每天各种忙，你知道运营到底是干什么的吗？

每一个运营人都是这样的，能P图，能做数据，能搞活动，文能提笔控萝莉，武能床上安人妻，进可欺身压正太，退能提臀迎众基，就是这么厉害的角色，却容易造成一个什么都能干的假象，然而又不知道自己到底在干什么。为此，我们特地对运营工作的进行了一次梳理，以便让这么厉害的你在公司找到自己的定位。

运营到底是啥？

先看公司对运营的定位。随便在招聘网站上一搜就会发现各种运营岗位，如：用户运营、内容运营、活动运营、产品运营、新媒体运营、APP商店推广运营、

简单来说，运营，其实就是为了帮助产品与用户之间更好地建立起来关系，我们所需要使用的一切干预手段。

好吧，上面那些岗位真的都是运营岗位，真心看得头晕。既然如此我们就回到营销最基本的状态，来说明这个问题。

最基本的模型是，企业生产产品，产品通过渠道销售给最终的购买者。一买一卖，企业从中挣取利润。

从这三个要素中，我们可以将运营分为三个种，分别是产品运营、渠道运营、用户运营。

产品运营/内容运营

在互联网行业下，企业生产的不再是我们传统意义上的拿在手上直接买卖的产品，而是一些虚拟的东西，如：电商、社区、视频、新闻等。产品运营，或说内容运营可能更为贴切。天猫的展示的内容就是各种商品；优酷展示的内容就是各种视频；今日头条展示的内容就是各种新闻。内容运营的工作就是持续做出独特、高质量的好内容，并把这些内容包装好，让用户更易于消费。

渠道运营

渠道运营，就是利用各种渠道将产品信息推送到购买者手边。可以分为免费渠道和付费渠道。

免费渠道，就是在流量巨大的平台上，利用其规则进行引流，引导用户对产品的关注及购买。如SEO/SEM运营、ASO运营等。

付费渠道，通过支付一定费用购买流量，或进行异业合作，进行资源互换。如商务运营。

用户运营

用户运营，围绕用户的新增-留存-活跃-传播以及用户之间的价值供给关系建立起一个良性的循环，持续提升各类相关数据，如用户数、活跃用户、用户停留时间等。为达到相应的指标，我们会设计一定的活动、激励机制。从而衍生出活动运营、社群运营等运营岗位。

实际运营是多种要素的集合

然而在实际情况中却比上面讲说的岗位要复杂的多。像品牌运营，不单是控制品牌在用户大脑中形象的用户运营，他可能需要阶段性调整产品，通过综合调用多方渠道资源，将产品的魅力立体呈现在用户面前。从这里也可以看出来，其他运营岗位只不过是三者的不同的组合，再结合行业的特点创造出来的岗位，万变不离其宗。

各位在基层锻炼的运营小伙伴也不要太着急，明白岗位在企业中的定位，然后调整自己在岗位中定位。

参看文献

《运营之光》

《运营制胜》