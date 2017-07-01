互联网运营人员必读的10本干货书籍

大家好，本人一直觉得书贵精不贵多，以下是我收集了这个问题下提及次数最多和豆瓣相关榜单，再根据自己平时读书的经验，为大家精心挑选出的互联网运营人员必读的10本干货书籍。

好了，废话不多说，照例先放书单。

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接下来，我们一起来看看这10本书吧

01

书名：《从零开始做运营》

作者：张亮

豆瓣评分：7.5

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一切能够进行产品推广，促进用户使用，提高用户认知的手段都是运营，包括内容运营，用户运营，活动运营 ——《从零开始做运营》

如果你是一个想要进入互联网运营行业的小白，那强烈建议你看一下这本书。这本作为运营人的入门级别的书介绍了很多关于运营方面的知识，而且书也写得通俗易懂，同时还有大量的实际案例供你学习。看完此书，你就知道自己是怎么一步步被运营的人牵着鼻子走啦！

02

书名：《运营之光》

作者：黄有璨

豆瓣评分：8.5

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所谓运营，其实就是为了帮助产品与用户之间更好地建立起来关系，我们所需要使用的一切干预手段。 —— 《运营之光》

这本书比较适合有2-3工作经验的运营人来看，对于基本的运营工作内容已经比较熟悉，同时自己也对运营有了一些思考，正处于“再上一个台阶”的阶段。这本书读下来，最大的感触就是“用心”，作者很明显是一个很用心去做运营的人，能够在工作中勤于思考，不断复盘，收获经验，升级自己。

03

书名：《增长黑客》

作者：范冰

豆瓣评分：7.9

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在我们原子的世界里，传统的商业触角是以解决消费者的空间半径为指导的，而在比特世界里，以电脑和手机为载体的现代商业模型正在摧毁空间价值。直抵时间半径，抹平信息不对称带来的时空阻隔，以零边际成本的摧枯拉朽之势来消解过去靠“烧钱”获取和维持的那一点微不足道的竞争优势。

——《增长黑客》

增长黑客，这个概念在国内可能还不怎么为人所知，但是随着互联网的大热以及“互联网+”改变传统行业的势不可挡，从而催生了大量的互联网职业，比如产品经理、交互设计师、数据分析师等，这些岗位其实都或多或少的做着“增长黑客”这个职业的内容。

因此本书为大家引入了一个看产品的新视角新角色，即以数据驱动营销，以市场指导产品，以技术贯彻目标，既懂心理又解技术，时常创新突破限制，以低成本手段解决产品初期的各类问题，从而帮助创业公司快速成长。

04

书名：《周鸿祎自述：我的互联网方法论》

作者：周鸿祎

豆瓣评分：7.6

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在互联网里干，做什么都不如做一件产品改变世界来得彻底。

——《周鸿祎自述：我的互联网方法论》

总的来说这书还是写得挺直白、易懂的， 读起来就像和位老前辈喝酒聊天一样。书中主要讲了用户至上、体验为王、免费的商业模式以及颠覆式创新等四大观点。我觉得这才是真正的互联网公司应有的态度和价值观，而不像今天有的公司随便弄个网站，在网上卖点东西就说自己是互联网公司一样。

也正是老周这种用户至上、体验为王、免费的创新的商业模式，才有360干掉卡巴斯基、瑞星杀毒等早期强大的竞争对手。

05

书名：《思考，快与慢》

作者：[美]丹尼尔·卡尼曼

豆瓣评分：8.2

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人在思考问题时，一般有两套系统，“系统1”反应快速、依赖直觉，几乎不需要我们的努力就能完成任务；而“系统2”则懒惰，工作起来就需要我们集中注意力，但它也理性、精确。由于系统2过于耗费精力，所以生活中的大部分思考都是通过系统1来完成的，所以出现问题的可能性也就比较高。

——《思考，快与慢》

思考是人类永远在思考的核心话题之一。本书作者向我们讲述了我们大脑的思考模式通常有两种，简言之，就是快思考和慢思考。

快思考，依赖我们的情感、记忆和经验迅速作出判断，它见闻广博，使我们能够迅速对眼前的情况作出反应。但是快思考也很容易使我们上当，因为它固守“眼见即为事实”的原则，任由损失、厌恶和乐观、偏见之类的错觉引导我们作出错误的选择。

慢思考，则通过调动注意力来分析和解决问题，并作出决定，它比较慢，不容易出错，但它很懒惰，经常走捷径，直接采纳快思考的直觉型判断结果。

06

书名：《我看电商》

作者：黄若

豆瓣评分：8.4

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全世界各地的零售业，在绝大部分国家，社会零售的主力业态通常都是买卖模式，但在中国，至少到现在为止，零售业的运行是以平台模式为主的。这个现象的背后，体现的是国内流通领域的低效，以及买卖双方大量额外成本的付出。 ——《我看电商》

从这本书的书名就可以看出这位“黄药师”是一个不喜欢说教的人，所以整本书都写得都比较随性，作者把自己近30年的商业、零售经验以及自己的感悟写下来与大家分享。总的来说，这本书对于理解中国整个电商业态，提供了较为宏观的理念视角，行业内在的逻辑也梳理得非常清楚，是值得观察者研究者一读的。

07

书名：《金字塔原理》

作者：[美]芭芭拉·明托

豆瓣评分：8.1

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大脑能够进行的分组活动：时间顺序、结构顺序、重要性顺序

时间顺序：因果关系

结构顺序：整体分割成部分

重要性顺序：将类似事物归为一类

——《金字塔原理》

虽然这本书芭芭拉写得比较晦涩、啰嗦，读起来也比较费力，但是书中提出的“金字塔原理”的思考问题模式也确实解决了我心中的一些疑惑，比如到底什么是逻辑，什么是结构化思考（或叫系统性思考），那就是清晰的逻辑一定是金字塔状的，金字塔状的逻辑即是结构化思维的核心。

条理清晰的文章肯定都具有清晰的金字塔结构，而条理不清楚的文章则肯定不具备金字塔结构。

08

书名：《乌合之众》

作者：[法]古斯塔夫·勒庞

豆瓣评分：8.5

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人一到群体中，智商就严重降低，为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人备感安全的归属感 ——《乌合之众》

“一群人在一起首先表现为低智商……”勒庞的观点总是与大多数人的想法不一样，可能这也是作者想要摆脱“乌合之众”的表现吧。我们姑且不论这样的观点是否正确，而如今，网络暴力澎湃，虽然有“曝光死”般的舆论监督所带来的好处，但也常常发现网络上的跟帖、很多的人云亦云之后极快地形成了一种强大的从众心理，排山倒海般地扑过来令人喘不过气。这时有一种不一样的声音，我想总是好的吧。

09

书名：《影响力》

作者：[美]罗伯特·西奥迪尼

豆瓣评分：8.7

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一种原本没有什么吸引力的东西，突然间变得很有诱惑力，就因为很快你就得不到他了。 ——《影响力》

这本书很好地为我们解释了为什么有些人极具说服力，而我们总是容易上当受骗。隐藏在冲动地顺从他人行为背后的6大心理秘笈，正是这一切的根源。而那些劝说高手们，总是熟练地运用它们，让我们就范。

所以读过这本书后你就能，一是当你真正的意图是要说“不”时，你不会再说“是”，二是可以令你自己变得比以前更具影响力。

10

书名：《SEO实战密码》

作者：昝辉

豆瓣评分：8.4

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SEO即Search Engine Optimization，中文译名“搜索引擎优化”，通过对网站内部调整优化及站外优化，使网站满足搜索引擎收录排名需求，在搜索引擎中关键词排名提高，从而把精准用户带到网站，获得免费流量，产生直接销售或品牌推广

——《SEO实战密码》

如果你对SEO还一窍不通，或者说，你虽然知道SEO的一些知识，却没有一个统一的概念，那么读一下这本书，可以让你对SEO有一个更全面的了解。 其实SEO是一门非常简单的技术，没有很深奥需要理解的知识。作者对SEO的了解非常全面，并且通过合适的章节编排把SEO全面的展现出来了。是0基础想要学SEO的一本不错的入门级的读物

最后，关于这10本书的电子版我已经为大家准备好了

需要的可以关注我的公众号：【运营成长记录】，回复【书籍】，即可领取。

作者：梧桐树

链接：https://www.zhihu.com/question/20019667/answer/203575947