「落地页」是如何帮助用户运营实现用户增长

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用户获取的成本越来越高，用户获取越来越困难，不妨使用落地页，轻松实现用户增长。

一.落地页是什么

在探讨落地页是什么之前，先来看一下，落地页投放的一个流程。

在图中我们可以看到，将官网、APP等平台中最希望用户看到的内容，通过不同的渠道分发出去，由渠道带来流量，用户点击任意渠道链接/内容，进入的第一个页面即称为落地页。落地页能够为商家带来用户/客户。

从上边的分析我们可以知道，落地页有两个用途：承接流量和转化用户。对这两个用途进行展开，又可以分为有价值的商品展示和收集用户资料。用户看到商家投放的信息之后，对信息感兴趣才会点击，进入落地页后，如果对落地页展示的内容感兴趣，则会再进一步进行操作。而有的落地页，除了展示商品，还肩负着收集用户信息的重任。将用户信息收集起来，有助于下一步营销活动的开展，将潜在用户变成自己真正的用户。

二.常见的落地页有哪些

我们已经知道落地页有两个作用：承接流量和转化用户。因此从类型上分，落地页可分为点击落地页和收集线索落地页。

1.点击落地页

(1)营销广告

以上是眼镜投放在QQ聊天页面的广告，点击之后，直接到达该眼镜店铺的网站。“专为女性定制的近视眼镜”、“预售价399”简洁精准的描述语，吸引有需求的用户点击，这个眼镜店铺网站即是落地页，通过广告投放，将用户带到自己的网站中。完成销售转化。

(2)用户获取

盒子菌点开朋友从微信分享的ofo集卡活动，来到了活动的落地页。落地页为盒子菌介绍了ofo的集卡活动，只需要集齐5种国庆卡即可兑换10.1元的国庆大奖。点击“立即去集卡”就跳转到APP的下载页面。通过落地页为用户展示ofo活动的内容，然后再鼓励用户去参加活动，以此来刺激用户下载APP，为APP拉来更多用户。如果用户已经下载过APP，通过落地页对活动进行展示，让更多参与到活动中来，还可以提高APP的用户活跃。

点击落地页多为用户商品展示和活动告知，用户通过点击落地页认识到你的产品和服务，如果用户有需要，则会进行下一步操作，落地页的目的也就达到了。

2.收集线索落地页

(1)优惠券发放

优惠券发放的落地页，多见于O2O、电商，用户在线上完成商品的下单，然后再分享给好友，好友通过打开链接，输入自己的电话号码，以获取优惠券。

Enjoy这款精选美食电商APP也制作了领券的落地页，盒子菌在购买商品之后，禁不住礼券的诱惑，将链接分享给好友。最后盒子菌与好友同时获得了礼券。用户输入自己的手机号码领券，商家就获得了用户信息，而用户领取到优惠，但这个优惠只能在Enjoy使用，领取过礼券的用户比未领取礼券用户的消费意愿更高。如果是比较新的APP，可以用社交关系派发优惠券的方式提高自己的知名度。

(2)直接注册

团贷网APP的邀请有礼活动落地页为用户提供了几千元的新手礼包，看到这，谁能不动心呢，但如果用户要想把这几千块的礼包收入囊中，就需要完成新用户注册，在邀请有礼的页面底部， 有一个注册的表单，当用户完成注册之后，就可以领取到新手礼包。

以上提到的团贷网APP的邀请有礼活动是用户的社交关系分享出去的，这在一定程度增加了其他用户的信任感，用户点击分享链接，抵达落地页，被落地页的信息所吸引，完成注册， 对团贷网APP而言，通过落地页的方式，获取到了新的用户。而用户，则是从落地页得到了团贷网APP提供的新手礼包。

(3)预约报名

自从微信朋友圈接入了广告之后，盒子菌经常在朋友圈看到收集线索落地页的广告。比如这个投放在朋友圈的古风摄影广告，用户点击查看详情，查看活动的详情页。页面还强调这个活动是微信报名专享，仅限99个名额，用这种限时优惠的方式刺激用户报名。在落地页的最后，为用户提供报名表单的填写，用户只需要填写上自己的信息，就会有工作人员与用户联系。

收集线索的落地页多用于收集用户信息，通过页面的文案和图片，为用户展示自己的活动或商品，再用优惠的价格和赠品刺激用户报名。商家获取到用户的个人信息之后，可通过后续营销活动或者各个渠道的消息告知，将这些潜在的用户变成真正的用户。

三.怎样制作一个落地页

图片、文案是落地页最基本的组成，且大部分落地页有表单元素。在创建落地页时，怎样才能让用户喜欢呢。

1.图片

落地页的图片一般选取较为精美的图片，整体页面设计一致，不会显得突兀。用户进入落地页之后，第一印象就是整体的风格。设想一下，如果图片不清晰，整个页面的风格很LOW，用户会不会以为自己误入了什么诈骗页面，第一时间关闭页面，别说什么在表单填入个人信息了。

2.文案

落地页的文案越精简越好，标题能够让用户知道这个落地页是活动报名、优惠券领取、还是特价商品展示。用户一进入落地页眼球就被标题紧紧吸引住，跳出率也就降低了。至于阐述的文案，只需要让用户知道这个落地页是干嘛的，具体怎么操作就好。过多的文字也会提高跳出率。

3.表单

表单是用于记录用户信息，也需要精简，外卖APP的落地页表单只需填入手机号码，同城活动只需填入用户名称和手机号码…..在表单的设计上，只需要让用户填入商家营销必备的信息就好。用户参与成本过高的话，只会造成用户流失。

APP活动运营工具活动盒子最近就上线了落地页功能，运营人员可以根据自己需要，直接拖拽左方的部件库，完成自己的落地页设计，以下是盒子菌制作的APP用户拉新的落地页的示意图。用户点击立即下载，即可到达该APP的应用商店页面。

总结：一个制作精美，文案简洁的落地页，能够帮助、做好用户运营，实现APP用户增长。用户通过落地页，在第一时间获取到有用的信息，并根据页面提示完成操作，得到了想要的东西，商家则获取到用户信息。赶紧着手为自己的APP创建一个落地页吧。

作者：活动盒子运营社(ID：huodongheziyys)，APP活动运营工具，助力APP运营，提升用户活跃、留存和转化;

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