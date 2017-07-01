团队管理方法给用户运营的启发

回忆起多年前我刚管一个小团队的时候学到的方法，忽然发现和用户运营的道理其实是相通的，分享一下。

先说团队管理的这个方法：按照团队成员的能力意愿，把人分为四个象限。

低能力低意愿，基本上要放弃，淘汰掉，在这些人身上花费时间精力不值得（但这却是很多“救火队员”式的管理者喜欢做的）；

低能力高意愿，主要是培训辅导，帮助提升能力，这种人常见于新人，满腔鸡血乱喷，要给他方法；

高能力低意愿，主要是激励，用钱用权用愿景等等，看对方要什么，这种多见于老油条，需要想办法点燃；

高能力高意愿，明星员工，主要是授权，只给目标不管方法，放手让他干，采用比较高的授权等级，这种人因为能力很强，所以如果跑偏了，破坏力也超强，这是要特别注意的。

（扩展：第一级授权指所有的决策、执行都放手，事后如果出事，主管承担连带责任；第二级授权指下属出方案，行动之前需要主管审批；第三级授权指允许下属参与讨论，出谋划策，但主管做决定；第四级授权指主管下指令给下属）