【小白学运营第七期】好软文是怎样炼成的

文/VV5

从2013年至今，各类千万级手游层出不穷；但是与此同时，一些没有做过任何推广的小游戏竟然火了半边天，例如《疯狂猜图》、《Flappy Bird》等等。经过笔者再三研究，终于发现事实真相在于………

好了，如果你是看到导读而点击本文，VV5会很高兴，因为本期的文章就是针对软文本身所做的一次深入解析；无论你是渠道、CP、媒体…软文永远是你接触工作中的一部分，如何做好软文的内容营销，至关重要！

在写文之前，VV5与渠道、媒体、以及玩家有过一次交流

渠道说：“软文的吸量效果不错。”

媒体说：“玩家不爱看软文。”

玩家说：“软文看着没意思。”

很极端的一种现象，也是很有趣的一种现象；一方面有的软文较为吸量；另一方面有的软文却无人问津；由此看来，内容营销是关键。

何为软文？

据百度百科解释：“软文是相对于硬性广告而言，由企业的市场策划人员或广告公司的文案人员来负责撰写的‘文字广告’。与硬广告相比，软文之所以叫做软文，精妙之处就在于一个‘软’字，它将宣传内容和文章内容完美结合在一起，让用户在阅读文章时候能够了解策划人所要宣传的东西。”

综上所述，再结合目前市场“软文”情况来看，很多人甚至给自己的文章弄错了定位，丢掉了软文最大的特性——“绵里藏针”，也就失去了文章的可读性。

如何做好软文的内容营销？

换个角度来谈，我们必须知道软文需求的源动力：

官方心理：写软文，做推广，恨不得扯着玩家的耳朵大吼：“这是世界上最屌的游戏！没有之一！”看看我们的文章写得多么好，快来玩我们的游戏吧！

玩家心理：通过拜读小说等文字类语言，对文章内容充满好奇，对于文章故事性的追求，总想发现一点什么充满趣味性的东西。

两种对比关系可以很明显的看出，官方与玩家之前的需求矛盾。只有通过发现问题才能解决问题，想要解决玩家需求，必须看透用户需求，这是一套流程，必不可少。

解决用户需求，结合时事热点来说，随着“星星”的上映，炸鸡和啤酒一词火爆全国。很多人不禁感慨：“日本女人坑了中国男人，韩国男人坑了中国女人。”

为什么日本AV和韩剧会这么流行？用进化心理学的视角很容易进行解读。

进化心理学认为，我们活着的最终目的就是延续自己的基因，但对于男人和女人来说，虽然目的一致，但手段各不相同。

男人要的很简单，不需要给女人送花、不需要请她们吃饭、不需要跟她们说一堆骗人的鬼话、不需要有房有车，一切需要你付出的复杂部分全部省去，然后通过“性”提供享受。

相比之下女人则比男人复杂很多，他们希望自己不用付出，就会有一个白马王子对自己无条件的付出，这个白马王子满足他一切对于男人的幻想。

这简直比童话还童话，现实中根本不存在这种人，但是电视中出现了，它们满足了用户的幻想需要，所以它们都取得了不错的成绩。与此同时，副作用随之产生。随着用户对美好世界的幻想与憧憬，从而与现实动态形成反差关系，以此增大现实与理想的阈值（阈值指的是触发某种行为或者反应产生所需要的的最低值。）再然后…宅男、剩女；随之产生。

如果将这种效应代入游戏软文，不难看出，受小说与贴吧文字的影响，玩家对文字语言有一种自行脑补机制，即文字情景拟真化。若游戏软文无法使用玩家的脑补机制，则玩家将会失去对软文的阅读兴趣，以此增大现实软文与理想阅读的阈值，形成媒体所说“玩家不爱看软文”的情况。

软文提取不到用户感兴趣的内容，玩家自然不会感冒。所谓的“震撼开启”“史诗巨作”“XX题材良心制作”“XX引擎全新机制打造”这类词藻早已用烂。

如何提升用户的阅读兴趣，VV5就个人理解，有以下几点看法：

一、标题的重要性

标题作为吸引读者的第一道门槛，重要性不言而喻；它不仅能够归纳文章主旨，还能概括文章内容，更能阐述某种哲理。

对标题而言，又可分为三种表现形式

（1）说明载体。例如《诗经》《XX手册》《毛主席语录》，此类载体范围较大，一般对内容量的要求较高。

（2）说明中心。例如《上错花轿嫁对郎》《论XX的对与错》，此类手法一般议论文和说明文表现较多。

（3）说明关注。例如《百慕大三角谜底揭幕》《震惊行业！XX数据玩爆互联网！》，此类手法在游戏行业运用最多，但是标题的创新性上，可谓是俗不可耐。

二、导读段落的吸引力

导读段落，现在确切来说，除了报纸类/出版类，其他领域对于导读的划分已经并不明确。

文章无导读，第一段的内容便充当了导读的角色。

谈起文章第一段的内容，常见的有照应标题、为下文作出铺垫、引出下文、揭示主题等…

那么更深层来说，以本文的开头文章为例，如何用另一种方式去抖包袱，然后收包袱；就如渔夫撒网捕鱼一样；达到另一种文章的转换作用。

举个例子，若首段内容为：“传唐僧西天取经，历经九九八十一难，其惹祸之谈便是吃了唐僧肉，便能长生不老的传言；谁知道唐僧取经归来，却发现说出此言的竟然是…..”

这是首段的一段话，利用西游记的模糊情节，埋下一个小小的悬念；读者看到之后，兴趣随之产生，若接下来进行一个取巧型的转换，则有：

“原因竟然是孙悟空不屈于弼马温的官职，自称齐天大圣却被镇压五指山；不得已之下通知妖域，通过给唐僧造成磨难，致使如来不得不放开悟空，封其为唐僧首席大弟子，护其取经；随着取经途中的感化，孙悟空将魔性抛除；安心取经…殊不知魔性难弃，形成妖猴六耳猕猴；由此一段暗黑西游随之诞生！《斗战神》首部暗黑题材倾情制作，与您解说一段不为人知的故事….”

上文只是随笔而写，参考即可；（本文由VV5原创，转载注明出处，这是对彼此的尊重）这样一来，巧妙的转换将故事性与宣传内容进行契合，文章的可读性也便高出不少

三、文章故事性与宣传内容的契合

文章故事性与宣传内容的契合，对于上文而言，差别不大；故事性，即对故事起承转合的描写，表达故事的戏剧性与趣味性；就产品软文来说，一般的表达方式在于对趣味性的表达；如何让读者看了你的文章，不被宣传内容的推销所反感，反而觉得有趣；这是一门学问，也是一种写文必须拿捏的基本手段。

此类软文的契合，在这个衡量的维度上，各有各的看法，各有各的拿捏；VV5也没法做出统一的解释，只能道一句：“油翁倒油，熟能生巧。”

四、表现手法的多样性

软文，讲究一个软字；既然是软文，你就不能来硬的，由此软文撰写的表现手法便多了起来

（1）悬念式

悬念式，顾名思义；就是给文章留下悬念，激活玩家的探索欲望，通过对玩家兴趣的拿捏，将文章的宣传思路渗透，以此达到诱导式阅读的效果。

例如本文开头的描写，正是运用了一个小悬念去表现，如果你被吸引了；那么则说明此类表现手法是可行的。

（2）借力式

“行业内三大极具爆发力游戏、《一、英雄联盟》、《二、地下城与勇士》、《三、王二蛋手游》”

天知道这《王二蛋手游》是啥…但是它和英雄联盟、地下城与勇士相提并论起来，此游戏的第一印象价值便直线上升起来，让你不得不升起一颗探讨之心。

此类借力打力的首发，行业内运用较多，但也只是整体文章的一环细节亮点而已。

（3）故事式

这类表现手法，脑白金运用较好，通过“世界上长生不老的药”“神奇的植物胰岛素”等等故事，使脑白金的“光环效应”和“神秘性”给用户带来了强烈的心理暗示；可谓是从心底催眠用户。

若将此类手法放入手游软文，则有：“玩游戏能够提升智力”、“开发脑力发育的关键方法”等等一系噱头，可谓是对文章周边进行了一次精包装。

（4）情感式

说到这个，还是得谈到脑白金；不得不说脑白金对文章的把握程度和用户的理解程度，是其他产品望尘莫及的。

“今年过年不收礼啊，收礼只收脑白金，孝敬爸妈！脑白金！”一句话，25个字，将中国的送礼文化和孝道文化完美融合，打造一款十几年经久不衰的产品。

如果软文可以抒情，那情感式表达就是文字的抒情关键所在；可记否：“曾经的你，是我一世天使；无奈道途坎坷，丢你一世繁华；如若今生相伴，我愿与你共入轮回。”2014情感之作《轮回之路》已经开启，我在这，你在哪？

虽然并没有所谓的轮回产品，但是这种抒情的表达，是否让你有一种想融入其中的冲动呢，如果你有感触，那么这种手法是可行的。

（5）恐吓式

此类表达手法，多用于侧面表达！例如结合时事热点来说：

“即使没有去东莞，警察一样得抓你！”

“《来自星星的你》看了之后准备丢失自己最宝贵的东西吧！”

看到这里，是否莫名其妙，是否又感到一丝担心…

峰回路转，针对第一句，如果放在《侠盗猎车》，就是可行的，因为你是罪犯；警察抓你，天经地义；等读者看到这里，宛然一笑，原来是这样…

不明觉厉，针对第二句，最宝贵的东西，不外乎时间；如果有一款《时间守卫战》游戏，这样的句子就变得比较有可读性了。.

恶趣味的玩笑，是否能调节轻松的氛围呢？这值得尝试，只不过目前看来，国外文章在这一块的尝试较多。

（6）促销式

此类表现手法商城较多，效果较好；所以综合软文来说，可行性是较高的。

经常在某服装店看到：“跳楼大甩卖！卖完回家过年！”“老板跑路，所有商品清仓甩！”“涨涨涨！北京房价涨幅远超珠穆朗玛峰！”

此类促销式表现手法，估计各位都不少见；但是游戏软文相对而言，就相形见拙了；如果有一篇文章写道：“降降降！游戏符石三连降，玩家商人完虐数值策划！所有低价道具面临首轮疯抢！”看到这里，我估计很多还在充值线上徘徊的玩家，大部分都会咬咬牙，为了所谓的性价比，为了所谓的恶趣味参与感而积极充值吧！

（7）诱惑式

你想当产品经理吗？你想拥有100万吗？来《小白学运营》这里吧，在这里；您的目标不再是幻想。

开个玩笑，【小白学运营】无法让你成为产品经理，但是此类文章，抓住了用户的欲望，进行诱导式勾引；有如一个娴静脱俗、体态丰盈的美女对你进行致命的勾引。

以产品来说：“你想得到至尊坐骑吗？你想成为最强王者吗？你想和游戏代言美女面对面沟通吗？”虽然此类手法在文章中用的比较烂，但是不得不说；玩家对此很受用。

五、总结文章的营养性

以上都是写作手法的表达与对文章细节的调试；整体来看，文章的故事核在哪？我能通过文章提取到什么样的内容？目前VV5看来，软文不受待见的很大一部分原因就在这里。

官方觉得，写了一篇文章，游戏类的各个点，攻略，秘籍，都写了；内容丰富，营养性强，大家可以学到游戏内的知识，这是有营养的；VV5在此想说，文章的受众，绝大部分的层面是非游戏玩家，而文字的目的则是，将潜在用户转变为游戏用户；如果用户都没开始玩游戏，你就在那里热情似火的推销游戏，笔者只能说一句：“心急吃不了热豆腐。”

对于用户而言，营养性，是我能提取自己想需要的内容，无论是游戏，还是周边；我能了解，吸收；那便是营养，目前大部分软文的针对性太强，除了游戏本身，其他营养少之又少；如果一篇软文：“论高考与XX游戏的前世今生”，其中高考营养与游戏营养5：5对分，则软文不仅适用了玩家，同样适用了学生；而手游用户，学生占据很大的市场份额，多角度表达，变成让读者欲求不满，读者不甘于满足，便是成功。

六、用户短时记忆的把控性

用户短时记忆的把控性，游戏软文这块；暂时没有发现，可能是因为平台和受众忠诚度的关系，此类手段难以实现；但是话说回来，软文的拙劣性也是玩家阅读粘性不强的根本原因。

换个行业来说，用户短时记忆的把控，最常见的就是说书先生口中的：“欲知事后如何，咱们下回分解！”

从心理学角度来说，用户记忆分为瞬时记忆、短时记忆、长时记忆；具心理学实验分析，短时记忆的容量约为7±2个信息组块，通俗来说，短时记忆的时间很短，约在15秒内就会遗忘；如何让读者记住你的产品，把控很重要。

如今互联网行业普遍浮躁，具2013年市场调查表明，大部分用户具有数码痴呆症；即60%的互联网用户记忆力严重下降；面对这种雪上加霜的用户生态环境，如何通过对用户短时记忆的把控，将文章的核心及第二思维影响力植入进去，便成了一种手段。

此类手法，就拿【小白学运营】为例，以栏目剧的形式，通过大家短时记忆的映像反应，将【小白学运营】拓展到更多的读者中去；综合目前读者反馈来说，互联网文章数不胜数，《小白学运营》文章已经在一部分人心中留下了基本印象；此次成功不仅在于对文章表现的拿捏力度，更加感谢各位对小白运营的认可。

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