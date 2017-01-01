微博运营快速涨粉的7个套路请收好

微博的运营是有技巧的，文章作者分享关于微博快熟增粉的一些方法，希望对你有所帮助。

作为新媒体以及社交媒体的重要组成部分，新浪微博坐拥过亿的用户流量，强大的商业价值也吸引了众多企业和个人在平台开设账号。很快，便有运营人员发现，新浪微博开设账号容易，但是日常运营却是一件非常头疼的事情！微博运营了几个月，粉丝没有增长几个，每天发布的内容没人看，更别谈用户互动了，每月KPI不能正常完成，自己信心受挫不说，更不好对上面领导交差。

其实，微博的运营是有技巧的，如果我们掌握了这项技巧，就可以在很大程度上节省自己的工作时间，提升工作效率。下面我们将要介绍的便是，如何以讨巧的方式利用微博活动广场提升粉丝关注数量。

微博活动广场简介

可以说，新浪微博的活动广场包含了有奖转发、限时抢、有奖征集、免费试用等四种玩法，也就是这四种玩法，吸引了众多企业和用户前来参与，因为是新浪微博二级入口，所以这里的用户流量巨大，只要我们的活动方式和内容能够赢得用户喜欢，就会吸引众多的用户来参与和互动。

一、话题设计

无话题不活动，从我们多次的操作经验来看，话题的设计应该弱化商业属性，而是以轻松、有趣的内容为主题，这就非常考验我们的策划人员，既要考虑用户的感受，还要兼顾产品，只有二者完美合一才能吸引更多的微博用户。下面举个简单的例子！

这是一个新品上市的有奖转发活动，于此同时还有另外一个产品上市的微博转发活动，在活动期间，两个活动共吸引了5287个用户参与，阅读量6.2万，评论959条，新增粉丝1510个。没有对比就没有伤害，如果感觉这个活动不错，我们再来看看下面这个活动。

这是一个借助行业热点的微博活动，活动于7月30日11：05时开始，到31日下午4时，已有1000余人参与，阅读量达到1.2万，转发1400余次，到8月1日上午8时，参与人数近3600人，阅读量2.5万，转发近4000次。截止到8月2日活动结束，吸引8573个用户参与，阅读量6.5万，转发8797次，活动期间粉丝增长7181人。

对比这两次活动，除去发布时间、转发大号、以及奖品设置等三个方面的因素，我们更愿意相信，这三个活动效果的差异来源于话题内容的设定。从话题内容的策划我们其实就可以看出，第二个活动的话题内容借势巧妙，风格也更轻松，商业味道并不明显，而第一个话题将品牌过于流露，这也弱化了用户的参与热情。

也正是基于多次活动策划的经验，我们在做另外一个客户的微博话题活动时，同样采取了这样的话题涉及方式，最终的效果是阅读量197.1万，评论325条，新增粉丝10225个。

二、奖品设定

用奖品以及用户喜欢的东西吸引用户参与活动这是很多企业在做活动时通常的做法，如何低成本获得更优质效果才是关键，所以在这里并不展开多说。但可以肯定的是，上述案例中的这几个活动，每个活动的奖品范围都是在400-500RMB这样，具体执行可以根据自己的实际情况来定。

三、海报设计

海报的画面设计这无需多说，如果海报需要承载引流的重任，不建议在图片上植入二维码或者联系方式，因为这样是不会通过微博审核的，建议咱们可以对用户进行话术引导，比如下图这样。

四、大号选择

在每次活动的过程中，我们都会精选2个左右的大号进行推送，借助大号微博的力量来提升用户的参与度，并以此来导流，从目前操作的经验来看，效果还是不错的。

五、发送时间

因为影响微博活动效果的因素众多，所以目前没有直接的证据说明发布时间对微博活动效果的影响，但是，基于以往的操作经验，和通过观察微博用户的日常活跃时间，我们更倾向于将所有的微博活动发布时间选择在下午4点-6点之间。

六、效果评测

作为一名微博运营老司机，经常会被同行或者客户问道活动效果真实性的问题，在这里，我们有两点自己的经验，仅供大家参考，如果有更有效的效果测评手段，欢迎与我们探讨和交流。

测评方式一、借助微博用户数据报告检测效果。借助微博数据助手中的粉丝分析进行测评。粉丝分析主要是从粉丝性别、粉丝数量、粉丝来源、粉丝类型、粉丝性别年龄、粉丝地区分布、粉丝星座这几个维度进行。当然，如果需要更精准，可以购买微博的付费模块来查看粉丝数据；

测评方式二、抽样检测法。点击下载活动用户的参与名单，选择一定的样本，抽个查看个体粉丝的真实情况进行检测，这样就可以得出结果了。

七、微博运营画外音

关于微博活动和运营，个人建议企业运营人员，一定要多看数据，多关注数据。

通过我对一个运营账号的分析发现，10万多粉丝的账号，认证用户占到了0.8%，这也意味着将近有1000用户是经过新浪微博平台认证的高质量用户，这一类用户将是我们未来运营的重点。而且平台还支持认证用户数据导出功能，非常便于运营人员对他们进行重点关注。如果我们细心观察就很容易发现，经常与我们互动的用户其实就是固定的一部分人，如果能将这部分的人锁定，并通过互动的方式调动其他高质量用户的积极性，那我们之后的工作将会变得越来越容易，也将更有价值。

八、写在最后

作为一家专业线上整合营销公司的策划人员，我们在过去的几年中和超过数百家企业营销、市场的人员进行深入的沟通和合作，在这个过程中我们也发现，并不是每一家中小企业都能力对微博和微信运营投入更多的物力和人力，所以这就要求公司的新媒体运营人员一定要掌握这些运营方面的技巧，这样才能将更加游刃有余的配合公司其他部门做好新媒体运营工作，为公司的品牌、口碑也业务工作添砖加瓦！

作者：孙孜文，交流微信：17710138701，营销策划人，专栏作者。关注互联网、电商、移动社交、新媒体、大数据、视频直播等领域。