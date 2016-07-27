重新定义新用户 | 如何破解新用户增长难题？

互联网金融平台在导入新用户的过程跟游戏行业比较类似。在游戏里，新用户需要在新手村完成一系列的学习任务后才能进入玩家角色。游戏区别于电商等行业的是：不把新手当做一个节点，而是一个完整的新手成长过程，这个比较符合互联网金融行业的用户特征。

那这个过程应该如何去引导，从哪些维度去引导用户成长，首先看一下这个图：

新手成长可以从4个维度来划分：投资次数、投资金额、投资的品类和投资周期。每个维度需要设定一个目标值（具体的数值请根据自己业务的需要去设定），如果用户达到了这个目标值，就可以过渡成为成熟用户。新手转化这个阶段的运营就算结束，转向下一个阶段的运营。

互联网金融用户的特点是先体验后投资，投资金额由少到多。运营需要做的就是在每个环节做好对应的运营手段，推进用户快速成长。下面我们就每个维度给大家做详细的讲解。

1、 从试探性投资，到放心投资，投资金额由少到多

通过数据发现，互联网金融平台首次投资用户里面存在大量的几十元，一百元，几百元这样投资金额的用户，这些投资金额反应的就是典型的尝试性投资心理。

用户首次投资各个环节的体验对于用户是否复投产生了非常大的影响。新用户首次投资是尝试性投资，金额比较低，随着投资次数的增加投资金额也会逐渐的增加。我们把用户投资金额划定一个区间，用户在投资金额未达到多少之前都属于新用户，需要持续的通过运营引导用户增加更多投资金额。如果一个用户投了5次，但是累计加起来都不到500块钱，那这依然不是一个成熟的投资用户，这类用户要么是羊毛党，要么就是对于平台还存在顾虑；

2、 引导用户感受平台的提现速度

用户初期投资最核心的诉求不是利率的高低，而是资金的安全性，能否让用户感受到资金的快速存取，直接决定了用户是否再次把钱存进来，存更多钱进来；

3、 收益率

通过打造新手差异化的价格歧视，刺激用户完成新手期的投资额度。如特权标，设计一定的额度，这个额度设计的逻辑是，多大额度能把一个新用户转化成成熟投资用户；

4、 投资次数

设计新手特权组合，引导用户完成多次投资。除了特权标、体验金、还有翻倍券等组合福利特权，通过福利的设计引导完成完成从首投到复投，最后一直到完成5次投资。

5、 跨品类倒流

引导用户变成一个多品类投资用户。只投资活期的用户价值和既投活期又投定期的用户价值差别是很大的，只投短期定期和投中长期定期的用户价值又很大。如何引导用户从投活期向投定期转变，以及投资更长锁定期的理财产品，是一个用户是否真正走向成熟的关键；

6、 投资周期

给新用户划定一个新手存续期，给新用户一个认知平台的过程。用户的投资时间间隔会随着用户的成熟而逐渐缩短。尽可能的让用户在最短的时间内增强对于平台的认知，更容易促进用户转化。一旦用户间隔时间过长就需要重新认知，很多新手转化策略就会事倍功半。用户在多长时间内最容易形成转化，我们给用户一个默认的时间周期值，只要在这个最短的时间周期内，不管用户发生什么交易行为，我们可以都把用户当做是新用户，比如7天或15天。

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作者：花大虫，本名黄天文，公众号“大虫运营心经”huadachong1986。曾就职于去哪儿网，奇虎360，百度，负责百度糯米的相关运营工作，现回归奇虎360，负责360金融业务“你财富”的运营工作。电商和O2O运营经验丰富，不定期分享一些运营心得和体会。







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转载请注明: 爱运营 2016年07月27日 于 网站运营 发表