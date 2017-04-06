大数据揭秘：雄安新区设立后雄县出行关注热度暴涨1807%

腾讯科技讯（相欣）4月1日消息，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。据了解，雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。高德地图对该区域的出行变化、交通拥堵变化、拥堵道路等进行了分析和解读。

新区设立后雄县出行关注热度增长1807%

根据高德地图交通大数据的监测，新区设立后，在清明小长假期间用户对于雄安新区关注度一夜暴增。相较去年同期的历史交通大数据，整个雄安新区的出行关注热度增涨了1223%，而去年清明小长假期间该区域的出行关注热度仅上涨71%。在组成新区的三个县中，雄县的关注热度增长最多，达到了1807%，安新县以1254%的增长紧随其后，容城县的出行关注热度相比之下增长最少，但也达到了519%。

在导航规划前往新区的用户方面，相比新区设立前增长176%，而去年相同时间段仅上涨56%。新区包含的三县之中，去往安新县的增长出行热度增长最高，达215%。

保定成清明期间北方用户出行关注热度涨幅最大城市

全国来看，清明期间南方出行更活跃，用户出行关注热度明显高于北方；南方汕尾市增幅最高，达305%、北方保定市用户出行关注热度增幅最高，达172%。其中，南方城市增长70%，北方城市增长51%，其中南方出行涨幅最大的TOP5城市均位于广东省，北方排名第一的为河北省保定市。

雄安新区地理位置、中介机构位居出行关注热度前两位

从出行关注的具体地点类型来看，雄安新区设立后，出行关注热度增长最大的类型为区县级地名，人们最关心雄安新区所在的具体地理位置。其次则是中介机构（房产中介为主），可见很多去往雄安新区的人对于当地中介机构的位置信息比较感兴趣。

清明期间规划驾车前往雄安新区的北京用户最多，上海亦上榜

新区设立后，去往新区的用户来源发生了明显的变化，来自北京用户的出行需求热度猛增，占比达到了29%，赶超保定成为了去往新区出行需求占比最大的城市。值得一提的是，除了北京、天津及河北的城市外，也有一小部分用户来自山东德州和上海等较远地区。

新政后雄安新区覆盖三县拥堵上涨明显 雄县拥堵指数上涨11.94%

根据高德地图交通大数据，，在新政发布后，雄安新区所覆盖的三个县拥堵均上涨明显，同时周边的高碑店市、定兴县、徐水区、易县等区县的拥堵程度相比新政发布前也均有不同程度的上涨。其中，雄县的6-22时拥堵延时指数从新政发布前的1.214提升到了1.359，上涨了11.94%，拥堵涨幅排名位列保定市的第1位，新安县和容城县也分别上涨了5.65%和3.46%，分列保定市拥堵涨幅排名的第4位和第5位。

从具体的时段来看，雄安新区设立后，三县之一的雄县白天各时段的拥堵均有较大程度的加重，从早上6点到晚上21点的上升都较为明显，其中早上6点到10点的涨幅最高，达到了26.6%。

安新县白天大部分时段相比新区设立前拥堵也有所加重，从早上8点到晚上21点上升较为明显，且涨幅较为均衡。而容城县则仅下午出现了拥堵明显加重的现象，14点到16点涨幅最大，涨幅高达20%。

北京至雄安新区高速拥堵暴涨 雄县112国道涨幅最大

高速方面，根据高德地图交通大数据的监测，新区设立后，北京去往雄安新区的高速拥堵路段主要集中在G4京港澳高速、京开高速及G45大广高速。而相比去年同时期的高速拥堵路段后发现，北京去往雄安新区的高速主要拥堵路段在北京段基本相似，分别是G4京港澳高速岳各庄桥到房山梨园桥南路段、京开高速马家楼桥到双源桥及G45大广高速双源桥到庞各庄收费站。而在河北段则新增了两个拥堵路段，分别是G45大广高速首都环线高速交汇到牛驼服务区，以及G45大广高速霸州收费站到荣乌高速交汇。

与此同时，新区设立后雄安新区周边的大部分高速同比去年拥堵程度也均有所上涨，新区南侧的保沧高速由西向东、北侧的荣乌高速双方向较去年同一时间拥堵上涨均超过了6%，分别达到了7.61%、7.25%和6.85%。另外，新区周边京昆高速、大广高速、保阜高速等拥堵程度也都有不同程度的上涨。

国道方面，根据高德地图交通大数据的监测，新区设立后相比设立前雄县内112国道的拥堵有了大幅的上涨，双方向拥堵涨幅均超过了15%，其中由东向西的拥堵涨幅更是超过了20%，达到了20.20%，上午6点到10点最堵。此外雄县内荣乌高速、333省道的拥堵程度相比新区设立前也有不同程度的上涨。

另外，雄安新区设立后，雄县内雄州路路、铃铛阁大街的部分路段相较新政前周末拥堵程度也有了较大的变化。根据高德地图对比4月2日与一周前3月26日的拥堵数据来看，4月2日雄县内雄州路、铃铛阁大街均有明显的拥堵和缓行情况出现，而一周前的3月26日15点，雄县内道路均较为畅通，没有出现拥堵和缓行现象。

来源：腾讯科技







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