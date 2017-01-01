提升广告效果转化，应该做好这些数据分析工作！

移动广告以其独有的精准、即时、互动、扩散、整合及可测性，深受企业的欢迎，但企业更加关心的是广告投放后的效果如何？能否达到预期呢？

移动广告以其独有的精准、即时、互动、扩散、整合及可测性，深受企业的欢迎，但企业更加关心的是广告投放后的效果如何？能否达到预期呢？这就需要从影响广告投放效果的数据指标说起。本期内容就为大家分享一下，希望对各位有所帮助。

一、影响广告效果的因素：

影响广告效果的因素有很多，对此，我们为大家做了一下归纳，从点击、到达、转化为大家分析一下。

1、曝光点击率过低，没有或者几乎很少。主要原因是：

广告素材：广告素材陈旧且少，缺乏新意；或者素材内容长时间不更少，内容失效等。

媒体资源：投放媒体与广告受众不匹配，或者没有选择优质的媒体资源。

广告位：广告位设置不合理，比如投放的位置在隐蔽的区域，很难引起访客的注意。

2、到达率低，主要是广告到达页面加载有问题。

3、转化率低，转化效果差。主要原因是：

页面布局：转化流程页面排版布局不合理。

投放周期：投放时间短，或者投放时间不合理，比如投放的时间段不合适等。

异常流量：媒体作弊，刷量等作弊手段，影响正常的投放效果。

二、广告投放效果不理想，如何去提升优化？

首先我们了解广告投放的三个指标：点击、激活和注册，掌握这三个指标应用于哪个阶段，对广告投放有哪些影响。

推广阶段：这一阶段关注点击量（曝光量），可以分析广告投放效果的最基本指标，有多少用户看到了我们的广告、有多少用户对我们的广告或产品感兴趣。

安装阶段：这一阶段关注激活量，分析通过推广实际给我带来了多少用户等情况。

使用阶段：这一阶段关注转化量（如注册量、订单量等），分析已安装用户的使用情况，推广或运营的最终目标，用户是否使用我们的app？是否购买我们的产品等情况。

掌握这三个指标的目的在于把握住访客的浏览行为，进而根据访客的浏览轨迹，对投放的每个环节进行优化，从而达到提升广告投放效果。

1、对广告投放渠道优化：

对广告投放渠道进行优化，尤其是跨屏优化，我们可借助数据分析工具（如SiteFlow数据分析系统），分析各广告渠道流量的质量，对广告素材、推广页面进行优化，进而提高CTR与二跳率，同时分析访客在站内的行为轨迹，对转化过程进行优化，提高注册和下单的转化率。

2、对站内广告活动优化

对各种广告活动进行追踪，追踪活动整体效果，包括从广告、自然，会员、非会员，新老用户，地域等维度分析参与活动的用户行为以及活动产生的效果，实时优化调整活动所对配置的资源和内容，比如广告的媒体资源如何选择，如何选择合理的广告位，广告投放的周期安排等。从而为活动带来最大化的收益。

我们举个广告效果分析的案例来说明一下，假定用户在搜狐和PPTV上同时投放了广告，广告效果图如下：

（蓝色：PPTV 红色：搜狐）

通过这两个示意图可以看出，PPTV在“首页/弹出规频”的广告点击率明显较高，但到达率却明显偏低，最终我们结合广告形式分析到达率偏低的原因是误点击，媒体异常引起的。

3、异常流量排查

通过技术和人工手段对流量进行排查，屏蔽异常数据。

3.1、对IP屏蔽，可对广告数据，可以通过IP屏蔽一部分

3.2、进行人工分析，目前这是比较有效的方法，可以从三个方面进行。

3.2.1、通过基础指标初步判断

用户平均点击量、IP平均点击量、用户平均到达量是否正常：一般来说，大于2次，可能存在异常；广告到达率是否正常：如果小于活动整体比例，可能存在异常。

3.2.2、结合细节数据进行确认

地域分布是否存在大部分数据集中在某一个或者个别地域 ；24小时分布是否存在大部分数据集中在某一个时段或者凌晨 ；地域分布或者24小时分布数据不区域定向、时段定向差异较大

3.3、通过深度数据进行验证

是否存在同一时间同一IP点击多次，或者产生多个转化明细的情况；是否存在同一天，同一IP点击量、转化明细量比例较大的情况；分析广告点击来源，看是否有大量点击来源和媒体页面不一致 。

影响广告投放效果的因素很多，上述我们也仅仅是分析了一部分。总之广告投放效果不理想，不要急，找到原因所在，解决它，自然会收到理想的广告投放效果。

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