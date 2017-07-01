直逼《王者荣耀》，《最囧游戏2》如何从“死马”变成“黑马”？

最近观察App Store的小伙伴们可能会留意到，免费榜上有一款叫《最囧游戏2》的产品已经整整压制着《王者荣耀》、QQ、微信等超级App一周的时间了。手游那点事观察其排名曲线的时候发现，从7月30日开始这款产品的排名便像火箭发射一样往上窜，于8月3日登上了总榜第一并保持至今。

为什么《最囧游戏2》会这么火？手游那点事对比了多方数据之后，发现这款手游并非刷榜那么简单，背后另有乾坤！



一、这款“死气沉沉”的手游居然登上了总榜第一

《最囧游戏2》是2015年12月1日上线的产品，每个关卡类似于以前流行的“脑筋急转弯”，利用挪动文字、摇晃手机、翻转屏幕、摩擦屏幕等手段达到通关要求，需要玩家“脑洞大开”才能找到通关方法。这款游戏在当时并没有引起太大的波澜。从AppAnnie统计的历史排名可以看到，《最囧游戏》在今年7月30日之前远远跌落在榜单之外（免费榜TOP1500外）。更有趣的是，在8月3日登顶App Store免费榜总榜时，这款游戏已经长达一年的时间没有进行更新了，最后一次更新时间为2016年4月1日。

任务（左）答案（右）



此外，《最囧游戏2》的开发商名叫Hyper Text Studio，目前仍在运营的游戏有5款，均为2016年以前开发的。除了《最囧游戏2》外，旗下其他游戏均在2106年之后没有进行过版本更新，整个账户看起来如同已经“废弃”。



这样一个“死气沉沉”的开发商开发的一款“死气沉沉”的游戏，为什么突然就满血复活了呢？说它是刷榜，似乎说得过去，仅花了两天时间便从1400+飙升到游戏免费榜第2名。



说它真实的火，也在理。甚至出现了转发超20000，热门评论都2000+点赞的微博。



那么真相到底是什么呢？

二、复盘《最囧游戏2》推广过程，死马是如何变成黑马的？

《最囧游戏2》的登顶，可能是近些年来最具可复制性的推广模式了。论玩法，这类坑爹、贱囧蠢的“脑筋急转弯”游戏在市场上并不少见，2013年前后风靡过一小阵，《最囧游戏2》在去年5月份也曾登陆过App Store游戏下载榜第5名。论厂商的品牌效应和勤奋程度——查无此厂、一年不更新，只能说它比一般的中小厂商更不知名，更懒惰。也正是因为如此，它通过前期主动推广将游戏引爆并登陆App Store免费榜第一的故事才更有借鉴意义。

以下手游那点事以百度指数的变化趋势为一个参考标准，按时间顺序将《最囧游戏2》的热度攀升分为预热、借力KOL（意见领袖）和自传播三个阶段进行详细分析。

预热（7月30日前）、KOL（8月2日）、自传播（8月3日后）



1.从微博入手伪装成一款热门游戏

《最囧游戏2》厂商先前并没有建立起属于自己的粉丝圈，官方微信公众号聚集的粉丝也寥寥无几，所以选择从开放性的微博入手。7月27日，微博上出现小范围刷“爆笑，最囧游戏2，低智商患者不要靠近！”内容的情况，发布的账号均为“僵尸号”。7月29日，微博僵尸号刷热度量涨到1600+。



微博在人为带起一定热度的同时，App Store开始做评论优化。在ASO100上可以看到，从7月29日起，《最囧游戏2》的评论区的数量明显增加，从以往的个位数变成了500+。30日更是突然涌现2600多条评论，其中大部分评论内容都是无意义的词句或字符，打分都为5.0满星。



微博和App Store评论区跟上来了，网站开始行动了。7月29日手机天堂、手机天堂等网站上开始出现《最囧游戏2》的相关攻略。

在外部热度准备就绪的情况下，7月30日《最囧游戏2》飙升了1000多名来到了App Store游戏免费榜第2名的位置。此时，评论区热闹了，微博热度也涨到了4600+，这款“横空出世”的产品看起来并不算突兀。

也正是这时候，百度指数终于出现了变化。7月29日数据还不足以记录的状态，到了30日指数已经超过了《球球大作战》。百度指数被控制的可能性较低，可以看做是7月30日这款游戏才通过登陆App Store榜单前列获得了真实的热度。



2.借力KOL，从伪火爆变成了真火爆

8月2日是《最囧游戏2》的一个重要节点，它在新浪微博上依靠着游戏大V和一些跟自身调性相近的逗比大V开始大力造势。如微博游戏大V“手游君”发布了一条“《最囧游戏2》史上最全攻略”的微博，该微博有20000多的转发，7000余条评论；微博账号“全是玩”安利《最囧游戏2》获得了35000转发和8000评论，单单是热门评论就获得了13000的点赞。此外，小五同学、APP帝等粉丝超30万的微博也进行了游戏安利。



而就在这些攻略中，《最囧游戏2》也有意为后续的话题埋下伏笔。第50关的任务是“哄宝宝入睡”，攻略上给出的通关诀窍是“把手机抱在怀里，模拟摇篮的动作，轻轻地左右摇晃大概20秒左右”。这项堪称神经病的攻略指引下，实际上通过只需2秒（不剧透）的关卡，反而成了玩家走不出去的死胡同。

手游那点事认为，第50关的攻略答案“错误”更多是有意为之。作为一款“脑筋急转弯”类的游戏，一旦知晓答案便可迅速通过，这是《最囧游戏2》的特点。但是玩家按照攻略去做了之后发现不能通关，会引发一系列的讨论，某种程度上也是给游戏增加了热度。而一款游戏想要火爆当然离不开槽点。于是在8月2日的热门相关微博下，引发最多讨论的果然是《最囧游戏2》的第50关。“平民”博主“科科川”录制自己玩第50关的视频，引发了7000多条评论，显现出“病毒传播”效应。其他玩第50关玩成智障相关的言论和视频也在微博上走红。

3.引爆自传播，热度逼近《王者荣耀》

经过了8月2日的发酵——KOL的助力和人为的攻略“失误”，再配合App Store免费榜第1名的好成绩，《最囧游戏2》实实在在的火了起来：

微博上，全球奇闻趣事、一只学屌、清男师兄、娱乐八妹、小米应用商店等大V都开始积极的转发或生产《最囧游戏2》相关的内容；

百度新闻源中也出现了相应大量的相关稿件，腾讯游戏、凤凰游戏、18183、太平洋电脑网等游戏媒体都对该游戏进行了相关报道；

微信公众号短短仅三天已经累计有近1000篇《最囧游戏2》相关的文章发布。



而就在8月3日，《最囧游戏2》的百度指数已经逼近《王者荣耀》了，这种热度已经不是单纯的人为操控可以达到的高度了，也宣告《最囧游戏2》变成了一匹真正的黑马！



在《最囧游戏2》的带动下，前作《最囧游戏》也来到了App Store游戏免费榜第三名。当然遗憾的是，《最囧游戏2》仅有60关，如果不作更新，游戏的热度恐怕会很快过去。但它留给市场的思考，还将持续…….

作者：Jagger、虹彤

来源：手游那点事