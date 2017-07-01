团队管理方法给用户运营的启发

回忆起多年前我刚管一个小团队的时候学到的方法，忽然发现和用户运营的道理其实是相通的，分享一下。
先说团队管理的这个方法：按照团队成员的能力意愿，把人分为四个象限。
低能力低意愿，基本上要放弃，淘汰掉，在这些人身上花费时间精力不值得（但这却是很多“救火队员”式的管理者喜欢做的）；
低能力高意愿，主要是培训辅导，帮助提升能力，这种人常见于新人，满腔鸡血乱喷，要给他方法；
高能力低意愿，主要是激励，用钱用权用愿景等等，看对方要什么，这种多见于老油条，需要想办法点燃；
高能力高意愿，明星员工，主要是授权，只给目标不管方法，放手让他干，采用比较高的授权等级，这种人因为能力很强，所以如果跑偏了，破坏力也超强，这是要特别注意的。
（扩展：第一级授权指所有的决策、执行都放手，事后如果出事，主管承担连带责任；第二级授权指下属出方案，行动之前需要主管审批；第三级授权指允许下属参与讨论，出谋划策，但主管做决定；第四级授权指主管下指令给下属）
再说用户运营，用户也可以按照能力（对产品的熟悉度）和意愿（对产品的忠诚度）分为四个象限。
低能力低意愿，非目标用户，基本上要放弃，在这些人身上花费时间精力不值得，特别是花钱买用户的时候，这类用户的钱是白花的，仅仅对短期的“虚荣指标”有贡献；
低能力高意愿，多见于新人，主要是培训辅导，帮助提升能力，所以对应到用户运营，就要给他新手上路、养成的一套办法，比如社交产品里让他快速加到好友，游戏里的新手村任务；
高能力低意愿，这种是老用户，主要是激励，用钱用权用愿景等等，各种激活召回的手段，比如电商发点优惠券，社群组织一些资深用户的线下聚会；
高能力高意愿，明星用户，或者也可以叫种子用户，这群人可要维护好，用授权的办法，让他们能更多的帮到产品，比如让这群用户来组织活动，给他们产品内的一些特权，如论坛的内容审核、板块管理等等。
还有什么其他启发？欢迎留言。
iamsujie，前阿里产品经理，写过《人人是产品经理》、《淘宝十年产品事》、《人人都是产品经理2.0》，现在做创业者服务，『良仓孵化器』创始合伙人。
作者：iamsujie
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來源：简书
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