讲故事是运营的事情，我产品为什么要讲故事

不会讲故事的产品经理不是好的产品经理。
我从最开始接触产品的时候，上了很多公开课和课程，陆陆续续听到产品大神们都会强调一点，那就是讲故事的能力。
我一开始是不解和疑惑的，产品不就是疏通产品逻辑，关注市场，协调团队，和讲故事有什么关系，讲故事应该是营销和传媒关注的事情吧。自此之后便没有再对讲故事的重要性过多地去关注。
但是随着对行业的深入了解，我渐渐发现我以前可能错了，不会讲故事的产品经理确实不是好的产品经理，看看故事大王马云就知道了。
举个例子，想想你现在刚刚入职知名的IT公司，在公司担任产品经理岗位，负责开发一款职场工作类即时通讯App。作为这款产品开发的领导者，你召集了几个核心部门的同事开会，并在开始时发表一个演说，目的是说服他们尽全力和你一起完成工作。
已知参会的同事们：
- 是第一次正式与你认识
- 只有5分钟的时间听你说话
- 开场时只有15秒的耐心听你说话
你会怎么做？这个场景是不是很熟悉，也很令人困扰。
在怎么让你的团队动起来问题上，你可能会觉得你需要的是思维逻辑清晰，有理有据，各项数据的支称，这些都是必须的，但还远远不够。因为人的感性部分远超你的想象，你单纯想靠诉诸理性让别人和你一起行动起来是很难做到的。就像你明明从小知道锻炼身体好，百利而无一害，但你从小到大坚持锻炼的时间又有多少。如果这个道理你能明白，那你就该换位思考一下，我们又怎能用纯理性的方式苛求别人做事，让对方相信你？
讲故事最大的好处就能承载很多情感的部分，可以帮你的团队打鸡血，大大提高了整体团队的行动力。这时候可能会有人疑惑，打鸡血好像有时效很有限，不能长期有效，确实从这个角度看，讲故事的影响力持续时间不长。
BUT：
- 人的各项情感都是短期的
- 这些情感只要能在关键的时候起到作用就可以了，并不需要长时间有效
- 打鸡血就像洗澡，你每天都要洗澡，就像你不能要求自己洗一次澡，就认为自己能够一个月不洗澡一样，打鸡血讲故事也是同类的道理，鸡血要时时打。
在你和大家还感到陌生的情况下，最重要的事情是和大家建立信任，让大家肯听你讲话，然后才是讨论你想和大家一起做的事情。而讲故事就是一个很好的选择。
不仅从产品经理角度来看，讲故事是重要的，从这个时代来看，讲故事的重要性也被凸显出来了。
这个时代最大的特点就是信息爆炸，时间碎片化，随之带来的是人们内心的浮躁焦虑，人们没有精力和耐心听你长篇大论讲道理。而讲故事能解决这个问题。
- 人类是寻求存在感和意义的动物，人们在关注事实的同时会把事实进行主观加工改编成故事。这是基因决定的事实，人类就是喜欢听故事。
- 在这个时代和别人将事情最重要的第一步，不是你内容多好，多么有理有据，而是让别人肯花时间听你说话，这才是合作的第一步，故事天生就有这种吸引力。
- 故事并非纯感性的，而是对理性的事物进行感性加工，让人更有耐心听下去，更容易记住这个信息。故事可以说是以一种感性的结构组织方式传递理性的信息。
- 人的理性和感性都很重要，单纯的数字承载不了感性，而故事可以两者兼备，你的价值被对方在情感上进行认可，才可让对方行动起来。
讲了那么多故事的好处，那么要怎么讲故事？这里只是抛砖引玉一下，让大家大概知道能怎么讲，具体要学习的话不是仅仅靠这篇文章就可以传达的。
1.《引爆点》
- 个别人物法则：内行人员（生产内容），推销员，联系员。
- 附着力因素：简约，意外，具体，可信，情感，故事。
- 环境威力原则：社会关注的事物。认可的事物。
2.你需要讲你的故事，团队的故事，眼下的故事
你的故事是为了让大家信任你：
- 什么时候在乎这件事（你想要和大家和你一起做的事情）
- 你为什么会在乎这件事
- 你为什么相信你有能力完成这件事，你有什么类似的经历
- 如果有，你是如何对应这个挑战，结果怎样，学到了什么
团队的故事，是让大家产生归属感：
- 属于哪个团体，扮演了什么角色
- 这个团队有哪些独特的传统和文化特征
- 这个团体曾经遇到过哪个类似的挑战
- 面对挑战时候，哪些人做了哪些选择
- 选择导致了哪些结果
- 这些结果让人学到了哪些经验
眼下的故事是这次核心：
- 团体眼下面临什么挑战
- 为什么这个挑战亟待解决
- 战胜这个挑战希望大吗
- 成员们需要做什么去对应这个挑战
3.故事的基础逻辑
- 时间，地点，人物，起因，经过，结果
- 五感：味觉，嗅觉，触觉，听觉，视觉
五感的例子：在一个向阳的窗户下晒得暖暖的柠檬躺在砧板上，果汁十足。你可以味道柠檬皮清爽的味道，眼睛微合，轻轻一嗅，清香味儿扑面而来。这时想象有一把锋利的刀，手起刀落，柠檬成了两半，看着这两半柠檬滚开，切口朝上，泛着汁液的珠子聚集、滴落、汇成一小片柠檬水在砧板上。现在你是否能闻到柠檬皮的清香和柠檬汁的味道。拿起其中的一半，再切一刀下去，拿起这四分之一个柠檬，放到最终，深深的咬下去；用嘴唇箍住柠檬，然后咧嘴做出一个大大的柠檬黄的 微笑，让果汁肆意的流淌到你的下巴上。
4.如何完善
语言上：
- 简洁：主谓宾，少赘词
- 清晰无歧义
- 通畅合逻辑
- 生动丰富
- 语言统一
情感上：
- 产生意外
- 征服和控制的快感
- 愧疚感和紧迫感
- 身份优越感
- 自信
5.英雄之路的模板
- 平凡世界
- 战友
- 试炼
- 绝招
- 冒险的召唤
- 接受召唤
- 天助神力
- 护身符
- 拒绝冒险的征途
- 踏上未知的征途
- 战利品
- 世界之王
- 返乡之路
6.利于吸引读者和利于传播的情绪
- 紧迫
- 愤怒
- 希望
- 归属感
- 独特性
作者：张二十三，微信公众号：张二十三
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