Inskin Media：超过1/4的消费者认为弹出式广告最烦人

根据最新的研究，妨碍消费者浏览他们想看的内容的广告成为最烦人的三大移动广告形式。

Inskin Media受Adkin Media委托调查了900名英国网民对各种移动广告的态度，机器对品牌提升的影响。

超过1/4的受访者认为弹出式广告（28%）是最烦人的广告格式，其次是占据屏幕中间位置的广告（26%），还有18%的消费者表示让页面加载延迟的广告令人沮丧。这三种广告格式都可能中断用户的内容体验。

营销不像火箭科学那么复杂，广告商只需在投放广告时更多地考虑移动广告用户体验就可以了。

而且，这些烦人广告的解决方案也很简单，避免不可跳过的广告即可。如果一个视频广告是自动播放的，至少应该是无声的。如果广告是插入式的，至少应当提供关闭选项。

所谓一名广告客户，应当尊重人民选择是否收看广告的权利，而不是中断或惹恼人们。此外，给人们选择什么时候与广告进行互动也能增加广告的效果。

Inskin和OnDevice的调查发现，位于屏幕边缘的广告是最不会引起反感的，这种广告围绕而不是阻碍页面的内容，这种广告的回忆度比平均值高134%。