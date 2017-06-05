优秀运营人才必知或熟练运用的11类重要工具

工具用的好，效率有保障！

1、办公软件类

这是我们最常用的，大致有三类：

1）文档类

word、excel、ppt/keynote

PPT这块我需要说一下，一般汇报需要用到ppt，如果ppt做的太烂，可能会影响你的“仕途”，关键ppt便于我们总结，大家都知道，只顾闷头做事不总结的运营，不是好运营。

2）画原型

axure、visio

visio我2010年就淘汰了，好像还有人在用。

3）设计软件

photoshop、dreamweaver、sketch

ps绝对不是设计师的专属，运营人员也必须要学会基本的操作，比如裁图、抠图、磨皮、改大小、拼图等等。

sketch也是一款蛮好用的软件。

4）流程图

xmind、mindmanager

我现在都用xmind了，蛮好用的。流程图是用来帮助我们定期梳理运营思路的，你可以把你的运营策略、计划、工作进展情况等等，用xmind记录下来，并定期更新。

2、沟通工具

沟通能力是运营人员的基础能力，一个不懂得跟用户沟通的运营不是好运营，一个从不跟用户沟通的运营，不配做运营。

1）微信、微信群

2）QQ、QQ群

3）钉钉、钉钉群

3、入门资讯平台

1）艾瑞网（http://www.iresearch.cn/）

2）虎嗅网（https://www.huxiu.com/）

3）36氪（http://36kr.com/）

4）钛媒体（http://www.tmtpost.com/）

5）雷锋网（https://www.leiphone.com/）

6）界面（https://www.jiemian.com/）

7）techweb(http://www.techweb.com.cn/)

8）网易科技、新浪科技、腾讯科技

4、站长工具、流量排名查询

1）艾瑞数据（http://data.iresearch.com.cn/）

包括pc端和移动端等数据，这个一定千万必须建议大家好好研究下，2006年我花了一整年时间，结合资讯平台，很快了解了各个行业的基本情况，后来还坚持看了几年。这个方法，建议大家也好好实践一下。

2）站长之家（http://www.chinaz.com/）

3）爱站网（http://www.aizhan.com/）

也是站长工具，更直观一些。

4）cnzz（http://www.cnzz.com/o_index.php）

5）A5站长网（http://www.admin5.com/）

6）csdn（http://www.csdn.net/）

程序员经常去的一个平台

8）alexa排名（http://www.alexa.cn/）

我做产品的时候，把排名从第一一直到2000的看了2遍，很多都是注册了账号，一个个体验的。不要总是瞅着中国的平台看，国外做的好的平台很多。当然，你首先得学会翻墙。做运营不会翻墙，可不好。

7）新榜（http://www.newrank.cn/）

新媒体这块的数据，它应该是做的最专业的

8）app store

不解释，大家懂的

9）各大应用商店：应用宝、百度手机助手、360手机助手等等

10）最美应用（http://zuimeia.com/）

最好看它的app，我第一次见它的时候，真的感觉酷炫吊炸天！

5、干货文章

看文章可以帮助大家更好的学习，但一定要学会鉴别哪些是有用的文章，提示：设计一堆流程、道理太多无实操的，基本上看了等于白看，另外可以看下作者的出身，一般运营一线出身且有成功作品的，文章都会干一些。

3）pmcaff（http://www.pmcaff.com/）

4）姑婆那些事（http://www.gupowang.com/）

5）互联网早读课（http://www.zaodula.com/）

6）虎嗅、36氪，上面也有很多干货文章

7）运营深度精选（公众号）

8）运营小咖秀（公众号）

以下为运营 /产品圈的几个自媒体号：

1）张记杂货铺（《从零开始做运营》作者张亮的号）

3）类类有话说（《运营笔记》作者类类的号）

4）运营狗工作日记（《超级运营术》作者韩叙的号）

6）BLUES（兰军的号）

6、帮助提高审美的平台

1、最美应用（app）

最美应用是一帮设计师做的一款app，推荐的应用还都是不错的。

2、花瓣网（http://huaban.com/）

3）dribbble（https://dribbble.com/）

国外专业的设计师云集的网站

4）站酷网（http://www.zcool.com.cn/）

5）堆糖（https://www.duitang.com/）

6）deviantart（http://www.deviantart.com/）

国外网站，非常专业

7）500px（https://500px.com/）

pc和app都很棒，我见过的图片最牛逼的平台（因为国外版权意识很强，上面的图片需要付费的）

7、ASO用到的平台

一个运营人员，seo和aso还都是要懂一些的，其实逻辑不是太复杂。

1）ASO110（https://aso100.com/）

2）ASO114（https://aso114.com/）

3）阿搜（http://www.asou.com/

4）app annie(https://www.appannie.com/account/register/?utm_source=baidu)

5）CQASO （http://www.cqaso.com/）

5）其他的不列举了，蛮多的

8、运营类培训和分享平台

1）人人都是产品经理旗下的起点学院

2）馒头商学院

我是他们的第一期分享嘉宾，他们发展的蛮快的，ceo王欣是我金山时的前同事。

3）三节课

黄有璨的三节课应该是我们圈子里运营这块个人发展的最好的

4）鸟哥笔记的分享课

5）pmcaff的分享课

6）小饭桌（早年跟我合作过）

7）插座学院

9、社区类平台推荐

为什么我要推荐一些社区？社区用到的运营手段就是用户运营和内容运营，这是所有运营工作的基础。而且，平时经常泡社区，对运营人员的能力塑造非常关键。

尤其是一些垂直类的社区，比如汽车、游戏、信用卡、医疗、地方站、手机、体育等等领域，都做的很好。大家可以根据自己的兴趣挖掘一下，另外也可以在app store上面，他们推荐的一些国外社区也是蛮不错的。

微博、朋友圈、贴吧、qq空间这四家流量最大的平台我就不说了。

1）知乎

2）豆瓣

4）猫扑（猫扑给了我太多东西，无论它怎样，我都推荐）

5）facebook

6）twitter

7）pinterest

8）wordpress

9）reddit

强力推荐，创造了很多玩法，打败了digg

10）snapchat

11）tumblr（轻博客的鼻祖）

10、推荐一些我觉得做的不错的公众号

1）深八深夜八卦

2）简书

3）冷兔

4）Ayawawa

5）吴晓波频道

6）咪蒙

7）麦子熟了

8）支付宝

9）夜听

10）杜蕾斯

11）开八

12）papi

13）脑洞历史观（头条号）

15）其他的就不说了，大家可以在新榜上找找

11、推荐一些运营相关的书籍

1）黎万强的《参与感》

2）苏杰的《人人都是产品经理》，已经出2.0了，我已收到样书

3）范冰的《增长黑客》

4）张亮的《从零开始做运营》

5）黄有璨的《运营之光》

6）类类的《运营笔记》

7）韩利的《运营实战手册》

8）韩叙的《超级运营术》

9）金璞的《互联网运营之道》

10）兰军领衔、类类等参与的《运营前线》，共2本

11）陈维贤的《跟小贤学运营》

作者：类类