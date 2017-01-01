国内领先的永久免费OA办公系统的点晴OA认为，免费OA系统同样肩负着提升个人或组织工作效能的重任和使命，它能帮助员工保持高效工作并出色完成工作，在一定的时间里做更多的事情。

让员工轻松上手的免费OA系统——找点晴OA办公系统

一早到达公司就开始忙，工作任务那么多，忙完一项工作，旁边还有N项工作眼巴巴的瞅着你，还要随时应付领导的召唤、同事的呼唤，工作模式“Always On”，诸事缠身疲于奔命，工作效果没见显著提高，反而被工作搞得手忙脚乱、一身倦。

对于涉及到方方面面的工作事务我们是无法拒绝的，能做的是让自己保持高效工作，合理统筹资源，把时间用在刀刃上，让工作得心应手!

那么，是时候推出让工作大不同的高效工作管理神器了。

它就是——点晴OA办公系统!

没错，点晴OA系统正是实现这一诉求的最有力引擎。

对此，国内领先的永久免费OA办公系统的点晴OA认为，免费OA系统同样肩负着提升个人或组织工作效能的重任和使命，它能帮助员工保持高效工作并出色完成工作，在一定的时间里做更多的事情。

1、让工作衔接更规范、流畅

在工作分工越来越细化和复杂化的今天，越来越多的公司感觉到流程的重要性，在点晴OA看来，如果企业所有的活动都能按照一定的规则一步步实施的话，员工做事不用事事请示，也不用因为找不到人审批项目而导致项目无法进行，尤其能够减少组织工作中最为繁琐的审批工作量。

所以，企业需要建立起一整套规范化的、可复制的工作执行流程，通过清晰顺畅的工作流，才能实现企业信息流、资金流和物流的最佳集成，实现企业经济效益的最大化，从而更好的为员工办公服务。这一点，应用点晴OA系统就可以很容易的做到，点晴OA系统可实现纸质表单的电子化管理，通过梳理、固化流程帮助企业将日常应用的流程办理规则机器化，规避传统繁琐的工作流程，使得无序的工作有序化，员工也能从琐事中解放出来，该干嘛干嘛去毫无压力!

2、让任务开展更清晰、有效

许多人由于白天完成不了任务，便养成了加班的习惯，这往往是因为没有合理规划安排每项工作任务的时间，也有的时候是因为上级任务下达的时机过晚或者下级员工的任务完成情况未能得到及时反馈。

这就要求员工不仅自己要做到“今日事，今日毕”，更要科学条理的安排自己的工作任务。而在点晴OA系统里，每个员工都可以工作日志，工作计划，工作报告和事务跟踪管理来安排自己一天里需要做的事情，在设置工作任务中还可以设置提醒时间，这样可以避免工作任务的缺失，由此一来，员工在使用点晴OA系统的过程中就可以对自己负责的任务进行进度化控制和互动，使任务管理不仅仅停留在管理思想上，而是将任务落实到推动执行上。

3、让信息沟通更简单、了然

很多情况下，企业内外信息沟通不畅不仅会导致企业业务开展不顺利，影响企业的实际效益，而且当业务出现问题时，也容易造成内外部门相互推诿的情况，导致管理混乱。所以，沟通渠道是否畅通、信息是否了然很重要。

点晴OA系统可消除企业的信息死角，成为企业上下左右沟通的润滑剂，帮助员工掌握所有有效的信息，获得更鲜活的业务数据，并以团队组织架构为管理基础，打破传统办公时产生的部门壁垒，帮助企业实现无缝沟通，使管理工作轻松化。比如在点晴OA系统里，可以通过即时通讯工具、内部邮件、工作联络单、论坛等交流沟通工具在企业内外搭建一条及时、高效的沟通“桥梁”，让所有的沟通召之即来。

4、让办公方式更实时、移动

通常情况下，员工一旦外出就会被迫处于“失控”状态，员工无法及时将其工作进度反馈给上级，特别是当紧急事件发生时也只能干着急。在移动互联网野蛮生长的时代，员工充分利用管理系统、办公自动化和手机应用程序来完成工作任务已成为一种流行趋势，因为这样会减少手工操作，获得更多的时间。

点晴OA的PC客户端可以让员工在不打开OA界面时都能随时收到新消息和聊天信息，这些都是自动弹框提醒的，不会错过任何一条重要信息。另外PC客户端的右上角的下拉键包含了员工主要的功能模块，这样可以让员工更快地熟悉整个操作流程，从而避免了不知道让员工如何去熟悉免费OA系统的困境。点晴OA的PC端不仅可以像QQ那样发送打文件，而且还可以同时运用到OA系统，这样工作效率会大大提高的。

点晴OA的手机APP全面囊括了企业大部分业务场景所需，无论员工是在度假、聚会、乘车还是在家里、在机场、在健身房里，都可以通过手机利用碎片时间收发、审批各类工作流和其他管理事情，考虑如何更好的开展工作，使原先“为了移动而放弃”的工作状态变为“为了效率而移动”，从而获得比别人更高的工作效率，使思想和实力都在了别人前面!

听说，在工作中，优秀的工作能力与优秀的管理工具更配，那么，就让点晴OA系统让你每天24小时发挥最大价值，即使面对千头万绪的各项工作也能得心应手、游刃有余。点晴OA系统是真正永久免费，不限用户数，全功能开放，提供免费的咨询服务和免费的升级服务，让广大免费OA用户更好得把OA系统与管理结合起来，提高工作效率。http://www.clicksun.cn 咨询电话：400-186-1886