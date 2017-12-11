运营人的2017年年终总结报告怎么写？

又到一年一度的工作总结月了，你年初的既定的目标完成了吗？

不管完成与否，做个年终总结那是必须要走的流程，因为俗话说得好：回顾过去，才能展望未来嘛！

而我们做互联网运营工作的指标是最容易量化的。

就比如：

新媒体小编：文章10万+阅读量…….

内容运营：PV、UV、VV各多少…….

活动运营：做了多少个活动、引流了多少粉丝，又转化成交了多少个目标用户……

渠道运营：投了多少渠道、每个渠道的转化率如何……

所以，运营人天生就是跟KPI挂钩的。每年年底也是运营人最犯愁的时间点，但是不管怎么样，你跟KPI过不去，难道会跟钱过不去吗？因为你的报告里面写的东西很大可能会跟你今年拿到年终奖挂钩喔。

所以还是看看年终总结报告如何写才会让你的上司刮目相看？

今年你做了什么？你得让你的上司一目了然，所以先亮数据，概括你这一年做了什么？重要的是你结果是怎么样的？

拿微信公众号运营为例：微信公众号在2017年实现了新增用户17177，完成了年初制定目标的90%。今年共策划了6个活动，每个活动新增用户2000人。关键数据在于新增用户和完成率。你得让你老板看到你的价值，所以如果你的目标完成率能达到百分之90，已经算是一个不错的成绩，如果你是超预期完成目标，那更是锦上添花。今年年终奖大大滴是走不掉了。

第二个能让你的年终奖翻倍的数据就是跟去年相比，不过前提是你的今年目标完成率还不错喔。有对比就有差距，所以我们可以拿去年的数据来跟今年相比。比如去年的新增用户为2101，总体留存率为68%。那今年呢？今年新增用户为17177，总体留存率超过去年，为百分之71，而且新增用户增长率超过百分之80，这都是你的成绩啊，你拿来跟上司谈年终奖的证据啊！

然后就是详细数据的展示了，这个详细就没有必要细化到月或者日了，需要一个趋势，一个总体情况。就比如上面的，统计是每个月的一个新关注人数的趋势图，这是一条缓缓上升的趋势图。说明新增用户关注数是一直往上涨的。

还有这张图，是每个月那个时间段的新增关注人数达到一个峰值，可以反映出你做活动和没有做活动的区别。比如在2017年5月1日，有一个峰值，达到3874，比任何一个时间段都高，可以说明那天你是策划了某场活动而带来的新增用户。

微信公众号阅读数趋势则可以说明随着你的用户量不断增长，微信公众号的总体阅读量也是随之而增加的。一来可以反映我的用户是实打实地存在而不存在这刷量等作假行为，而来可以说明未来阅读量还会继续上升，这是一个利好的趋势。

今年的工作内容，2017年你主要做了什么，也是一个展示过程的时候了。不能只讲结果，过程也很重要。所以你得罗列一下你在过去一年主要做了哪些运营工作，你才会有今年这么好的一个成绩。比如活动运营，大大小小活动策划了多少个，都带来了多少用户转化。内容运营，做了多少期专题策划，写了多少篇原创文章，依靠这些原创文章获得了多少粉丝的关注等。还可以罗列你除了本职工作外，你还做 哪些本职以外的工作等。反正你就要在这份报告里面体现出你的付出以成绩。最重要的是要量化这些工作指标喔，不要只是嘴上说说而已。比如可以在一些重点工作做一些工作过程的数据截图、设计截图等。

工作也是轻重缓急，所以在工作汇报当中，也要把一些重要工作挑出来重点阐述。比如你在2017年做了一个以“xxxx”为主题的活动，这个活动动用你们运营团队的多少力量，共有多少用户参与，又有多少用户被转化为粉丝，你在里面学到了什么？以及有哪些不足都可以一一阐述。

说了这么多好听的话，是该谦虚一下了。这时候你就要讲讲在过去一年自己或者团队的一些不足之处。比如在工作当中遇到一些问题处理情况、自身能力缺陷等。比如还是拿微信公众号运营为案例。比如你总结了三个不足：粉丝转化率低、自身的业务水平不足以及在用户引流环节上不够经验等。而在接下来你就要针对这些问题说个解决方案，在下一年做个好的开始。

有不足就要有相对应的解决方案，所以在上面你列出了自己的不足，所以就要总结一下有什么方法可以针对这些不足提出自己的解决意见。比如在下一年你要提高业务服务意识，主动给用户引导服务。针对引流困境，你可以寻求其他渠道，比如公众号之间的互推、还有原创文章投稿等。

回顾过去，展望未来。是我们每年都会说的话，所以在总结报告里面，还要对来年做一个憧憬。这个未来展望主要可以从自身能力、工作创新等问题上做个好的规划。

运营人的年终总结报告还要注意以下5个原则：

1、善用图表来表现

图表的表现力比文字强，而且我们的工作是比较容易量化，所以图表是最好的表现手法。我在上面就用了两个图表表现手法：

与竞争对手（过去）的数据对比分析，找出优势劣势

每月销量图结合促销活动以及社会热点，找出爆点和潜力点

2、善用例子来佐证

没有案例都是空话，如果你在作报告总结时，能够轻易就能搬出你过去做的工作案例，就能够说明你是真的有做这件事情。

3、实事求是

马云再牛也不可能扣篮，你可以吹的high，老板可不傻

4、别太低调

有成绩就要写出来，这是对工作负责的另一种态度

5、平时多积累

有些人做工作报告很快就能完成，而你却要好几天好几个星期，为何？因为别人平时都有做一些关键数据记录，每天做了什么都在本子里记着。所以养成记录工作内容和数据的习惯，关键时候好用。

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原创丨艺林小宇，互联网运营专家丨多个运营平台专栏作者丨专注互联网运营干货分享，如果你也是-1~3岁的产品运营，欢迎关注公众号：艺林小宇（cs-jy8），跟你唠唠运营的嗑！