运营人必备的7大技能——如何用一款APP培养产品思维？

未来的产品和的界限将会越来越模糊，也会做很多关于运营的事，运营也要懂得很多产品的技能。

一、为什么需要产品思维

我之前看过一篇文章，里面大概的意思就是说：未来的产品和运营的界限将会越来越模糊，产品经理也会做很多关于运营的事，运营也要懂得很多产品的技能。

我想大概也是，现在很多运营都会说自己并不知道自己做得是产品还是运营，总觉得自己什么都做。特别是在创业公司里，每天对着用户聊天，可是得到用户反馈后或者APP升级改版时，自己还得画原型写需求文档。所以说如果你说你是100%做运营的也没人相信，如果你说你只是一个产品经理，你可能还得去做市场调研、搞商务拓展，现在可被轻松定义的100%纯工作越来越少了。

在这个趋势下，我们就得顺流而上，不应该在产品和运营之间分个“你我他”！而是跨界去学更多的知识，之前我写过一篇文章《从运营喵到运营总监的T字型学习法！》，里面提到了作为一名运营人，特别如果你是想往高阶运营上升的，纵向学得要深，横向知识你也得拓展，其中这个横向指的就是你应该在运营以外学习产品的能力，这个能力就是产品思维的能力！

二、什么才是产品思维能力

那什么是产品思维呢？很多产品的书对产品思维是这样解释的：从用户心理需求为出发点，结合自身公司能力及市场多元情况，制定的面向市场商品价值可实施最大化的制品“本质”方案计划的思维体系。

如果你觉得听不大懂这个专业解释，我可以用白话文翻译为：把自己也变为小白用户去使用产品，然后形成一套把产品价值最大化，同时兼顾用户价值以及社会价值的可执行产品方案。也就是说我们做运营，也是在跟用户打交道，但是我们应该把用户和公司价值联系起来，而不是为了运营而运营，这是无目的运营，运营的终极目标还是产生价值，否则运营只是做慈善的手段罢了。

学习产品思维是一个过程，而不是速成的。这是一个学习曲线。具体最后能否获得产品形而上的产品思维，这得看自己。产品思维说到深度点，他就是经济学问题。产品的产生并不是为了改变世界，归根结底还是因为市场的利益驱动。所谓的需求，不是马斯洛说了5大需求，所以才有需求。而是在日常生活中，人们在评估生活的成本和回报时，不自觉地作出了自己觉得对的选择。比如IM的商业模式大部分是通过满足沟通的需求，然后占据大量用户进行增值服务。而电商平台的商业模式则大部分时候其实是如何平衡商户和买家的关系。在这里我们就不对产品思维进行深度的研究，我们只会表述产品思维是什么，以及带着产品思维做运营有什么好处？

三、那我们应该什么锻炼产品思维能力呢？

我们首先来看看上面的3个APP的logo，你能知道多少呢？如果3个都知道，我觉得你是一个产品感还是不错的人！但是拥有产品感还只是学习产品思维的第一步！

如果是你，新下载了一个新的APP，你会怎么去使用它？如果我没猜错，很多人打开APP，扫面两下APP的UI，如果觉得还可以就会继续看看其他的功能，有没让我觉得有好玩的功能，如果有则会注册试试，如果没有这款APP就基本就这样过了。

但是作为一个运营人，如果你要重点培养自己的产品思维，我觉得你应该这样秉着这4个原则去锻炼自己的产品思维：

多问&多做&多整理&多对比

比如我们做运营的，接触最多无外乎就是APP、网站或者是微信微博，我们就拿APP来举个例子。

1.我们在使用一款app之前，先问问自己这些问题：

这款App是如何吸引到你的注意力的？

是朋友推荐吗？

他为什么推荐给你？

还是你在一篇文章中看到了这个App？

如果是，是什么促使你去找到这款 App下载它？

它的图标或名字吸引了你吗？

你以前听说过它吗？听说过几次，为什么当时没有下载而现在下载了呢？

在使用之前给这款App一句话评价，你会说什么？对比使用前后的评价将会非常有趣。

你现在对它的感觉如何？你觉得它会流行吗？它有用吗？你下载这个 App 时看过评分、评论和描述吗？

2.问完问题之后，然后我们就带着刚才我们在笔记本留下的问题或者你是记在脑子里的问题，打开这款 App开始使用它。尽量按照正常的使用时间来用它（可能是几分钟也可能是半小时），然后问你自己以下几个问题：

产品的开始界面或注册体验怎么样？是很简单的按几个按钮还是有一堆复杂的验证步骤？

页面跳转、看按钮设计、信息内容排布是否用起来顺手？

界面设计是什么设计风格，用户喜不喜欢这种设计风格？还有就是文案内容，好的文案内容应该根据用户群体来划分？

然后用Xmind把产品的整体架构表现出来，核心需求需要较少的进入次数，其他需求根据用户优先级一般会在二三级。APP一般不会超过第四级页。

大部分人对于产品的印象都是在头几分钟内形成的，回顾这个过程能够让你更好的理解一款 App是如何创造价值，如何方便使用，如何让人感觉到开发者的用心。

3.当我们在使用此 App之后的几天甚至几周的时间再次使用它，能够让你看出产品的持久度和成长性。然后你在默默地思考：

这款App与其它类似App相比怎么样？哪些地方做得更好，哪些地方不好？你为什么愿意选择这款而不是另外一款 App ？

其他人怎么看这款App？看看人们在网上是如何评论它的，你身边的亲朋好友是如何使用它的？别人的评价与 你的看法吻合吗？如果不一样是为什么呢？

基于你所了解的这些，你认为这款App在一年后会发展成什么样？把你的真实想法记录下来，储存好对于日后的总结分析非常有用。

一段时间以后，看看你之前的预言是否正确。如果没有，为什么？你的个人喜好与市场表现有什么不同？你一定要理解这一点，这样在未来你才能合理的修正你的看法。

即使上面的流程你没有完全按照上面的流程去检验一款APP，其中中间的很多步骤也可以省掉，但是有一点可以肯定的是你在使用一款APP，多问问这款APP的一些结构层、范围层、表现层等方面的的问题，你对产品的熟悉度以及掌握度将会游刃有余，你在思考以及检验一款产品的时候，其实就是你对产品思维的修炼过程。

这个产品思维的修炼不是一朝一夕的事情，而是需要一个长期下意识 地去训练它，才会卓有成效，切记三天打鱼，两天晒网，需要有较强的执行力。而具有产品思维能力也是一个运营人在3至5年内与其他人拉开距离必修的课程！

作者：艺林小宇