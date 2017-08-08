5款简单的可视化小工具，让你的数据图表瞬间高大上！

作者为人员，免不了跟数据打交道，这5款简单的工具让你的数据图表瞬间高大上。

作为运营人员，虽然不是专业的数据分析师，但你总免不了要和数据打交道。BOSS要你做一个运营报告，你还是用EXCEL表来制图吗？有没有一些既可以把可视化图表做得高大上，又不会很复杂的工具？

当-然-有！

今天菌叔有空，就分享5款非常好用的可视化工具。自己收藏起来的同时，记得推荐给身边的小伙伴们使用哦~



1、BDP个人版

BDP是一个免费的分析工具，分析模板非常丰富，而且还支持制作数据地图（自带坐标纠偏）一个比较万用平台。最重要的是，里面还有微信公众号运营分析模版哦，对于广大新媒体运营者来说，的确是一个非常好用的工具呢。



有各种数据模板可以套用，然后换上自己的数据，就大工告成了！

数据源借口非常的丰富，各种数据模版一键套用，换成自己的数据就可以自动生成可视化图了，是不是很厉害？



2、百度图说

百度图说号称是Echart团队开发的，优点是简单易上手，不用摸索就能使用。缺点是功能不太丰富。对于大部分运营者来说，其实也是够用的了，不需要太复杂的功能。特别是针对初学者来说，在Excel作图时时感觉不好对付的时候，这个工具就比较实用了，选择好模版，更换数据就可以很快的做一张好看的图表插入你的报告中。



3、文图

正如它的名字一样，文图主要是用于图文结合的项目报告里面使用。最大的优势是它帮你定好主题配好颜色，让你整个报告看起来风格统一很简洁美观。就好比排版一样，最重要的不是你做得有多绚丽好看，而是整体风格要统一，颜色要统一。



文图用配好色定好风格的几个主题解决了这种问题，图表功能该有的也都有了，而且文图对移动端的支持真的非常好！完美适配手机端。



4、智图GeoQ

智图GeoQ是一款功能强大的数据地图制作软件，自身有非常强大的地理数据库，对坐标的纠偏，地址字段的识别支持非常好，底图类型很多。绘图功能完善而且强大，该有的一个不落，配上它自家的数据库可以让你很方便的做出想要的数据地图。





五.地图慧

地图慧也是一个地图数据工具，但地图惠有自家的手机移动APP，可以完美在移动端上使用。但制图体验上个人觉得不如GeoQ来的好用，主要差在一些细节，比如自传数据识别比不上GeoQ，比如错了就没法撤销……



作者：菌叔

来源：菌叔聊运营（unceljun）