讲故事是运营的事情，我产品为什么要讲故事

不会讲故事的产品经理不是好的产品经理。

我从最开始接触产品的时候，上了很多公开课和课程，陆陆续续听到产品大神们都会强调一点，那就是讲故事的能力。

我一开始是不解和疑惑的，产品不就是疏通产品逻辑，关注市场，协调团队，和讲故事有什么关系，讲故事应该是营销和传媒关注的事情吧。自此之后便没有再对讲故事的重要性过多地去关注。

但是随着对行业的深入了解，我渐渐发现我以前可能错了，不会讲故事的产品经理确实不是好的产品经理，看看故事大王马云就知道了。

举个例子，想想你现在刚刚入职知名的IT公司，在公司担任产品经理岗位，负责开发一款职场工作类即时通讯App。作为这款产品开发的领导者，你召集了几个核心部门的同事开会，并在开始时发表一个演说，目的是说服他们尽全力和你一起完成工作。

已知参会的同事们：

是第一次正式与你认识 只有5分钟的时间听你说话 开场时只有15秒的耐心听你说话

你会怎么做？这个场景是不是很熟悉，也很令人困扰。

在怎么让你的团队动起来问题上，你可能会觉得你需要的是思维逻辑清晰，有理有据，各项数据的支称，这些都是必须的，但还远远不够。因为人的感性部分远超你的想象，你单纯想靠诉诸理性让别人和你一起行动起来是很难做到的。就像你明明从小知道锻炼身体好，百利而无一害，但你从小到大坚持锻炼的时间又有多少。如果这个道理你能明白，那你就该换位思考一下，我们又怎能用纯理性的方式苛求别人做事，让对方相信你？

讲故事最大的好处就能承载很多情感的部分，可以帮你的团队打鸡血，大大提高了整体团队的行动力。这时候可能会有人疑惑，打鸡血好像有时效很有限，不能长期有效，确实从这个角度看，讲故事的影响力持续时间不长。

BUT：

人的各项情感都是短期的 这些情感只要能在关键的时候起到作用就可以了，并不需要长时间有效 打鸡血就像洗澡，你每天都要洗澡，就像你不能要求自己洗一次澡，就认为自己能够一个月不洗澡一样，打鸡血讲故事也是同类的道理，鸡血要时时打。

在你和大家还感到陌生的情况下，最重要的事情是和大家建立信任，让大家肯听你讲话，然后才是讨论你想和大家一起做的事情。而讲故事就是一个很好的选择。

不仅从产品经理角度来看，讲故事是重要的，从这个时代来看，讲故事的重要性也被凸显出来了。

这个时代最大的特点就是信息爆炸，时间碎片化，随之带来的是人们内心的浮躁焦虑，人们没有精力和耐心听你长篇大论讲道理。而讲故事能解决这个问题。

人类是寻求存在感和意义的动物，人们在关注事实的同时会把事实进行主观加工改编成故事。这是基因决定的事实，人类就是喜欢听故事。 在这个时代和别人将事情最重要的第一步，不是你内容多好，多么有理有据，而是让别人肯花时间听你说话，这才是合作的第一步，故事天生就有这种吸引力。 故事并非纯感性的，而是对理性的事物进行感性加工，让人更有耐心听下去，更容易记住这个信息。故事可以说是以一种感性的结构组织方式传递理性的信息。 人的理性和感性都很重要，单纯的数字承载不了感性，而故事可以两者兼备，你的价值被对方在情感上进行认可，才可让对方行动起来。

讲了那么多故事的好处，那么要怎么讲故事？这里只是抛砖引玉一下，让大家大概知道能怎么讲，具体要学习的话不是仅仅靠这篇文章就可以传达的。

1.《引爆点》

个别人物法则：内行人员（生产内容），推销员，联系员。 附着力因素：简约，意外，具体，可信，情感，故事。 环境威力原则：社会关注的事物。认可的事物。

2.你需要讲你的故事，团队的故事，眼下的故事

你的故事是为了让大家信任你：

什么时候在乎这件事（你想要和大家和你一起做的事情） 你为什么会在乎这件事 你为什么相信你有能力完成这件事，你有什么类似的经历 如果有，你是如何对应这个挑战，结果怎样，学到了什么

团队的故事，是让大家产生归属感：

属于哪个团体，扮演了什么角色 这个团队有哪些独特的传统和文化特征 这个团体曾经遇到过哪个类似的挑战 面对挑战时候，哪些人做了哪些选择 选择导致了哪些结果 这些结果让人学到了哪些经验

眼下的故事是这次核心：

团体眼下面临什么挑战 为什么这个挑战亟待解决 战胜这个挑战希望大吗 成员们需要做什么去对应这个挑战

3.故事的基础逻辑

时间，地点，人物，起因，经过，结果 五感：味觉，嗅觉，触觉，听觉，视觉

五感的例子：在一个向阳的窗户下晒得暖暖的柠檬躺在砧板上，果汁十足。你可以味道柠檬皮清爽的味道，眼睛微合，轻轻一嗅，清香味儿扑面而来。这时想象有一把锋利的刀，手起刀落，柠檬成了两半，看着这两半柠檬滚开，切口朝上，泛着汁液的珠子聚集、滴落、汇成一小片柠檬水在砧板上。现在你是否能闻到柠檬皮的清香和柠檬汁的味道。拿起其中的一半，再切一刀下去，拿起这四分之一个柠檬，放到最终，深深的咬下去；用嘴唇箍住柠檬，然后咧嘴做出一个大大的柠檬黄的 微笑，让果汁肆意的流淌到你的下巴上。

4.如何完善

语言上：

简洁：主谓宾，少赘词 清晰无歧义 通畅合逻辑 生动丰富 语言统一

情感上：

产生意外 征服和控制的快感 愧疚感和紧迫感 身份优越感 自信

5.英雄之路的模板

平凡世界 战友 试炼 绝招 冒险的召唤 接受召唤 天助神力 护身符 拒绝冒险的征途 踏上未知的征途 战利品 世界之王 返乡之路

6.利于吸引读者和利于传播的情绪

紧迫 愤怒 希望 归属感 独特性

作者：张二十三，微信公众号：张二十三





