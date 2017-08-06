分析38个《战狼2》《二十二》热点标题，我总结了11个标题套路

有热点素材，不代表阅读量就有保障了。

《战狼2》不仅在万众期待中票房破了50亿，甚至杀进全球票房TOP100榜单。从它开始出现在人们视野到一路刷新各票房纪录，关于《战狼2》这个大热点的各类型追踪和剖析也是络绎不绝。

但有热点素材，不代表阅读量就有保障了。回看追了《战狼2》热点的公众号，各文章的阅读量也有高有低。

《战狼2》之后，国内第一部获得公映许可的「慰安妇」题材的纪录电影《二十二》正式上映，从首映日排片率只有1%提升至10.5%，可见各方关注度之高，而粉丝对影片各类信息的获取需求也非常强烈。

不谈及电影本身的内容和题材，仅从运营者如何拟定具有宣传力标题的角度出发，在面对同一个热点时，那些刷爆朋友圈的文章标题都有什么特点？

一、《从三十二到二十二再到八，她们还没有等到那个道歉》

《二十二》是一部关于中国幸存“慰安妇”生活现状记录的电影，很多人在未看之前是抱着“不敢看”的心理，但看过那些影评之后却认为很有必要去往电影院一场。

那这些引起更多人注意的爆文，都是用什么的标题和角度来解读它的？

1、增加情绪渲染，引发共鸣





△数据来源：西瓜助手



西瓜评：

运营者观看电影后的情绪其实很能感染粉丝，而这些包含遗憾、愤怒、难过等心情的标题，就是与粉丝如朋友般倾诉的一个切入点。

2、表达观点





△数据来源：西瓜助手



西瓜评：

电影之所以精彩，还在于内容的可诉性。这类文章其实是在向粉丝传达一种态度，而态度也往往能引发粉丝思考和站位。

3、制造鲜明的矛盾点





△数据来源：西瓜助手



西瓜评：

反差感比较大的话题本身就更容易引发粉丝产生“诧异”的情绪，另一种说法就是形成“一探究竟”的心理，同样的一部电影，除去常规的表达方式，你也可以尝试用这种方法和粉丝交流。

4、影评

△数据来源：西瓜助手



西瓜评：

分析透彻但不剧透的影评一直是粉丝的刚需，从标题上来看，则是会向粉丝传达“你应该来看看/值得一看”的观点，通常会提炼一个特点或亮点来吸引粉丝。

5、剧情解读/电影背后的故事





△数据来源：西瓜助手



西瓜评：

作为一部反应历史事实的电影，除去电影本身对事实的解读，更为详细的、未被大家注意到的或是电影里没有表现出来的信息，都能够帮助粉丝更好更全面地理解影片。

这类信息的解读，一样受粉丝关注。

在《二十二》之前，《战狼2》在相当长的热点期里成为了各家公众号炙手可热的话题，借助好标题的力量，《战狼2》顺利为公众号带来大量流量。

二、《吴京，你很硬！》

关于《战狼2》热点的各类爆款标题，我们从句式的角度来做分析：

1、肯定加强调





△截图来源：西瓜数据



西瓜评：

肯定+强调的句式通常离不开“！”的存在，对正能量爆棚的热点话题来说，屡试不爽，且能直接表达出运营者的态度，引导粉丝站位。这类有爆破力的长短句，也极利于粉丝在朋友圈的转发。



2、设问（问答型）





△截图来源：西瓜数据



西瓜评：

如果想要使用这类标题，可以从挖掘话题背后的矛盾来着手，或是聚焦在解答粉丝最为关注的一个问题上。



3、转折与对比





△截图来源：西瓜数据



西瓜评：

反转和对比的手法能让粉丝的好奇心被挑起，也能让粉丝从标题上就能感知到文章内容的丰富度。



4、感慨









△截图来源：西瓜数据



西瓜评：

热点事件背后的原因以及当事人的言行举止也是粉丝关注的焦点，运营者通过对事件的了解借助标题来表达一种情绪和态度，也能很好地感染粉丝。

5、疑问

△截图来源：西瓜数据



西瓜评：

某个热点是怎么产生的？热点背后可以看出什么问题？你不妨用疑问句来发问。

6、反问





△截图来源：西瓜数据



西瓜评：

热点面前总有诸多议论，当然也会出现蛮不讲理的喷子和键盘侠，那些他们没看懂，看不深的问题，就交由运营者来解读了。



作者：虎牙

来源：西瓜君（xiguaxiaojun）