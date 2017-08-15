CNNIC：网络直播监管日趋完善 鼓励精品内容创作成为发展重点

从网络直播[1]的内容类别来看，游戏直播和真人秀直播用户使用率明显增长。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2017年6月，网络直播用户共3.43亿，占网民总体的45.6%，其中，游戏直播用户规模达到1.8亿，较去年底增加3386万，占网民总体的23.9%；真人秀直播用户规模达到1.73亿，较去年底增加2851万，占网民总体的23.1%。

以秀场直播和游戏直播为核心的网络直播业务保持了蓬勃发展趋势，熊猫、虎牙、花椒等多家大型直播平台在2017年上半年完成高额融资。从行业发展来看，网络直播行业的运营正规化和内容精品化是其目前发展的两大主要方向。

游戏和真人秀类直播的运营正规化进程在上半年得到有力推进。自去年底《互联网直播服务管理规定》出台以来，针对网络直播平台低俗内容的治理行动在今年上半年陆续展开。1月，文化部召开网络表演企业通气会，要求各直播平台对违规内容进行全面自查自清，并开展“双随机、一公开”执法检查，重点打击“三俗”等违规内容。4月，北京市网信办等相关部门约谈今日头条、火山直播、花椒直播，依法查处上述网站涉嫌违规提供涉黄内容，责令限期整改。经过多番治理，低俗网络直播内容已经基本绝迹于各大网络直播平台，清朗的网络直播空间逐渐形成。

直播平台将优势资源集中于PGC内容（专业生产内容）生产，使得网络直播内容的精品化成为未来行业发展的必然趋势。与2016年有所不同的是，网络直播行业在快速发展过程中专业化程度逐渐提高，直播平台对于PGC内容创作的资源倾斜力度加大，使得非专业的UGC内容（用户生产内容）很难再与之抗衡。节目特色、媒体资源与运营能力将成为未来网络主播的三大核心竞争优势。腾讯旗下NOW直播和YY旗下虎牙直播分别在上半年推出激励原创内容生产者的生态扶持计划，设立专项基金并投入媒体资源对主播的内容创作、曝光、运营等各环节进行支持。





