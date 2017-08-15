CNNIC：网上外卖用户保持高速增长 精细化运营和服务领域拓展并行

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，我国网上外卖用户规模达到2.95亿，较2016年底增加8678万，增长率达到41.6%。其中，我国手机网上外卖用户规模达到2.74亿，增长率为41.4%，使用比例达到37.9%，提升10个百分点。

外卖市场用户补贴与精细化运营并行，企业加快拓展配送服务领域打造综合服务平台

在行业进一步发展成熟，盈利水平较低的情况下，平台深耕现有业务与横向拓展成为必然选择。外卖业务上，各平台仍在投入巨额补贴以提高市场渗透率，同时也在继续推进精细化运营以提升用户体验，如为用户提供食品安全理赔保险服务、利用人工智能技术升级物流调度引擎等。业务拓展上，外卖互联网企业加快向综合生活服务平台过渡的步伐，开始利用外卖物流系统提供更多品类、场景的配送服务，如日用百货、鲜花蛋糕以及送药、跑腿代办等生活服务。

食品和送餐交通安全问题仍广受诟病，企业扩张过快、运营能力“过载”是问题关键

食品安全和送餐交通安全仍是外卖行业面临的两大现实问题。食品安全方面，2017年上半年饿了么、美团外卖、百度外卖等平台因存在无证店铺、商铺超范围经营等问题受到食药监局通报，部分问题商铺被下线。送餐安全方面，由于外卖平台主要采用众包模式运营，配送体系缺乏统一规范和管理，配送员超速行驶、驶入机动车道、闯红灯等情况时有发生。外卖平台在超出自身运营维护能力的情况下大肆扩张、过分强调业绩指标也是导致外卖行业食品和交通安全问题出现的重要因素。





