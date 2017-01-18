伴随着去年知识付费风口的到来，MOOC学院也将调查的关注点拓展到在线付费学习，除了邀请传统视频课程学习平台优达学城（Udacity）、学堂在线、极客学院、智课网，更联合了在行、分答、喜马拉雅FM、千聊等知识共享领域头部产品，共同发布调查问卷，以期获得更多的不同类型学习者样本。

调查发现，各种新颖学习形式、平台进入人们视野，在线学习进入百家争鸣时代，然而视频学习仍为主流；“为知识付费”得到绝大多数人认可，70%在线学习者在过去的一年中为在线学习付费，知识付费时代来临。

20代、互联网从业者是知识青年的主力军

参与调查的学习者中七成为90后。职场学习者逐年上涨，2016年已与在校生比例接近1：1。其中，互联网从业者首度超过教育科研从业者，成为最热爱学习行业。工作三年以下学习热情最高，令人惊讶的是，工作八年以上的学习者对在线学习热情同样高涨。

在线学习百家争鸣，视频课程仍为主流

在线学习的形式层出不穷，文字直播、音频直播等方式相较往年，获得了相当一部分在线学习者的青睐。然而排名前二十热门学习平台中，视频平台超过半数，占据主要地位。其中网易公开课连续四年雄踞榜首，网易旗下三大在线学习平台继续保持领先。

值得注意的是，TED、Bilibili这类非传统意义教育资源提供者也进入了学习者视野，跻身前十，同样受到了知识青年们的追捧。微课、喜马拉雅FM等音频平台和知乎、扇贝单词等App产品，也成为了在线学习者的重要知识获取渠道。

就具学习体领域而言，外语、互联网、生活爱好、人文艺术四个领域课程最受欢迎。其中男生更爱互联网，女生更爱学外语，超过一半00后学习者钟爱学习自然科学。随着年纪的增长，学习者对人文艺术、医药健康关注度也越来越高。

知识付费时代已拉开帷幕

今年的调查中，付费用户比例剧增。70%的学习者在2016年为在线学习付过费，这一数字在2015年仅为26%。

“为知识付费”获得了超过七成学习者的认可，逐渐成为人们共识。75.65%学习者表示如果内容优质则愿意为优质内容付费，更有超过50%学习者认为，有价值的内容本来就应该付费获得。

付费学习方式变得多元化，对大多数人来说，“知识”本身比“证明”学过更为重要。在所有受调查的付费学习者中，花钱购买视频课程的学习者最多，购买课程证书的最少，只有11.17%学习者乐于为在线学习证明买单。

学习靠兴趣，“有用”才花钱

对于大多数学习者，兴趣爱好和职业技能是选择在线学习的主要原因。提高学习成绩及通过考试这类传统学习方式催生的需求，在互联网时代下或不适用，即使在学生群体中仍不是重要因素。

然而，当学习者需要为获取知识付费时，选择会更加理性谨慎，“有用”的知识才是吸引消费的主要方向。更多的人把钱花在职业技能和自我提升上，消遣学习消费相对更少，大量兴趣驱动型的学习者，并不为自己的爱好买单。选择付费学习内容时，“是否有用”是优先级最高的决策因素，粉丝效应和口碑推荐反而排位靠后。

象牙塔内外有别

再聚焦学习者中的上班族，不难发现，这部分人的学习目的更加明确：职业技能的提升。对比学生群体，满足自己的业余爱好是他们选择在线学习的主要因素。对于付费学习目的，上班族更在意购买的知识能否直接应用于工作中，学生群体则更看重话题本身是否吸引人。

意愿强花钱少 知识付费仍有巨大发展空间

从人们对购得学习产品满意度来看，内容质量得到了大多数知识消费者认可。取悦消费者不易，学习者愿意付钱，或促进了高质量的学习内容供给。

在知识消费金额上，半数学习者过去一年的消费集中在300元以下。陆续进入而立之年、有更强消费能力的80后，是付费学习的主力军。

内容优质、形式翻新的在线学习也激发的更多用户的付费意愿。计划在新的一年里继续为在线学习付费的学习者占据了绝大多数。相较于往年，2016年在知识获取形式不断革新、知识划分领域不断细化、知识提供者的数量持续增加的环境下，“知识付费”在未来会获得更多学习者的认同，知识青年大军也会持续增长。







本文固定链接: http://www.iyunying.org/seo/dataanalysis/92347.html

转载请注明: 爱运营 2017年01月18日 于 网站运营 发表