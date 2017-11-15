2017年感恩节美国电商销售额突破15亿美元 同比增长17%

感恩节之后的黑色星期五往往被视为假日购物季的开始，但是过去几年电商的兴起已经改变了这一点。现在，假日购物季从周四就开始了。Adobe和IBM是两家追踪电商网站销售情况的公司。他们发布的初步数据显示，今年美国的电商购物支出要高于去年。

Adobe的最新数据显示，截至美国东部时间周四下午5点，美国感恩节电商销售额达到15.2亿美元，同比增长16.8%。智能机占据了所有电商流量的近一半，达到46%。

16.8%的涨幅是本月前22天美国电商支出的一个写照。11月1日至22日，美国整体电商支出同比增长17.9%，所有22天的在线支出均超过10亿美元。

Adobe的数据显示，截至美国东部时间周四下午5点，感恩节前日(pre-Thanksgiving day)的平均订单额为132美元，低于当天早些时候的137美元。作为对比，IBM的Bluemix analytics分析数据显示，感恩节当天的平均订单额约为114美元。

智能机和移动设备在美国感恩节网购中正扮演越来越重要的角色。Adobe称，目前46%的电商网站流量来自智能机，高于周四早晨的44.2%。和一年前相比，现在的智能机使用量提高了15%。

随着感恩节临近结束，台式机在电商流量中的占比有所下滑。目前，台式机的流量占比为44.0%，同比下降11个百分点，比当天早些时候低了2个百分点。平板电脑也越来越不受欢迎，在电商流量中的占比只有10%，同比下滑5.7个百分点。

不过，消费者更多的是拿手机浏览商品，而不是购买。目前，智能机占据总销售额的30.3%，较去年增长了8个百分点，但是比当天早些时候的34%下降了近4个百分点。台式机占据总销售额的57.2%，同比下降7.3个百分点；平板电脑占据总销售额的12.5%，同比下降7个百分点。

Adobe预计，今年假日购物季的总电商销售额将达到1074亿美元，同比增长13.8%。