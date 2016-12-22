一个小白运营必须要经历的5大学科

初做运营，最容易让人产生忧郁的性格。

比如：

产品不给力的时候

运营工具不好用的时候

运营项目接手后数据掉了的时候

996的时候

Kpi上天的时候

背黑锅的时候

被相关部门说运营水平不行的时候

不涨薪的时候

数据指标一直提不上去的时候

大佬们“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”的时候…

尤其是新人，很少有人能走出这个荒凉之旅，多数运营新人过不了这种压抑的日子，中途拐弯走向了市场、产品…我建议很多运营人一定要坚持走完这条荒凉的路，只有走完了，才能发现运营的美。这段时间大概在3年内。

在这段时间，你要时刻准备着接受枯燥的工作，领导的审判、用户的谩骂。这是一段“从河南到湖南–难上加难”的日子。

这个时候的新人，给两点建议：

1、无条件遵从别人的运营规则，了解业务；

2、学会自嘲。

我是从做了运营后开始养成自嘲的性格的。自嘲是一种涵养，是做运营无奈时的一种释放。所以，我在回忆进入运营岗的日子时，兴之所至，创造了一个运行经理的词，纯自嘲用的。还有，那段时间，我写了有10万字的文章来吐槽运营，只是为了释放自己压抑的心理。

▌美学

苦逼学学成后，你会忽然一天发现运营的美丽之处。

这就是运营人的第二学科：美学

当然，编辑和文案圈因为岗位的成熟度，产出了一批精英开始走向了为文案、编辑找魂的路。很多人只因为爱好策划、广告、编辑而在初期放弃了对薪资的要求，凭借一腔热情来做事，最终悟道了职位的过人之处而出人头地，成为翘楚。

发现问题，解决问题就是运营的一种美！

当产品因为你超凡脱俗的运作，成为一个爆款，甚至于在一次短线的运营回合里，你做出的成绩超乎想象。那么，这种成就感丝毫不亚于编辑策划了一本畅销书、广告捧红了一款商品。

做运营，就要相信运营能成就你的未来。精神境界要高一些。

当你抱着这样的理想去做运营的时候，运营就变的美好了。

这时候的运营人，给两点建议：

1、学着破除运营规则；

2、试错自己的运营知识。

▌表演学

产品搭台，运营唱戏。运营就像一个戏子，取悦于用户、取悦于客户、甚至于去取悦老板。你表演的越卖力，业务表现就越好。

当你感觉到运营的美之后，你发现运营真的是个高知识含金量的岗位。运营开始解放你的才智，将你的才华贡献给业务，你开始走向科学化运营之路。

所以，一旦你走进了真正的运营团队，迎面扑来的就是浓浓的业务气息，而不是单纯的“以用户为中心”，这个气息里照顾到了用户的情绪，还暗含着某种策略，陷阱或者阴谋。

“老谋深算”，我越来越喜欢这个略含贬义的词：运营就是中场前腰，协调调度兵力，打效果战！

这时候的运营，需要：

1、得到自己的运营法则，加深业务经验；

▌法学

当你不小心去更新了别人人生的时候，你其实作恶多端。

我的文章《深入浅出，笑谈运营》被一家创业资讯网站转载，标题改成了：毕业生考研还是工作全听运营的，干了8年运营的他是如何做到的？

后来，转战某高校法硕的考研市场，终于东窗事发，那一年题没压准，而宣传稿上是“保过”。后来我实在是不忍心再更新别人的人生了，心理压力太大，就走出了这个陷阱。

后来，做应届生校招，我又犯了错误，劝那些考研的学子去找工作。

心里很矛盾！

而类似于我这样的运营人不在少数。

运营是一种虚实结合的工作，甚至于放大到整个互联网产品，都是虚多实少：水军、马甲、造假象、洞察心理…

我是余秀华的忠实粉丝，她的诗《我以疼痛取悦这个人世》我奉为圭臬：

当我注意到我身体的时候，它已经老了，无力回天了

许多部位交换着疼：胃，胳膊，腿，手指

我怀疑我在这个世界作恶多端

对开过的花朵恶语相向。我怀疑我钟情于黑夜

轻视了清晨

还好，一些疼痛是可以省略的：被遗弃，被孤独

被长久的荒凉收留

这些，我羞于启齿：我真的对他们

爱得不够

我们对用户爱的不够，这是商业本质，也是运营的本质。“以用户为中心”只是一种运营手段。

给此阶段的运营人提供一个警醒：

要有“法”的意识，少做恶，运营不仅仅只有欺骗用户这一招。

▌生活学

最终，运营和生活融为一体。当你真的贯通运营的经脉后，会发现生活中无处不运营！

孔子是中国首席内容运营官，他过早的就明白了运营的精髓：中庸之道。与人说话要谨慎，谦虚，不能像大炮一样轰人；但也要有自己的原则。这是生活的中庸。

运营需要中庸，一来不能唯利是图，这容易搞砸业务，尤其是做用户的产品；二来也不能以用户为中心，对运营来说，这只是个手段。商业毕竟是商业，盈利是第一要务。

记住一点：左手服务，右手转化，从左手导右手的过程，就是运营。

这硬生生的把运营人逼到哲学家的身上去了，你会发现，运营真的是一门哲学。比如，如何做才能让用户不反感，甚至心甘情愿转化为付费，或者给你贡献高质量的帖子。淘宝的牛逼之处就在于用户明明知道双十一是一个大骗局，依然冲动的去熬夜剁手，因为淘宝明白人的弱点，大发人性横财。

哲学即生活，有人的地方，就有运营！

这个阶段给运营人的建议：