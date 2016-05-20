你的脑海中运营是一条线，还是很多点？

很多运营新手朋友问过我这样的问题：网站运营到底要做哪些事情？其实问题的原因出在对运营没有一个系统的认识，可能说道里面的零散的知识点，他们也会知道，但是叫他去独立的负责一个项目的话，就毫无头绪了。在这里，何杨想给出自己的建议，如果你想学习网站运营，就不能毫无章法，乱打乱撞，你要努力把自己学习的零散点组成一条完整的运营线，然后在循着这条线，不断的扩充自己的知识点，去实践，那么你的效率就会事半功倍！

现在很多运营新手朋友非常喜欢看一些别人发的实战经验，何杨不是不建议看这些东西，因为我也非常喜欢去看别人的成功经验分享。但是对于新手朋友，一开始就一味地的大量的去阅读别人的实战经验真的帮助就会很大吗？

我们且不讨论别人发的实战技巧到底是不是他自己总结出来的干货，假设的确就是干货，效果也不一定就会很好，为什么这么说？原因有三：

1、别人为什么会想到这种实战技巧，你想过吗？

每种实战技巧其实都是建立在清晰的运营思路基础上，绝对不是一个单独的个体。而新手你能看得到的就只是别人的方法，和最终达到的效果，你看不到他们背后思考的过程，为什么？

因为你脑海中没有系统的运营思维支撑你的思考，分析别人的方法出发点。这也就解释了为什么等到你自己去模仿的时候，感觉没有效果，甚至根本执行不下去；

所以你学到的仅仅是表面的“术”，但是“术”是千变万化的，是很多很多的小点组成的，你学不完，唯一不变的是清晰的运营思维一根线，学会了这个，任何一种“术”你都可以归纳总结，寻找共同规律，把他们变成自己的经验；

而且最重要的是你可以循着运营思维这一条线，演化出更多属于你自己的运营实战的点；

2、干货里面讲的每一个步骤出发点是什么，想过吗？

如果细化到每一个步骤，其实都是有讲究的，如为什么要选择要在百度知道中推广，为什么要使用卖萌试的语言风格，为什么把网站设计的扁平化，为什么跟踪进行某一事件访客行为……

很多干货分享中对于步骤阐述还是比较详细，告诉你第一步，第二步……，如果这种实战操作看多了，自己又没有一个清晰的思路，你的脑袋就会很乱，因为你完全记不住，也不知道别人为什么要这么做？

就跟我们小时候背书差不多，如果你上来就去背，也许花了很长时间才能背下来，但是如果你理解了作者的思路，情感叙述的过程，那么你再去背诵，会好很多；

3、什么时候你能自己想出这样的干货呢？



一直这样模仿下去？就没有想过为什么你自己想不出来这样的实战技巧？别人说的永远就是对的吗？你拿什么来驳斥？……

练武功一味地看招式去模仿，不教你心法口诀，能成为高手吗？

虽然你是运营新手，但是也不要被别人牵着鼻子走，因为你要建立自己的运营思维，学习别人实战技巧最好的方法就是在你的脑海中，通过你的理解运营思维先过滤一遍，然后去操作，这样才能学到真正的实战技巧！

上面总结了很多的运营新手一开始学习的误区，那么在何杨看来，新手朋友一开始应该怎么学习呢？或者说如果去建立运营思维的那条线呢？接着往下看：

1、运营是一条什么样的线？

我们一直在说运营是一条线，那么这条线是什么呢？归结起来四大块：定位引流——用户留存——刺激转化——优化完善，这是一个循环结构，所以运营是一个不断反复的操作过程；

定位引流就是把对的人带到对的地方；

用户留存是把目标客户最大化沉淀下来；

刺激转化是针对留存客户做的一系列刺激消费的方法；

优化完善包含两个部分：数据分析和策略调整，数据分析是检测执行效果的，策略调整是针对数据分析的结果做出合理的措施！

2、从线到点学习，建立自己运营体系

熟悉了上面的线，那么接下来的工作我们就要沿着这条线去完善各个点（实战技巧），这个时候你可以多看一些别人的实战技巧分享，去研究别人的思维，扬长避短，变成自己的经验。

时间长了，自然而然你的运营体系就建立起来了，当别人问你为什么这么去操作的时候，你就能站在运营思维的高度去解释它的合理性！

3、新手最怕的不是不努力，而是盲目

碰到很多的运营新手小伙伴们，非常的努力，但是总是有这样的感觉，对运营把握充满朦胧感，其实问题就出在太盲目了，看到一个别人分享的干货，马上就去模仿着做，甚至花上很长时间，也不去想背后的原因，你认为你能提升吗？你只不过是一个模仿表面的机器罢了。

所以何杨的博客中一直以来对运营思维比较重视，这也是新手提升不起来的根本原因，博客中分享的每一个案例，我都会去带着大家分析背后的原因，这样你才能吸收成自己的东西。

“术”只不过是手段，不要被那些所谓的“术”弄花了眼，而忽略了运营最本质“道”的东西！新手最怕的不是不努力，而是盲目。

4、多请教，多学习，多交流，多实践

虚心请教，交流学习，多多实践是你学任何东西的不二法则，运营也不例外。不要以为自己懂了点东西就了不起了，没有谁敢说自己是运营大神，运营学无止境，强中自有强中手，一山还比一山高，高姿态换来的只能是别人的冷眼。

多加入一些不错的圈子交流，对别人的观点可以持相反态度，可以发表自己看法，但是不要无端驳斥，甚至是恶意诋毁，要尊重别人的成果，不要触犯道德的底线！

后记

上面说的是何杨针对新手运营小伙伴给的建议，不要等到摸爬滚打很长时间才悟出这个道理，那么你错过的不仅是时间，还有机会！运营没有你们想的那么的高大上，只要把握住了整体的思路，剩下你只要不断往前就可以，哪怕每天进步一点点，最起码你的方向没有错。如果你有关网站运营思维或者实战方面的交流，欢迎在我的何杨运营笔记博客中留言，或者微信关注我，记住：网站运营学习的路上，何杨陪你们一起走！

文 / 何杨（heyangview），一个喜欢白话运营的人，6年互联网运营实战！

出处：http://www.h eyangnote.co m/2016/05/yy ytx.html







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