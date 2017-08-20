从数据角度看一个社区的启动过程

我有一个观点，一家公司是否到达B轮的实际水平可以从一个点上来判断，产品或者说业务有没有进入到数据驱动的阶段。我们当前公司就在这条路上，所以这次我先拿我们的社区模块（本地圈）来聊聊如何从数据角度看一个社区的启动过程。

1.外部视角评估一个社区的健康状态

公司在融资过程中，所以最近接待了一波一波的投资人，有些厉害的，有些则不那么专业。所谓专业，就是他可以找到一个标尺把你的公司按到上面，清晰地看到刻度。不听你说，只看你做出来的成绩。

想要把一个社区做起来，你也需要找到衡量它的刻度。然后把目标的刻度传递给每一个投身其中的伙伴。

一个社区有多大？就是社区日活数。

一个社区有多活跃？就是人均互动数。在我们本地圈的业务里，互动可细分为：发布动态，点赞，评论

上面说的结果指标是给老板看的，作为运营者，需要往下细分到过程指标，准确地说是：运营可直接作用的指标。虽然我自己是产品出身，但是从产品的角度看运营，其实我觉得是很有美感的，这种美感在于：运营凭借自己的聪明才智可以立刻马上去让一块业务出彩，偶尔还能有四两拨千斤的惊喜。产品要经历的周期就长了些，毕竟还有技术伙伴配合开发上线这一环。

先说日活，日活可以按新用户，老用户两个维度去分解，产品上线第一周，重点是看看每天新用户进来的数量。新用户是越多越好么？未必，特别是产品本身还不算完善的时候。关注新用户数，其实只是看看新来的人数是否异常的离谱。这个阶段重点不是提升日活，当然它一定是结果。

再说互动数。社区互动最基本的单元是动态，组织动态的是话题、标签、频道（这3者本质上都是类别，都是把动态串起来的一条线），运营的抓手就是类别。一块业务短期火起来，一定是某个或某些局部带动火起来的。运营就是要找到这样的会火起来的类别。说到这里，我们是不是可以得出这样的结论：社区运营前期重点是内容类别的运营。

当我们把动态细分出几个类别后，数据上需要做的就是，给每个类别计算其中动态的平均互动数。平均互动数越高说明这类动态对社区贡献越大，越应该去大力发展和补充。有一句话是这么说的：有女人的地方才会有来男人，对于县域社区，应该同样也适用。

总结起来，运营工作的重点就是：探索出更多的品类，为已经确定是高价值的品类找到更多的内容提供者，激励他们产出高价值内容。品类的落地可以用话题，话题粒度适中，可缩可放，不枯燥。话题的互动情况就是运营每天要关注的点。

接下来，我们换个角度来说互动这个主题。一个互动高的社区中的用户，一定是感到自己的互动是有回应的，也许还会有奖励。想起若干年前，我老婆把结婚照发到了我们杭州当地的19楼论坛，结果被小编推荐到了首页，可把我们激动的，于是从那时起我俩不知贡献了多少天日活。同样的，前几天我了一篇《3个要点，做好轮播区设计》到几个社区里，给我反馈最好的是简书，给我打赏，当然我辣么聪明一定知道打赏的一定是小编的马甲。

这其实是从用户运营的角度看社区，落地的时候我们应该关注：

今天给多少用户送了积分 今天有多少用户接受了我们马甲的互动

3.监控哪些指标

指标的分析过程就像春天的树，开枝散叶，叶子就是运营实际关注的东西。

实际跟进本地圈一段时间下来，有一个心得可以分享：日常跟进的时候就忘掉那个体系和树吧，干干净净地把叶子排到表格的第一列，后面每一列就是每一天的战绩。我们在执行的时候使用了下面的表格，下面的数据是我们某个县城的做了一定处理后的数据，给大家参考。

咦~，假日活假评论假点赞是什么鬼，就是我们的管理员，真身和马甲发的东西咯，监控这些是为了团队内工作透明，透明就是鼓舞的力量。观察的指标如果有问题你一定可以有所行动，否则这个指标就是摆设，直接剔除，免得消耗你有限的精力。

下集预告：和50多位县城用户做的一对一用户访谈

作者：大中，经纬系创业公司的产品总监，此前在阿里5年，负责过虾米音乐等产品。平常关注内容、社区和电商类产品。





