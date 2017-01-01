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YouGov：女性对VR健身、购物和社交更感兴趣

爱运营 1分钟前 互联网新闻 阅读 1

        YouGov调查了女性和年龄较大的美国人对哪些VR应用感兴趣。

预计，经过最近的购物季后，VR在美国成年人中的普及率将从6%增长至12%。如果半数消费者计划年底购买VR设备，那么2017年VR市场收入将达到67亿美元。

显然，庞大的VR市场并不局限于年轻的男性消费者。女性和老年人也对这个技术表现出强烈的好奇心和购买意向。

毫无疑问，每个人都想玩优质的VR游戏，但是，除此之外，VR还有很多应用。

        女性对VR健身（26% vs. 17%）、购物（22% vs. 14%）和社交（16% vs. 14%）更感兴趣。

还有1/4的受访者对虚拟家庭、办公室或酒店房间感兴趣（包括女性和男性）。

在45-64岁消费者中，26%希望用VR看电影或电视节目，22%希望将VR用于训练或模拟。而且，老年人更希望用VR来监控或在物理位置中移动。

这些调查显示，VR开发人员不应只关心游戏。

目前，VR世界陷入了恶性循环。一方面，开发商不愿意投入大量资金开发高品质VR游戏，因为用户群体还是少数。另一方，潜在用户不愿意投资VR，直到看到高品质的VR内容。

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