2016年度报告怎么做？2017年市场推广运营方案怎么做？

抓住用户需求。这是的基础。做好产品，产品是最大的。推广是助力，营销只是锦上添花。

2016年年度报告指南

1，整体运营数据

2016年UV，订单数，成交数，收入。

2，日均运营数据

3，月度运营数据

1）各个月整体UV，订单数，成交数，收入。

2）各个月分平台（Web，Wap，APP，新媒体，线下）UV，订单数，成交数，收入。

4，效果数据

1）各个渠道在各个月的投入费用。

2）区各渠道在各个月带来的收入。

3）各个渠道在各个月的ROI。

5，渠道数据

1）按照UV排序。TOP20渠道；

2）按照收入排序。TOP20 渠道；

3）按照ROI排序。TOP20 渠道；

4）按照订单转化率排序。TOP20 渠道；

5）按照花费排序，TOP20 渠道。

6，营销活动

1）做了哪些活动。

2）活动运营数据（阅读量，参与人数，UV，订单数，收入）

3）活动效果：ROI。

7，人员配置

1）人员数量。

2）人员薪资。

3）人员工作任务以及完成度。

4）人员性价比排序。

8，竞品分析

网站

APP

新媒体

1）粉丝数。

2）阅读量。

3）渠道覆盖数。（把主要渠道列出来，看看对方合作了哪些以及怎么合作的）

活动

做了哪些活动，参与度如何，对每个活动进行梳理总结。

没有复盘性的活动总结，活动只会越做越差。只有对活动整个过程进行细致的梳理、分析、总结才会凝聚成你的经验，而不仅仅是经历。

9，行业地位

根据竞品分析，目测自己所处的行业排名。

2017年计划

1，年度目标

1）收入目标。

2）UV目标。

3）品牌目标。

2，年度预算

根据2016年的运营数据以及2017年的运营目标，确立预算。主意保留可调配空间。

2017年推广渠道

1，网站推广

2）网址导航。hao123网址导航，360网址导航，搜狗网址导航，毒霸网址导航等等。移动端的有QQ浏览器，UC浏览器，小米浏览器等等。

3）网络联盟。亿起发，领克特，百度联盟。

4）门户社区。四大门户，地方社区等等。

5）异业合作。

6）生活分类网站。

2，APP推广

1）应用市场/应用商店

小米应用商店，百度手机助手（含91手机助手和安卓市场），华为应用市场，应用宝，360手机助手，魅族应用中心，PP助手，UC应用商店，OPPO软件商店，机锋市场，搜狗手机助手，魅族商店，豌豆荚，安智市场，金立易用汇，木蚂蚁，联想乐商店，应用汇，沃商店，移动MM等等。另外，部分浏览器的应用商店也可以合作，比如QQ浏览器等等。

这里面的玩法首先是基础上线，能上线的都不要放过。然后利用一些资源，比如新品首发，首发，活动，换量等等。中间如果有些预算，建议刷量来做ASO优化，做一些好评。

2）QQ群。

QQ群以及微信群，是精准用户的聚集地，如果做的好，可以获得一批种子用户。

3）Wap。

现在APP推广的渠道太少了，wap的流量那么大，如果有费用，可以好好利用下，直接跳转到app 下载页面。之前有个朋友，经常通过这个方案拉动了app store的榜单，着实诡异。

4）换量。

一点一滴，从小做起。把可以利用的资源，都利用上。

5）知乎。

有个朋友，坚持在知乎上与用户互动，目前累计了近3W关注着，近5W赞同，1W多感谢。他曾经有个回答，很多知乎网友转载到新浪微博，当天给他带来一万多APP新增。

6）社区。

在社区通过有奖活动，也可以吸引一批种子用户。

7）超级APP。

在这个人人都是自媒体的时代，每个APP也都是一个流量媒体，可以跟APP换量，可以付费，也可以做活动。

8）品牌广告。

比如电视，楼宇 明星 ，地铁 ，公交 ，院线，视频等适合做品牌曝光，不过需要花很多预算，除非你特别能刷脸，或者有奇招。真想有一天我可以空手套白狼，哈哈。

9）高校 ，小区 。

精准的线下推广渠道，且比较高效。这块如果能解决质量问题，那将是很好的渠道，线下是游戏推广最高效的渠道。

10）广告平台。

多盟，点入，点乐，勤诚互动，云聚，有米，巨朋，热葫芦，米迪等等。资源形式是推荐墙，插屏，banner，push，积分墙等等。

11）预装和刷机。

效果一般，适合百度，淘宝，助手，安全，浏览器等等应用。

12）关于iOS的玩法

正版的玩法是：冲榜。积分墙冲。刷榜。机器刷。ASO。机子直接刷，积分墙优化，通过拷贝主APP，换个皮做马甲等等。最近部分APP直接把20个关键词刷到TOP10。另外，还有的能做联想词。热搜。 我上家公司，每次做电视广告，自动就上去了，不过效果一般，但是听说理财APP效果不错。

13）精准渠道

腾讯广点通、新浪微博粉丝通、今日头条、陌陌信息流、新浪扶翼、神马SEM渠道，admob，inmobi。

14）社会化营销

通过微博，微信等渠道，发布活动，吸引用户参与，从而获得下载量。南京有个产品叫扇贝，通过背单词比赛，取名字等小游戏，从微博，微信获得客观的下载量。这块成本很少，但是效果却很好。“罗一笑事件”证明微信玩得好是能够迸发出惊人的流量，给大V们产生丰富的残余商业价值。

15）事件营销

杜蕾斯在这块玩的不错。

16）病毒营销

支付宝“敬业福”事件营销；PAPI酱从2200万到与罗胖低调分手；杜蕾斯百人试戴营销；苹果风卫龙拉条转战互联网营销，等等。

17）大V或者说网红营销

这块需要具备：产品质量好以及有名人给你推荐2个条件。知乎早期种子用户的来源就是通过邀请业内的大咖入驻，通过这些大咖的带动扩大产品的影响力，转移他们的粉丝，近期的百度派亦是如此。

18）DSP

DSP在国外一直做得比较好，在国内也在不断发展。

19）补贴推广

20）异业合作

腾讯和京东：京东看中腾讯的流量入口，腾讯看中京东的支付出口。

21）美女视频直播平台

例如，双十一天猫京东的电商+直播模式

22）免费渠道

23）行政渠道

之前有个产品，关于教育考试的，冲到了APP STORE总榜第一，据说是教育机构指定学生必须用的，所以不花钱就做到了很大流量。

写在最后的话

给大家一些建议：

1、抓住用户需求。这是运营的基础。

2、做好产品，产品是最大的营销。

3、推广是助力，营销只是锦上添花。