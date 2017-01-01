产品运营：如何破解流量下跌难题？

网站运营最关键的工作就是引流，网站的流量异常下跌，如何破解呢？

网站运营最关键的工作就是引流，网站没有流量后面的工作就无法开展，所以对于运营人员来说，时刻关注网站流量是每日必修的课题。但是也会经常出现这种情况，网站的流量异常下降跌，一时间也找不出原因，不知道从哪里去分析，更别提提出有效的解决方案。面对这种异常该如何处理呢？

其实网站流量突然下跌，无非就是网站流量来源出现了异常，只要做好流量分析找出问题所在，异常问题就会迎刃而解。本期内容就为大家分享一下如何做网站流量分析。

为什么要做流量分析？

一般而言网站流量分析可通过数据分析工具来实现，首先我们来了解一下流量分析可以掌握哪些数据。

流量分析：宏观实现对网站整体流量数据的统计分析，指导网站运营。

1、通过流量分析，了解网站的基本流量的基本数据指标，比如用户数有多少，流入量、浏览量、新用户、停留时间等等。如下图所示：

此外，流量分析了解用户回访轨迹，通过老用户上次回访时间分布，了解大部分用户习惯间隔几天回访网站，用于确定网站主要内容的更新频率；通过老用户的波动趋势，了解网站老用户的保持情况。通过上述各项数据指标指导网站运营。

2、通过流量分析，掌握网站用户的粘性/活跃度。

用户平均流入量、用户平均停留时间、用户平均浏览量越大，用户回访间隔越短，说明用户粘性越高，即用户对网站的依赖程度越深，形成转化的可能性越高。通过流量分析，掌握用户对网站的粘性，从而有针对性的进行营销活动。

如何对流量进行分析呢？

流量分析要从外部来源、地域统计、时段统计、客户端信息四个维度进行综合分析。

流量分析–外部来源分析：

网站的流量来源分析是运营的重点，流量外部来源渠道常见的有推介网站来源、搜索引擎来源、关键词来源及无来源。

推介网站来源，分析推介网站来源的明细。如通过360、新浪、百度、腾讯各有多少，所占比重是多少等。通过这些数据分析，可以选择适合的广告投放渠道。 搜索引擎来源明细，分析对比 SEO 关键字来源明细 ，分析关键字质量，优化关键字效果。 无来源，所谓的无来源是就是直接输入网址或者收藏夹直接进入网站。一般而言不通过广告或其它推荐网站直接进入网站的，都是忠诚的老会员，掌握这个数据对我们制定营销方案有关键性的作用。

通过外部来源分析，我们能了解到访问网站的用户是通过什么方式进入页面的，怎么样吸引更多的人访问网站，哪些搜索引擎是对于进入我们的网站是有帮助的，哪些关键字的价值更高等。从而指导电商对网站进行优化，提升网站流量。

流量分析—地域统计：

通过地域统计，了解流量的省市级分布情况，比如网站用户的主要分布区域，不同区域的用户转化效果差异化情况。

通过这些数据为优化不同区域的服务器带宽提供数据参考；同时为选择区域定向媒体提供数据参考；为线下门店的开设区域提供数据参考。

流量分析—时段统计：

通过时段统计分析，有助于我们了解网站流量、用户的时段变化趋势； 了解网站流量、用户的24小时分布情况；通过这些数据分析明显的峰值或者谷值出现时间，详细分析这类波动是否正常，结合当天的广告情况、站内活动情况、工作日/非工作日等数据综合分析用户的上网习惯，从而根据这些数据，对网站改版、内容更新及发布时间制定合理的实施方案。

流量分析—客户端信息：

了解用户的浏览器版本、操作系统、屏幕分辨率等使用情况。比如用户设备类型是PC或移动设备，通过这些分析这些基础相关的数据，为用户的体验提供参考数据。

结语：

纵使影响网站流量的因素很多，分析的方法也是多种多样，但是坚持做好流量分析，即使流量会出现异常下跌情况，我们也能快速找出异常原因，进而找到解决办法。当然引起流量下滑的因素远不止这些，后续将会为大家继续详解。

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