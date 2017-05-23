浅谈短视频的未来（变现篇）

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浅谈短视频的未来（内容篇）

浅谈短视频的未来（分发篇）

电商，广告变现，占据了80%的PGC变现来源，新兴的内容付费，从知乎live,分答小讲，小密圈，得到和36氪付费专栏，到一块听听，荔枝微课，千聊，朝夕日历等，目前还没有短视频的事儿。

网易云课堂借助各大职业培训视频早就所向披靡，虽然是视频授课，但是跟短视频是截然不同的概念。

喜马拉雅音频付费更是做的风生水起，完全没有视频化的意思。

爱奇艺和优酷都想给视频披上电商的袈裟，优酷做了边看边买，借助和支付宝打通的优势减少跳转流失；爱奇艺商城借着各大热门影视剧的周边赚的盆满钵满。

给短视频创作者投钱，现在的甲方还是不怎么敢冒这个险的。

大多数视频创作者疲于创作，没有商业基因，导致内容公司二八效应会特别明显。头部PGC会有一个持续的盈利和运作能力。而且它会越来越挣钱，腰部以下的视频创作者举步维艰，进退两难，要么只能卖身给MCN，签署极其苛刻的经纪合约，要么只能坐等被收购。

与此同时，随着内容越来越多，渠道会希望MCN能够整合这些内容团队统一出口。议价能力也就因此都掌握在MCN手中而不是单一的视频主。

按国际惯例，互联网产品三大模式：to B，to C,to VC；

To B:

1.广告和植入；

2.赞助和版权购买；

3.流量补贴，贴片分成；

以《军武次位面》为例，号称一年内涨粉100万，获得真格基金领投的1000万人民币。粉丝大多为男性，且极其精准，推选它为短视频课代表没什么意见吧？那么到底营收状况如何呢？我找了半天，没有找到公开说法，连吹捧这方面的软文都没有。于是我去找了跟他相同领域的行业老大哥铁血网的相关资料，看到这样一个有意思的东西：

《铁血科技公开转让说明书》

里面清楚地写着：

七、公司经营亏损的风险

公司2015年1-3月、2014年度和2013年度的净利润分别为-179.88万元、30.95万元和-2,238.65万元，净利润率分别为-6.70%、0.27%，-20.11%。公司2013年和2015年第一季度的净利率仍然为负。

好吧，看来1和2都指望不上了。听说现在各大平台互相砸钱玩，你甩10亿我甩20亿的，那么真实的靠播放量拿到的钱大概是多少呢？

我避开了网上的口号，采访了身边的三个活人。

A，某老牌视频平台播放量100万 vv（单次播放量），到手20000元左右；

B，新浪微博800万（无补贴）+腾讯视频100万+优酷20万（账号没升级）=1000元不到 （呃……）

C，靠今日头条的千人万元项目过活。（税后八千多）

好吧，靠这个养一个三到四人为最小MVP的团队，几乎是不开能了。

To C模式

打赏和付费点播就算了，技术和模式都不成熟。卖卖周边，学主播卖肉松饼吧！对于粉丝经济做的好的头部节目来说，是个不错的生意。但是能有周边卖的动的节目，伸个手都能数的出来。

最后还剩华山一条道：TO VC ！！

具体请移步2016 PGC生存报告：中国PGC行业告别野蛮生长 将迎爆款产生元年

你猜，这么些未融资的PGC是奇货可居呢，还是商业模式不清晰要不到满意的价格呢？

亦或者是现金流实在好到爆，根本不屑于融资呢？

要想能赚钱，无非以下几条路：

来源：以太资本

有些人会说，天呐，你说了这么多现状，你怎么就是不告诉我短视频的未来会怎样？

呃大哥你别急，前戏还没完。我们下篇见，看看行业领头羊们都是怎么玩的。

下篇预告：《短视频的未来（终结篇）》







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转载请注明: 爱运营 2017年05月23日 于 网站运营 发表