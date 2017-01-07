进口电商如果以导购返利模式切入有哪些优势和局限性？

导购在业务逻辑上相当于精简版的电商业务，具有类似的展示，详情等，但没有下单，付款，发货、售后。所以优势仅仅在于轻量化，无需涉及供应链、售后和支付等环节。但其实，不涉及，意味着不可控，意味着不能去优化，譬如海淘致命问题之一的物流。

在重点说说劣势，首先的说清楚导购的原理。

导购通过展示商品，促进成交，获得设定好的佣金提成，类似中介。所以这里有几个技术原理：

1、导购只是一个跳转中介，最终是要到原站去成交的；

2、购买商品有比较、犹豫的过程，那么用户中途可能会耽搁很长时间、或者跳转看其他商品甚至是其他网站，最后再购买，这里对于原始点击的追踪技术要求很高；

3、结算系统，总不可能是人工对账，所以必须有一个结算系统，也就是整个导购技术系统的一部分。

那么回到业务现状来说，导购的商品来源主要是有自主购物系统的网站，为了促进成交，通过导购系统，让更多的导购网站参与分销。

特别大的网站，会自主开发导购分销系统，比如淘宝的淘宝客、京东、亚马逊都有，另外有第三方的导购系统，来对接其他长尾的网站，国内的比如亿起发，领克特。

但结果是在成交比重里，一个导购平台中，淘宝商品的成交占据了95%以上，几乎冲垮了其他的长尾导购。所以映射到国外的导购上最大的几个问题，也是最致命的问题就是：

1、没有垄断式的成交比重，譬如买奶粉可能会选澳洲，买鞋子可能是美国，要接入的商品过于长尾分散，会导致需要接入大量的导购系统，不同系统有不同的结算，甚至很多关键的国外网站没有参与，使得整个接入过程太繁琐，以及长尾接入引起的购物体验差，链接到不同网站都需要注册账号、购物流程不一样等等。

2、佣金比例太低。导购网站虽然看起来成交量很大，但其实很多商品的佣金是非常低的，比如数码、食品，甚至很多没有佣金。很大的收入来源是通过商务能力，跟特定商家约定高额佣金，重点资源推荐，而这对于长尾的海淘导购网站（非商家）是几乎不可能的，显然，养活自己太困难了。

3、导购网站是中介跳转，意味着要下单需要到国外网站，语言、转运、货币等问题，是最大的购买障碍，导购形式在这个过程中，几乎没有任何的解决能力，加上大量的长尾网站，简直是噩梦。

4、没有议价能力。如果没有深入参与合作，甚至跟品牌方，那么面对其他有渠道优势、仓储优势的竞争对手，在价格和物流上，毫无还手之力。

作者：运营有毒







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转载请注明: 爱运营 2017年01月07日 于 网站运营 发表