很高兴在这里和大家见面，先自我介绍下：我是百度网页搜索部主任架构师，也是现在搜索XR业务的PGM，整体负责技术规划、产品设计以及生态建设工作。

我们未来会陆续推出一系列文章，而本篇则是开宗明义的第一章，希望能借此机会和更多开发者互相交流对搜索、XR的理解，以及对其未来发展的看法!

XR，下一代互联网

XR，即X Reality，俗称各种现实。包括增强现实(AR)，虚拟现实(VR)，增强现实。简单来说就是将虚拟的信息无缝融合到真实世界中，比如大家用手机百度搜索 “太阳系” ，点击体验AR，就能看到AR的效果。虚拟现实，则是提供一个虚拟环境，让人完全沉浸其中而不自知，大家可以去看看《黑客帝国》，Matrix就是比较理想的虚拟现实世界;现在有很多大型商城的VR体验店也提供了VR体验，带你去火星漫游，效果还可以。不过目前的VR，基本还在欺骗人类视觉的阶段。

我们认为，XR是下一代互联网的核心要素，也是手机之后的下一代终端设备，原因有以下两点：

首先，AR/VR更符合人类的认知方式，因为我们每个人都生活在三维世界中，我们接触的是三维物体，而不是手机屏幕上的二维画面;同时，从主观上来说其观察范围是不受限制的，在现实世界中，我们想往哪看就往哪看，不会受到手机屏幕的制约。

其次，我们和世界的交互方式也在发生革命。和触屏的交互相比于鼠标与键盘来说更方便、更自然，让用户与内容之间的距离更近了，但是用户所能够交互的对象，被限制在几寸的屏幕上，这和与真实世界的交互还有相当大的差距。

因此，AR/VR可凭借其出色的沉浸感，而顺理成章的成为解决上述问题的最佳解决方案。那么什么是沉浸感?其实就是让用户感觉不到虚拟世界与现实世界之间的区别，这更加符合人类的认知方式，同时还可将信息获取效率提升到最高水平。

那么，接下来的问题就是，以XR为代表的下一代互联网世界，其目前处于什么阶段?

10年前当我加入谷歌的时候，投身的就是移动互联网领域。当时我用的手机是N73。当年的诺基亚在国内是当之无愧的老大，其市场份额超过了今天国内头两名之和。

图：N73

乔布斯的iPhone在美国刚发售之初，我们就拿到了真机，玩过的人都觉得效果非常惊艳。然而大多数人只是认为这是一部更酷的手机，隐约感觉到这可能是未来的趋势，但是未来究竟是什么样子，没人能确定。

当然，还有很大一部分人觉得iPhone就是一个玩具，并无太大价值，而他们的理由也很充分——不支持彩信，不扛摔不耐用，每天都要充电……

图：第一代iPhone

不久之后我们拿到了安卓第一款手机G1的工程机，它既丑陋又难用。当时我们的心真是瓦凉瓦凉的，甚至好几年后，对于安卓是否能复制Windows的成功，多数人还是持怀疑态度。

图：G1

除了终端，07年的网络条件也非常差，用手机上网的人也很少，多数人还在使用GPRS服务，而EDGE甚至都还没有普及。业界当时也在畅想着3G到来后所开启的移动互联网时代，并且普遍认为视频通话将成为杀手级的应用。而其他的产品，从诸如搜索到新闻客户端等等，很少人认为会和Web端有所区别，“内容都是一样的，只是做个适配而已”，这是当时充斥着整个业界的观点。

当然，今天的移动互联网市场格局已基本成型，哪些产品和公司赢得了市场，已经是众所周知的事情了。

回顾整个移动互联网领域的发展历程，我们会发现新一代的互联网世界，往往需要几年的时间来进行沉淀，并且很难预估未来的具体产品形态。但下一代互联网主题的大体发展趋向，仍然是有脉络可循的。

从终端和网络方面看，今天的XR，和2007年的移动互联网非常像，iPhone X 开创了新一代的智能手机，而5G的到来将很快点亮XR互联网时代。

也许还有人会问，李彦宏不是说过接下来是人工智能的时代，百度要All in AI吗?那么XR和人工智能是什么关系呢?在我个人看来，人工智能就像新的电力，其范围更广，能够为所有行业赋能，也可以超越互联网的限制范畴，它和移动互联网其实并不处于同一纬度。但XR，在改变信息消费的终端这件事上，则和移动互联网一样。

所以我们认为，XR是人工智能的一部分，是人工智能时代的计算终端，同时也是人工智能时代的交互方式。

XR 相关技术及演进过程

前文提到过，要想清晰地看到未来XR的具体产品形态与商业模式是非常困难的事情，早在移动互联网发展初期我们就很难做到，而到了XR阶段这只会更困难。这是由于XR终端与手机的差别，比手机与PC的差别更大而导致的。

所幸，技术本身的发展仍然是有着可循的客观规律的，所以我们先在技术层面进行了分析，看看XR涉及到哪些相关技术，这些技术本身的发展如何。

XR相关的技术众多，下面我们将列举几项较为常见的，同时对XR发展至关重要的技术，进行简单的介绍，以后如有机会我们再另作讨论。

深度摄像头

这项技术已发展多年，原理有很多种，包括结构光、TOF、双目等。微软在2010年推出的Kinect中就已经使用了基于结构光的深度摄像头，而苹果最近则把这项技术成功集成到了手机中，使其融入到iPhone X当中。今后随着深度摄像头在移动端的普及，其技术定会进一步成熟，而3D内容的生产成本也将会大幅下降，XR的内容规模将迎来爆发式增长。

SLAM

也被称为“即时定位与地图构建”，这也是AR的底层技术。苹果和谷歌最近分别推出了ARKit与ARCore，在iOS和安卓上，这项技术已经完全发展到了可用的阶段，拥有iPhone 6S及以上机型的开发者朋友们可尝试下载。对于这项技术所带来的可能性来说，我们认为市面上的产品还远远没有发挥出其应有的价值，在这方面百度也将会进行更多的探索。值得一提的是，百度在SLAM方面拥有国内最领先的技术，非常欢迎志同道合的企业来一起合作。

5G技术

目前还在标准制定阶段，预计2~3年内就会推向市场。5G带来的变革是深刻的，这不光是体现在带宽的大幅增长上，同时也体现在端到端延迟的大幅降低上，这些产品与技术上的革新将使得很多工作可以放在云端完成。

光波导技术

这是构成AR眼镜的一项关键技术。微软推出的MR眼镜HoloLens也应用了这项技术。从用户的角度来看，当前的可视角度还比较小，不过HoloLens二代宣称已经可以实现70度的可视角，果真如此的话，那在视觉呈现上我们认为就已经基本可用了。

以上提及的各项关键技术，目前均在各个领域齐头并进的发展，相信很快我们就能看到一副真正可用的AR眼镜了，就像《王牌特工2》中出现的眼镜一样，既能用于工作，也能在各种生活场景大放异彩。

图：《王牌特工2》剧照

百度为什么要推动 XR 的发展

百度首先是一家人工智能公司，而目前最大的业务场景还是搜索。XR技术，是人工智能技术非常重要的一部分，百度作为人工智能公司，不可能不在这方面投入。从搜索业务的角度考虑，搜索服务的本质是帮助用户高效地获取其想要的信息，而XR更符合人类接受信息的方式，能大幅提升信息获取的效率。

因此，无论是从人工智能技术的角度出发，还是从搜索业务的角度出发，百度都必将会在XR上重兵投入。同时，百度在XR方面也拥有很多优势。XR当前还处于初期发展阶段，需要汇聚零星分散的用户场景，而搜索引擎在这方面有着天然的优势。

此外，百度在内容领域多年的积累与深耕，将会为早期的XR内容输出带来巨大帮助。而百度在内容分发与曝光、分润模式、以及连接商户方面也有着巨大的优势。最后，也是最重要的，百度的技术能力在国内是首屈一指的，在XR发展的早期，技术上的领先将是至关重要的。因此，百度在国内XR领域是最有可能成功的一家公司。

当然，百度的心态一直是开放的，为此我们专门推出了XR平台(xr.baidu.com)，以及XR合伙人计划，欢迎更多对XR感兴趣的开发者朋友们来和我们一起合作共赢，共创未来!

图：XR合伙人计划启动页面

以下是一些现在百度能搜索到的内容，大家可以下载我们的手机百度或简单搜索，来试试看实际的效果：

搜索词：纳木错、太阳系、香荚兰、草莓、海豚、厦门大学、上海天气、大众迈腾…等等

未来，我和我的同事会从技术、产品、生态三个维度，分享我们的实践与看法，欢迎大家关注!任何问题和建议都可以直接联系： xr@baidu.com

作者：王宇亮