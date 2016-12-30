自媒体经济如何实现IP打造和流量变现?

这是一个互联网的时代，这更是一个自媒体的时代，在微信、微博、QQ、今日头条、腾讯新闻、UC订阅等等领域活跃着成千上万的自媒体。

这是一个互联网的时代，这更是一个自媒体的时代，在微信、微博、QQ、今日头条、腾讯新闻、UC订阅等等领域活跃着成千上万的自媒体。他们每天以极高的更新频次，最吸引眼球的更新热点，从传统媒体手上抢占了大量的读者，让传统媒体被迫去中心化，从而彻底颠覆了整个媒体产业。

一、沦为产业乞丐的原创作者们

随着自媒体的风起云涌，自媒体界逐渐出现了两类泾渭分明的群体，他们是转载号和原创号，原创号可谓是自媒体江湖的蚂蚁、蜜蜂，辛辛苦苦的在自媒体江湖中耕耘中，用自己的付出来赚取那一分微薄的回报。

如此辛苦，那原创号是不是过的比较好呢？完全没有。这是因为自媒体无论是文章还是视频或者其他媒体形式，其创作的过程都是一个极其艰难，并且费心费力的过程。

以著名的起点中文网为例，在起点中文上写小说的作者何其多，但是真正能保持长期每日更新的何其少。并且除了少数的真正成名的自媒体人以外，仅凭自媒体的收入是难以养活自媒体的从业者的。

这就导致大量的自媒体原创号需要在兼职的状态下运行，那么这种类似于个体户的自媒体人正在沦为自媒体江湖的最底层。

但是，无论多么辛苦耕耘的原创号们都不得不面对一个事实，就是在信息爆炸的时代所有的读者、粉丝都是喜新厌旧的，如果不能保证足够的更新频率，一个自媒体原创号就会在极短的时间内被淘汰。

可以说，原创已经成为多少自媒体从业者心中的痛，高成本低收益的原创，正如同吸血鬼一样大量吸食着原创作者的精力和潜力，最终当潜力耗尽，自媒体号却没能实现规模化盈利的时候，沦为行业乞丐的自媒体原创者最终等待他们的只有退出的下场。

二、打造自媒体原创者独一无二的生意

著名自媒体人李东旭先生在其《你是一桩独一无二的生意》一书中反复强调，无论是在职场中工作，还是在自媒体江湖创业，都要有一种将自身打造成独一无二生意的能力，打造核心竞争力，经营好自己这才是自媒体江湖的不二法门。

在自媒体江湖之中，原创者如何打造核心竞争力实现流量变现，正在成为自媒体人需要考虑的关键。那么在自媒体厮杀激烈，疯狂竞争的时候，如何能够实现流量变现和可持续经营呢？

关键在于以下几点：

一是树立自身品牌，打造个人IP。在自媒体圈中大量的原创作者都是抱着一定的理想来到自媒体这个行业的，他们起初投身自媒体并不是为了赚钱或者为了成名，为的是自己对表达自身而带来的一腔热血。

但是随着时间的推移，越来越多的自媒体人会发现，自己所热爱的所喜欢创作的东西却不一定是被网络所认可的，面对着低到吓人的点击量，自媒体人们要么心灰意冷，要么主动转型，向着迎合大众的方向转变，最终的结果是逐渐丧失了自我，最终被庸俗被埋没。

那到底该如何对待自身？在网络上追逐热点的人大有所在，但是只有能在热点中有自己独到见解，独特观点的人才能真正的脱颖而出，因此，自媒体的内容创作需要的是结合热点，展现个性，发扬风格。

只有你自身独树一帜的特性，才能在自媒体江湖中形成影响力。要让所有的读者和粉丝，一想到某件事的时候就会直接联系上你的个人特质，这就是囤积个人IP的基础，也是打造个人品牌的基石。因此，自媒体人需要做的第一件事，就是树立个人特征，囤积个人IP，打造个人品牌。

二是抱团取暖，实现联合作战。在互联网时代，知识的更新日新月异，内容的创作甚至在以小时为单位，但是任何一个单一的原创者别讲以小时了，甚至连以天为单位实现内容创作都是极为困难。

这就直接导致，大量的自媒体人只能保证一周几次，甚至更少的更新频率，更新频率的过低不仅无法积累粉丝，甚至都无法形成流量，这就是为什么大量的自媒体原创号都是几百个粉丝的小号却始终无法发展壮大的原因。

因为自媒体早就过了单枪匹马，孤胆英雄闯世界的时代，在自媒体的早期“痞子蔡”、“木子美”这些早期大V可以凭借一人之力实现大红大紫，但是现在这正变得越来越艰难，因为内容的持续创新与输出，这是对大部分自媒体人的挑战。

连“Papi酱”都要用工作室来实现内容输出，连罗振宇都不能以一己之力包打天下的时候，个人的力量实在是太过渺小了。这个时候就需要抱团取暖，在形成自身独特风格或者品牌之后，就需要自媒体人做出选择，是以自我为核心聚集朋友，实现抱团呢？

还是加入别人，联合作战？无论哪一种，都是一件事，这就是个人的力量越往后发展限制越大，只有实现抱团取暖，才能最终建立起24小时全天候作战的能力。

三是赚取流量，打造爆文。流量可以说是每个自媒体人的根本，他可以被称之为点击率，也可以被称之阅读量，无论哪一种定义，都是和当年传统媒体发行量、收视率同类的东西。一个自媒体账号或者自媒体联盟的成功与否，关键在于如何能够赚取流量，变现流量。

如何赚取流量呢？任何一个自媒体账号基本上都经历过这样的一个过程，在账号创始之初，赢得粉丝并不困难，但是增长到一定程度之后，就会陷入瓶颈，粉丝量增长有限，而阅读量也就陷入了相应的瓶颈。

这该怎么办？有经验的自媒体人就会告诉你，依靠爆文。爆文是自媒体界对多人转发，超高关注度的一类文章的统称，一篇爆文给一个微信公众号带来几百上千的粉丝并不困难，并且一篇爆文的出现往往会带来诸多大号的转载，从而进一步将爆文推到了高潮，实现了粉丝数、阅读量的井喷式增长。

如何打造爆文呢？其实没有人能够回答这个问题，因为每天创作出来的自媒体内容那么多，即使是紧跟当下热点也不一定能够产生爆文。这时候就需要看联合作战的作用了，通过试错用多个作者的齐心协力，出现爆文的几率将会远高于单个作者的碰大运。而多个作者的爆文叠加，就有可能打造出一个所谓的公众号大V，或者高流量大号。

四是变现流量，实现收益。积累了流量之后，再就需要变现流量，实现收益了。现在很多的高流量大号都会面临一个困局，传统的流量变现方式变得越来困难，在内容里面打广告，这无疑是流量变现最直接的办法，但是打广告和粉丝粘性是反关系，广告越多的大号粉丝粘性越低，掉粉就越容易。

三、那除了广告以外还有哪些流量变现的办法呢？

第一，借助平台实现收益。现在为了培养自身的平台用户，越来越多的平台，例如今日头条、腾讯新闻、UC订阅都开始对广告收入进行分成，以今日头条为例，越是流量大的号其实现广告收入的分成比例就越高。

并且有很多自媒体平台都会有专门的签约奖励计划，一个签约的大号会有高额的奖励，借助奖励这无疑是比直接打广告更简单的办法，例如今日头条的千人万元计划等。

第二，借助软文实现变现。软文又称软广告，就如同电影中的嵌入式广告一样，在内容平台中有针对性的嵌入一定的推广内容，不要以硬广告的形式体现出来，让读者在不知不觉中受到了一定的影响。

这样的软文在运用得当的时候甚至不仅不会流失粉丝，甚至有可能成为爆文，演变成为圈粉利器。并且现在软文界的行情往往是一篇软文少则千字五百元，多则千字千元的收入。按照一篇文章两千字计算，这个收入就会非常可观。

第三，构建场景高额回报。前两种变现形式相对简单，但是高端的变现形式将会更加有力，正如罗振宇的《罗辑思维》，他就用一个并不复杂的脱口秀节目就成功的实现了场景的构建，在这个场景内无论他销售任何东西都可以轻松的获益，并且还不回引起粉丝的反感，而脱离场景之后的商品却会变得一文不值，这就是场景的魅力。

自媒体时代，每个自媒体运营者都像一个捧着金饭碗的乞丐，如何能够实现自身的变现，形成可持续的发展，值得每个自媒体人深思。

作者：财神哥