解密：罗胖为何退出小程序？

1月9号被炒的沸沸扬扬的小程序在凌晨过后正式上线，上线后着实引起了一阵骚动，有不少用户体验了小程序，甚至有一些在体验了小程序后就卸载了原生APP。吃瓜群众一度以为微信这是有统一天下的局势喽。不过，没过多久，仅仅一周后，逻辑思维罗胖宣布退出从小程序。这是要闹哪样，好好的为什么要退出呢？

有人认为罗胖的产品不适合做小程序，有人认为小程序的出现会伤害苹果的利益，因为苹果凭借其虚拟物品的交付获得利润。据统计苹果商店在2016年获得了80-90亿的销售总额，苹果自然不愿意让白花花的银子不翼而飞了。

总而言之，小程序并不是适合所有APP的，小程序可能更适合低频刚需的产品，以及有线下场景的产品，比如公交、旅游、酒店等，其他绝大部分产品并不适合以小程序的形式呈现。小程序虽然强大，但小编觉得大家不要盲目扎堆去开发小程序，小程序前期不存先发红利，还是先想清楚是小程序对你来说是否真的有意义。并且设计过程中要做到以用户体验为中心。但我相信嗅觉敏锐的互联网人肯定会尽快找到适合小程序的服务场景，就像我们现在用二维码一样，它已经成为生活中的一部分，同时微信用户也会尽快找到喜欢的服务形式。

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转载请注明: 爱运营 2017年01月19日 于 网站运营 发表