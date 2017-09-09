comScore：2017年移动用户需求层次报告

comScore和央视市场研究股份有限公司（CTR）最近宣布，通过引入CTR移动端消费者样本数据，在中国市场推出comScore MMX Multi-Platform和Mobile Metrix产品的重大升级版本。将安卓智能手机样本数据用于应用程序的监测，扩大了comScore对中国移动端受众的测量范围，提供了更全面的受众访问、互动及受众群体报告。通过对多平台及移动数据进行分析，我们得出了一些关键结论：

中国用户仅使用手机上网的概率是美国用户的两倍



在中国，有20%的互联网用户每月仅通过移动设备上网，是美国用户数（10%）的两倍，这一数字凸显了理解中国移动平台的重要性。

各年龄组中仅使用移动设备上网的情况差异很大，意味着广告商和媒体要触及其目标用户，就必须考虑平台组合。

目前仅18%的中国用户完全依赖桌面设备上网，主要是45-54岁年龄段的用户。

在中国，移动应用程序上网时间占到总上网时间的6/10



中国的移动消费增长主要是由移动App推动的，中国用户的大多数上网时间花费在移动App上。

中国用户花费在移动App的上网时间高于美国（60%）和英国（53%）等其他大型数字市场。

大多数移动App上网时间花费在门户网站、零售和即时通讯类别上。

银行业和商业/金融业成为中国移动业务蓬勃发展的主要受益者



虽然移动设备在使用时长上占主导地位，但在各个领域中移动受众与桌面受众重叠的情况不尽相同。

1/5的中国互联网用户每月仅通过移动设备上网，但在银行业类别中，移动受众的比例是桌面受众的两倍。

一般来说，处理封闭业务或位置敏感型服务时，仅使用移动设备的受众较多，而浏览零售及门户网站则仍有大量的桌面和跨平台受众。