G2 Crowd：80%的小企业使用Facebook进行营销

小企业主通常受到资源的限制，因为必须用有限的资源来满足各种需求。但是，G2 Crowd的新调查发现，尽管资源有限，营销仍然是这些小企业决策者的优先事项。

G2 Crowd调查了美国的小企业主和高管，即员工不超过250人的企业。约24%的受访者表示计划在2017年将资金重点放在市场营销和广告上，比销售、新设施、软件和其他IT系统相比更受重视。

根据G2 Crowd的调查，社交媒体平台已经成为小企业最受欢迎的营销渠道。80%的受访者使用Facebook进行营销，还有一半以上的受访者（51%）使用Twitter。尽管小型企业有可能在这些平台上购买广告，但更有可能使用低成本或无成本的功能，如Facebook Pages和tweet等直接与客户保持联系。

更昂贵的网络营销渠道小企业使用的比较少，例如Google的搜索营销工具AdWords和横幅广告。此外，还有少数受访者喜欢报纸、电视和广播等传统媒体。不到10%的小企业利用广告代理机构。

小企业主使用Facebook有很多理由。 G2 Crowd发现，近1/4的受访者（38%）将Facebook称为最成功的营销渠道。但是，还有29%的受访者认为Facebook是最不成功的营销渠道。这可能只反映了一个事实，那就是使用Facebook的小企业比其他渠道都多。