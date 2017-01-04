Marketingsherpa：顾客至上的营销策略才能满足消费者

Marketingsherpa发布了最新的“消费者满意调查”，调查发现：

顾客至上的营销策略决定了企业是否能满足消费者的需求；

77%的美国消费者认为很多企业并没有实施顾客至上的营销策路。

那么，顾客至上的营销是如何满足消费者需求的呢？

所有的消费者都认为顾客至上的营销策略很重要。尽管营销人员无法控制企业的所有部门，但是至少能在营销方面做到这一点。

营销工作的目的是准确设定消费者的期望，半数满意的消费者认为产品与其价值相符；但是，在不满意的消费者中，只有6%这么表示。

另一方面，要满足消费者，营销人员必须将视野扩展到营销部门以外，在企业的每个决策中都考虑顾客至上，因为消费者是将品牌作为一个整体来考虑的。

如果营销能帮助消费者作出最好的决定，那么消费者更可能对你的品牌或产品表示满意。

个性化是很重要，但是对大部分消费者来说个性化并不是考虑的首要因素，最能让消费者满意的还是轻松愉快的购买体验。

为什么让消费者满意如此重要呢？

因为，消费者对品牌满意才能带来更多的销量和推荐；

而且，对品牌满意的消费者也更宽容，即使品牌犯错也更容易获得谅解；

对品牌满意的消费者更愿意和品牌通过多渠道交流。

如何才能让消费者满意呢？

营销人员帮助企业满足消费者的一个方法是提供消费者需求数据和洞察；

设计愉快、轻松的购买体验。

营销人员在投放广告时应当了解：

消费者更信任传统渠道，例如印刷、电视和直邮，相反，弹出广告则是最不被信任的广告形式，营销人员应当牢记这一点；

网络渠道方面，跳过插播广告和广告拦截是消费者不参与品牌广告的最常用的方法；

而在传统广告方面，忽视印刷广告和丢弃分类广告则是消费者避开广告最常用的方法；

大量、缺少相关性的电子邮件是消费者取消订阅的主要原因；

消费者拦截网络广告是因为广告影响了上网体验。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月04日 于 网站运营 发表