同类食材显示出来，需要买的分量或者数量以及相对应的食谱还没有显示。

有些菜谱里面还会有一键买齐的功能，用户点击了以后会直接切入到购物环节。但是目前这个功能可能还只是处于试水阶段，在下厨房菜谱里面出现的频率并不是很高。但是有个问题就是下厨房的市集里面售卖的物品还大多集中在干货类别，基本就没有鲜肉时蔬。

图3.2.2-5 一键买齐功能

发布菜谱功能

内容不可能是平台一直提供，想要长久的运营下去，就一定要让用户自己产出新的内容，然后凭借平台里的其他用户点赞以及评论来增加自己的热度以及关注度。下厨房的发布菜谱功能就是这么一个产内容的存在，通过用户自主DIY的发布菜谱，来丰富菜谱内容以及活跃社区，提升了用户使用率以及用户黏性。

图3.2.2-6 下厨房发布菜谱展示

创建菜谱的页面整体干净简洁，配色也可爱清新。首先看到的是醒目的创建菜谱和上传作品两个选项，以此更好的引导用户点选。草稿箱置于页面下部，方便用户修改以及临时存储，也不破坏页面整体的美感。

点选创建菜谱后，整个页面只有上面部分“写下菜谱名字”一栏，以下为留白和输入框展现。以此给用户创建菜谱留下足够的想象空间。

发布菜谱的每一个操作步骤，都会有一句简短的文字描述，以此来更好的引导用户一步一步完成发布菜谱的具体操作，并且下厨房还能在用户输入菜谱名之后自动的识别到可能会用到的食材用料。这一点交互上面感觉做的还是很贴切的，一定程度上减轻了用户操作时的思考负担。

对于下厨房这样的以内容为主的工具型APP来说，如何鼓励用户来进行菜谱以及心得留言分享是一个关键，不妨可以建立积分或者等级机制，通过分享等产生内容的动作，来提升用户自己在社区的等级荣誉积分或者给予市集购物优惠积分等措施。

图3.2.2-7 发布菜谱功能流程图

市集购物模块

图3.2.2-8 下厨房购物流程图

下厨房购物入口有两个，一个是首页的厨房好物推荐。点击厨房好物可以快速导入到电商模块，里面基本都是与下厨房合作的小商家，通过下厨房精选的这个平台，配以精致的文案与场景，使得在淘宝等平台的长尾商品得到畅销，这也成为了下厨房电商模块的一个亮点；

图3.2.2-9 厨房好物页面展示

另一个就是下厨房的市集模块。市集分类将“下厨房”大范围的从内容转向了电商功能。

图3.2.2-10 下厨房市集展示图

下厨房将市集分类放在了市集页面的上方，视觉集中的地方，从用户使用属性上面来说，更方便用户对所需产品进行快速点击与选择。同时市集分类的排序也是根据用户消费或者讨论话题的有关数据来进行有规律的排序，从用户讨论的话题上面来看，不难看出烘焙确实是用户比较关注的话题。

市集首页还有一个“好店推荐”的模块，下厨房涉及电商领域的时间并不算很长，开设这个模块有助于帮助商家快速吸引顾客，从平台上导入客户流量，从而留住合作的商业伙伴。

“热门主题”区域也是刺激用户消费和使用的一个模块。帮助有特定需求的商家开展各种促销优惠活动，例如“会员特权”、“爱尝鲜”、“市集上新”、“节日促销”等。

关于市集分类，下厨房根据用户使用频率与喜好来分类排序。但是也会发现一些痛点。在某些分类下面基本就看不见生鲜食材的身影。比如“果蔬生鲜”，在其下面就基本没有看见有蔬菜的身影，这可能跟物流有关系。不过我们也了解到下厨房的B轮投资商里面有京东和“易果生鲜”合作，如果能把京东的“两小时到”的物流速度与易果生鲜的经营理念也引入到模块里面，或者直接开放渠道来引入两大商家入驻，实现同城物流，这可能就又会是一个亮点。用户在家使用下厨房时就能足不出户完成食材购买、制作以及分享的完整过程。

社交功能

下厨房的社交功能集中在首页的“厨studio课堂”、“对菜谱进行评价留言”以及“信箱”这三个模块里面。

三个月前，下厨房在首页上增加了一个“厨studio课堂”。引入了现在比较流行的直播元素，来进行厨房食谱的现场教学。有点像知乎live模式：厨师或者比较有名气的讲师在下厨房发布教学内容和时间；讲师通过下厨房来获得报名人数与流量；学员通过信箱了解课程所需条件；讲师进行视频讲解、现场操作并解答学员提问；学员学习了之后通过平台晒作业与评价提高讲师名气。通过以上5个步骤逐步完成一个直播LIVE的无限循环从而获得个人商业利益与平台内容和用户粘度。

其实相较于直播而言，“厨studio课堂”更相当于是一个线上教学的形式，如果可以摒弃确切的时间规定，也就是说，用户如果没有来得及或者通过搜索发现以前的直播视频的话，也可以进行付费来进行观看，至于这个付费多少，应该要比在观看直播的要少一些，毕竟不能进行线上问答与答疑解惑。

图3.2.2-11厨studio课堂页面展示

下厨房的社交功能目前还只是通过简单的留言与信箱来完成用户与讲师之间的沟通，这个对于直播或者学习来说，不能做到实时沟通的话确实会降低用户使用频率。很多讲师和学员为了沟通方便，都很喜欢建立微信群来进行沟通与学习，将会增加用户的流失率。

下厨房另一个社交模块就是信箱，通过信箱里面的消息，讨论区，周边等社交行为来增加用户使用黏度。另一个也是通过信箱里面的消息功能来弥补用户在学习菜谱时与发布者的即使反馈与沟通问题。

3.2.3 盈利模式分析

下厨房的盈利模式可以分为三大类：广告插播、电商平台分成、教学直播平台分成。

广告插播

下厨房会在进入APP时有个3秒的广告图，内容一般是合作商的电器家具或者是餐食广告；

另一个插播广告的位置就是首页有几个分开放置广告内容的模块，不过为了保证用户体验的良好性，广告位并不多，一般1-2个。

图3.2.3-1 广告插播页面展示

电商平台分成

下厨房的电商平台分成可分为两大类，B端是与相对知名的大品牌商的合作，C端是食材食器等的小商品供应商。

与品牌商的合作在下厨房商业模式中的表现形式分为软文广告和电商佣金两部分。

首先，下厨房本身的社群属性已经积累了一大批热衷用户，品牌商在推出新产品时，会找到他们来试用、体验和推广。另外，下厨房根据自身菜谱工具的特性，形成了软文菜谱的广告模式，分为文字菜谱与视频菜谱两种。目前与品牌商或者淘宝店、京东商城等都有合作广告。

另一方面，下厨房联合供应商集中整合资源进行推广，通过团购、特价、闪购等活动，迅速积聚流量。

与C端的合作是典型的电商佣金模式。

食材食器类商品属于淘宝一类的电商平台中的比较鸡肋的小众商品。但是在下厨房的平台上这些小众商品除了商品属性自身的特点，通过文案到照片到用户评论，让其带重新赋予浓厚的“文艺范儿”，加上社群的口碑相传，形成了独特的小众商品销售天堂。

直播元素收益平台分成

“厨studio”直播功能应该是下厨房一个比较亮点的地方。给一些厨界大咖提供平台，让大咖从其中获取利益的同时，平台还能抽成，又产生了内容，活跃了社区，还能增加用户使用粘度，吸引更多厨界大咖来提升产品的专业度。

4竞品分析

从上文分析来看。目前市场上美食菜谱类 应用最接近下厨房APP的就是豆果美食。下文就从其功能结构和界面等来简单的了解一下该应用的一些初步状况。

4.1豆果美食APP官方介绍

产品型号：豆果美食6.7.4

连续荣获Apple Store“最佳美食应用”称号

中国APP热门应用生活服务类TOP10

《经济观察报》年度创新领军者

《FAST COMPANY》中国创新公司TOP50

中国财经峰会杰出品牌形象奖

汇聚2亿美食用户，精选100万道美食菜谱，迸发美食灵感，尽在豆果美食。

【主要功能】

在豆果，你能够 —发现食谱：遇到从法式鹅肝到川味冰粉的各口味食谱，满足对美食的一切幻想。 —圈圈：潜水收藏大师做菜心得，或是火热参与美食话题奇葩讨论。垂直社交法则，找到听懂美食声波的伙伴。 —在线课堂：世界名厨、美食达人传授独门秘籍，万人在线课堂打破“好吃不好做”的魔咒，感受美食部落的狂欢。 —购好货：一键购买，下班路上高效网罗全球美味；良心价格，逛遍市场也淘不来的安心食材。 还有……更多体验，等待你去发现。

4.2豆果美食产品重要发展过程

图4.2-1豆果美食重要发展过程

从豆果美食的产品迭代过程中，我们不难发现其实豆果美食已经从2013年就已经在开始进军电商行业了，这个要比下厨房早了快一年的时间，或许是因为有了时间的积累，豆果美食的电商部分做的确实要比下厨房要成熟一些。

在品牌宣传方面，豆果美食也在积极与曾经畅销的节目“舌尖上的中国”进行过战略合作，这无疑对其品牌宣传起到了一个很好的推广。

4.3豆果美食信息结构图

图4.3-1豆果美食产品信息结构图

4.4下厨房与豆果美食对比分析

4.4.1 产品视觉界面分析

图4.4.1-1豆果美食产品界面

豆果美食APP的产品界面大致也走的小清新风格，在配色以及图片搭配上面都能给人一种自然清新的感觉，能够很好的引发用户对于食物的热爱。

豆果美食首页的ICON设计直接引用了天猫的轮廓外形，或许能够在某些程度上表明豆果上很多商品是来自天猫淘宝，但是如此简单粗暴的直接挪用，会给用户一种粗糙不太精细的感觉，尤其是现在天猫形象家喻户晓，再在这里使用会令用户没有新鲜感。

豆果美食的圈圈模块专门负责社交功能。豆果也根据一定的数据调查将话题划分为很多小的模块区域，将其用具象的图片放置在页面的中央醒目的位置。但是豆果对于图标的设计似乎有点不是很上心，比如像“豆果课堂”和“减肥瘦身”、“吃货日记”等图片在一定程度上没有代表性，甚至有些图标直接使用红底白字来代替，这将会带给用户比较差的使用体验。

购好货页面里面的ICON图标一看就知道应该是经过了统一设计的，但是在颜色上面却使用了灰白调，这可能与美食的基调有点不太统一。

4.4.2下厨房和豆果美食功能模块对比

通过分析，下厨房与豆果美食在功能模块结构上面有很多相似的地方，但在有些细节之处还是有不同的地方，下厨房可以取其精华弃其糟粕，巩固自己的产品亮点，弥补不足的地方。

就发布菜谱功能而言，这是产品让用户产生内容进行进一步社交的模块。豆果美食在发布菜谱的同时还能发布不同话题的帖子功能，这就解除了用户在发布内容选择上面的禁制，打开用户的想象力，从而为平台产生更多内容，增加了用户黏性，提高了社交性。

图4.4.2-1 豆果美食发帖子页面展示

对于下厨房而言，豆果美食还有一个比较专注于用户健康以及饮食规划的功能。豆果美食在个人账户管理里面还添加了一个家庭膳食管理的功能，依次添加用户以及家人的各人身体的各项指标以及健康信息，来给用户规划管理每天的膳食需要。

图4.4.2-2豆果美食家庭膳食管理页面展示

对于刺激用户进行发布作品以及在平台上参与评论与点赞，豆果美食引入了会员积分的概念。让用户通过完善个人信息以及发布作品，参与讨论等一些列不同的动作来获取相应的积分。这些积分累积到了一定的数量，可在积分商城里面免费兑换物品。

图4.4.2-3 豆果美食积分商城页面展示

在购物折扣方面，豆果美食有使用优惠券和成为会员两种途径。其中优惠券分为店铺优惠券与豆果美食平台的优惠券两种，方便了平台与商家各自搞活动时的策划。会员模式是豆果美食的包月形式，开通不同的会员模式(5元初级会员、10元中级会员、20元高级会员)已得到在商城里面相应的购买折扣以及优惠券和满减活动等特权。

图4.4.2-4豆果美食会员包月页面展示

4.4.3盈利模式对比

对于美食菜谱类APP来说，其盈利模式大部分都是来自广告和来自B端与C端的商家利润。但是豆果美食有个很好的地方就是引入了会员制度，既刺激了用户在商城里面进行消费，也增加了平台的收入渠道。

5总结与建议

5.1对产品的个人建议

下厨房的视觉设计给人一种小清新的感觉，但也会给人一种不够大气的错觉，随着以后市场的不断扩大，用户不单单只针对可爱粉嫩的少男少女。可以考虑在往国际高端化发展，已期望能吸引更高端的五星级人才入驻。

市集这块儿应该是目前下厨房应该好好沉淀下来继续细化与突破的模块。市集里面的商品分类目前显得比较混淆，没有按照一定的规律里进行铺排；另外时蔬生鲜的种类有限，大多都偏向于水果，而蔬菜和新鲜肉类比较少，或许是因为物流的原因，建议可以考虑与像京东这样具有自己冷链系统的商家进行合作。

其实对于用户来说，有的时候只是提前一两个小时才开始看菜谱，等确定好菜谱之后才发现食材还需购买，这个时候往往用户会退而求其次选择家中其他食材齐全的食谱，这就降低了用户体验。甚至说即使用户考虑大到商城购买，但是因为时间的限制，做菜的热情也会逐渐减退，所以就可能会造成用户流失或者选择放弃。建议在市集模块添加附近商家模块，对接用户周边的市场，增加物流的速度与食材的新鲜度。

内容是平台吸引用户的地方，可以增添一些比如积分商城或者等级制度等排名手段来刺激用户进行内容发布与社交活跃。这样既增加了用户的积极性，也给平台收益多增加了一些渠道。

5.2未来发展趋势设想

5.2.1引流与拉新

现下有很多媒体节目比如赵薇与黄晓明的《中餐厅》都有涉及美食制作等内容，下厨房应该考虑与这些节目进行合作，形式可以多样，不用局限与赞助，也可以在线下分区域的以提供场地或者举办餐饮主题活动等的方式。这样可以引流一大批用户来使用平台，已达到更好的品牌宣传效果。

在内容方面，未来的美食类APP应该是一个大咖云集的平台，可以让用户通过平台就能跟着米其林大师一起制作美食，参与美食的探索之旅。有了大神的魅力，才会吸引越来越多的用户参与。

5.2.2吸引用户参与

未来的美食菜谱类APP，应该让用户自己来定义什么是美食。什么样的东西好吃，周围哪家的餐厅不错，都应该让用户自己去点评。将用户与周围商家通过平台来连接在一起。用户在平台有了一定的热度和认可，那么附近的商店可以通过平台来预约美食点评用户，请用户去品尝以及给以相应的推广和评论。

下厨房可以增加一些比如积分积累的方式或者给与头衔晋级的方式来刺激用户在平台上面进行菜谱发布、评论与制作或者购物等一系列活动。只有用户在平台上活跃，平台的流量才会日益增加，宣传度和传染力才会增加。

5.2.3与生鲜电商合作

下厨房曾与易果生鲜达成过战略合作，但是就目前市集里面的时蔬生鲜以及新鲜肉类的售卖物品来看，大度都是易存储的腌制肉或者冻品为主打，很少有看到新鲜时蔬与鲜肉的身影，这或许与物流与存储有关。建议下厨房扩大与生鲜电商的合作，引入同城物流，方便用户能够及时方便的获得下厨房平台给以的新鲜、健康、快速厨房生活。

5.2.4与周边商家合作

在电商方面，应该围绕周边的商家来进行规划发展，毕竟食材的时效性很重要。可以通过用户的定位来自动检索周围的优质商家，可以根据用户的需求来配置菜谱。用户可以将自己觉得比较好的厨师预约到自己家里面来进行现场教学和美食制作，也可以将菜谱发布者做的某个料理的蘸酱买回来。反正未来的电商应该在用户探索美食路上解除更多限制，说不定自己家做的炸酱面与别人家的炸酱面就只差是差了那么一点点酱呢。

5.2.5关注更多健康

健康应该是未来美食菜谱类APP最关注的一点。用户可以根据自己的需求通过平台去请营养规划师来进行自己的美食搭配以及家人的膳食规划。减肥餐也好，运动餐也罢，营养师可以根据用户自己的情况来单独的制定菜谱需求，甚至可以与周边的一些商家进行合作，能够给用户进行定期的食材补给。一对一的定制服务，才会让营养搭配更科学。

5.2.6引入共享元素

其实对于烹饪美食，所谓的条件无非就是场地、厨具以及食材，平台可以引用现下比较流行的共享元素来让用户进行共享。比如用户在旅行中，想要自己做一顿美食；比如一个不常做烤鸭的用户某天需要尝试一下烤鸭，需要借用烤箱；比如用户在外野炊，需要借用一些餐具。这些都是对用户使用平台解除条件限制很好的切入点。

本文由 @早安喵小姐 原创发布于人人都是产品经理。