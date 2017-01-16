微信小程序开发文档和工具的使用方法

磨刀不误砍柴工，在掌握小程序开发之前不妨先来看一下微信小程序开发的开发文档和工具，快速打造属于你自己的小程序。

1、下载微信官方的微信Web开发者工具。打开微信公众平台，找到右下方的小程序模块，将鼠标放在此模块上，点击「开发」按钮。

2、点击「工具」，在页面左侧栏中找到「下载」。开发工具提供 Windows 32 位、Windows 64 位和 Mac 三个版本，可根据实际情况选择适合自己电脑的开发工具。

3、安装后，直接启动开发者工具。首次启动开发者工具，需要使用开发者的微信号扫码登录。登陆后，点击「添加项目」，填写 AppID（如果没有，则点击无 AppID）和项目名称。接着，在项目目录中点击「选择」，新建一个文件夹作为新的项目目录。然后再次点击「添加项目」，就可以新建出一个微信小程序项目了。

4、微信开发者工具共分成「编辑」、「调试」和「项目」三个部分。

编辑：编辑和修改小程序的代码。

调试：显示小程序代码错误和警告，便于调试代码错误。

项目：用于查看小程序的属性、修改小程序配置，以及提交小程序代码至微信服务器。

开发工具还提供简单的模拟器（页面左侧），开发者可以使用模拟器在电脑上模拟用户点击及使用，提供后台情况模拟、多媒体播放器调试、缓存数据处理等功能。

5、懂技术的程序员到这一步就可以自己开发了。不懂编程的用户，制作小程序可以登录www.jisuapp.cn，点击「立即制作」，选择适合的模版，点「选择」，进入编辑页面。

6、编辑页面里包括页面管理、组建库、风格、模版以及页面设置等等按钮，可以根据实际需要进行编辑，也可通过选择空白模板进行创作，制作完成后，点击「生成」按钮，选择「发布」。

7、选择「小程序打包」，下载小程序的标准代码包。

8、打包小程序，在微信公众平台的开发设置中查询AppID以及AppSecret,然后进行打包，这是针对已经进行可微信认证的用户；如果没有进行微信认证，直接点击「抢先体验」，选择「直接打包」。

9、打包完成后「点击下载」，下载保存后进行文件解压。

10、打开微信Web开发工具，在「项目目录」这一栏选择下载好的代码包，打开后就可以看到小程序的预览效果了。

11、预览效果。

​

12、在「项目」页面中，开发者可以查看小程序的基本属性，也可以进行真机预览调试，或向微信服务器提交一个新版本的小程序代码。服务器收到代码后，管理员就可以通过公众平台将新版本提交审核。

微信小程序已经正式发布，只有认真了解微信小程序开发工具如何使用，才能抓住机会进入市场，拿下小程序的第一波红利。







本文固定链接: http://www.iyunying.org/social/wxyy/92044.html

转载请注明: zhichiwangluo 2017年01月13日 于 网站运营 发表