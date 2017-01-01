圈钱又圈粉，拆解互联网“工具流”创业大招

说来也巧，近来跟身边朋友以及社群成员在不同场合惊人巧合地都聊过创业切入点的话题，本来这个东西只适合关起们来讲，但一想到不少混迹网络的人常常因为上天无路,入地无门而遁入灰黑，就不免遗憾。特撰此文，希望给缘主一些新思路，打磨出又圈粉又圈钱的产品。开整~

创业流派

一直以来创业方向都有两大流派，一派是借助强势资源（技术，资本等），做大局下大棋建平台搞生态，跑马圈地占赛道。

这一流派笃定一个肯定可以赚钱的思路–前期自身并不能造血，主要依靠融资补给攻城略地，BAT，京东，新美大，滴滴，近来的共享单车都是个路子。

玩这一流派的人，常常资历深，人脉广，不少是从大公司走出来的业务骨干，基本上大旗一拉，要人有人要枪有枪。

玩这个套路，门槛极高，活到最后的往往只有一两家，炮灰一大把，能被并购那都是祖上烧高香。

互联网发展到现在，大入口的坑基本被抢完了，有新出来的大机会门槛也越来越高，例如AI，核心要件为大数据，算法，硬件，每一个都不是省油的灯，拿最最最不起眼的来说，欧美目前做深度学习的人工智能博士生,一毕业普遍能拿到年薪20万美元的offer，据传国内有给200万RMB的大厂。

一般的公司头目一年到头也未必能挣200万。。。

那一般人怎么通过互联网创业尽可能搞出点动静？

创业？呵呵，创个杰宝——洒家日常被人戴高帽的第一反应——俺只是做点小生意。

当下互联网环境起项目，切入点一定要小巧，离钱近，保持充裕稳定的现金流，做到进可攻退可守，至于玩高举高打瞎咋呼的，十有九死，剩下一个割完韭菜就没影。

这就引出另一流派–有多大锅下多少米，刁稳准，刀刀见钱，小本甚至无本买卖。

在此基础上，可根据个人喜好决定是否接受资本加持，势如破竹爽一把。

本篇洒家要放的招就是务实派目前所向披靡的路数——互联网工具流创业。

啥是互联网工具流创业

在网络玩家眼里最值钱的东西有两个，第一是钱本身，第二就是流量。

进入2017年，微信公众号打开率大幅下滑，绝大部分打开率下滑至5%以下，不少粉丝进入负增长时代。今日头条，知乎，快手等平台百花齐放进一步分流，流量更加破碎稀释，不管是内容流还是技术流，想圈粉是越来越难。 前几年动不动就微信粉丝资源1个亿，2个亿的“大咖”到现在恐怕不敢这么说了，除了号被封得心稀碎，再用心打理的微信个人号每年掉粉率都在20%以上，微信公众号持续稳定优质内容输出门槛又极高，流量池怎么也蓄不起来。原来还有通讯录导入的口子，现在俺实在找不到支撑这些牛逼的理由。当然，还有一些平台可以搞上亿粉丝，但拿微信个人号、公众号僵尸粉说事的就省省吧，别充大尾巴狼。

因此，互联网创业要是有路子既能直接出钱，又能出粉，那简直就是天机。

当下，出钱的路子非常多，例如搞游戏就非常来钱，但是流量难搞，腾讯，网易之所以驾轻就熟很大部分得益于他们各自的巨型流量池。

缺的是能圈住粉的路子，这有个要点就是不但能吸粉，还能给留住，而留住一般靠内容，但内容这事吧，门槛极高，一般团队根本搞不来，有天赋做内容的人才基本都自己捣鼓自媒体了，难招拢。

这就得换思路，归根结底，内容也只是互联网上传递价值的一种手段，只要你有用流量就会围绕你转，那么有用的除了内容还有啥呢？互联网产品本身！

互联网工具流创业就是据此衍生出来少见的，能钱人双收的玩法。

老徐嘴下的工具流创业大致得满足以下要件——

依附于大平台，只有那儿才能聚集起可观的用户群。 开发一个工具型产品，当好一个“插件”，挠大平台鞭长莫及、不愿及、不能及的用户需求点。 有稳健充裕的现金流，能圈粉，商业化前景广泛。

典型 案例

No1小密圈

原小密圈因“涉黄”已改名“知识星球”，光从受不可抗力而改名就可以看出这个产品的影响力不不俗。

背靠微信，定位连接1000个铁杆粉丝，为知识付费提供社群解决方案的小密圈目前注册用户早已破百万，圈子10W+，就连运营力度不算大的小密圈服务号阅读量都已经1w起，而且基本都是高价值B端用户。

目前小密圈唯一的盈利点为抽取付费圈子收益的5%（官方称流水1个亿左右就能覆盖开支），对于这款服务于社群变现的产品本可以在功能和盈利点上有更大作为，但作为一个情怀型创业者，创始人吴加鲁显得非常克制。

当然，除了有稳定的现金流拿了腾讯数千万人民币的投资也是其有恃无恐的重要原因。

No2小鹅通

小鹅通由原来腾讯数据平台部总监鲍春健创立，定位为一款知识服务与社群运营的聚合型工具。

支持图文，音频，视频，直播，专栏，会员等内容形式的变现，这意味着你既可以搞单篇付费，也可以做付费专栏，付费社群，付费直播，付费录播视频课，称得上是内容变现综合解决方案供应商了。

任何一个功能拆出来都是一个创业项目……

自2016年12月正式推广之后，截止今年7月份，据官方说明其注册用户近40000家（同属高价值B端用户），付费版本用户占10%，就在刚刚过去的8月，商户总流水已破3亿（据此可以推算小密圈的流水量级）。保守估计也是年入千万级的主。

但据老徐在圈内的感知以及多方渠道的验证，推广方面小鹅通仍有大量提升空间。

其盈利模式目前主要就是卖付费版产品，跟其他家一样还有用户收入0.06%的微信提现手续费。

跟其他家不一样的是，他还有个资源费用代收，其中包括信息存储费、流量费、短信费。

不经意间这块支出看似小，实则足够让你肉痛。拿存储费来讲，一职业知识提供商上架10G内容不过分吧，每月固定支出是9块，快够上QQ会员的vip，东西存那这杯续了还不能停，最让人难受的是不挣钱这费你也得付，因此在小鹅通并不存在真正意义的免费。

从一个理性用户的角度，只用关心产品能带来的好处以及获取这一好处的代价，至于商家花费多少成本实际上并不能用来说服自己多花钱，卖家兴许烧了100亿也没弄出个好东西。

这就是做B端生意的好处，用户同情心很强，很能理解企业的各项支出并为此付费，普通C端用户产瞅见这收费那收费，大多数情况会直接送你一句滚犊子。

对商家来讲，以第三方要收费的名义进行代收费削减成本，也是一种收入。有些企业为了用户体验，会将支出点封装，对外提供免费产品，例如早前微信提现到银行卡是不需要手续费的，小密圈提成的5个点里面包含了0.6%微信体现手续费。

洒家觉得对于一个企业来讲，提供好产品就是最坦诚的情怀，而吃瓜群众要求下展现的情怀，只不过是拆东墙补西墙罢了。当然作为一个玩家不可能站在自己角度，因此在设计盈利模式的时候也得充分考虑这一因素，让用户痛快付钱。

No3小U管家

小U管家是一款微信群管理服务机器人，可以实现群数据统计，内容沉淀，日常活动，拉人踢人自动化等功能。

他们的商业模式简单粗暴，就是直接卖机器人，另外手头几十万量级的社群可以帮忙做推广，具有很大的想象空间。在盈利模式上，普通购买部分有两个一次性付费产品，一个是基础板块（管理单个群），另一个是社群联盟（多群管理）。这部分产品成本较低，使用门槛也较低主要用来塑造口碑带来新用户，同时可以培养用户深入消费。

而内容模块，娱乐模块，护群模块另外收年费，可提供持续现金流。

另外为了满足更加深度的需求，他们还有售价2580/年的VIP版本，以及至少3600/年的专业版本产品，至此，老徐强调多次的立体变现体系跃入眼帘。

尽管小U管家的老板极力向微信团队示好，但小U管家仍旧被定性为“外挂”，公众号多次被封，最新的账号都不见发文，成了一个纯粹的服务端口。

这说明小U管家目前靠口碑和存量用户也活得挺好。

在被封期间，不少用户纷纷抱怨它跑路了，其实从它的盈利模式设计来讲，跑路就不可能是选项。 网上很多软件吆喝一次付费终身维护，稍稍有点常识的人就知道，每一个产品都是要人要资源去持续维护的，缺乏持续的收入口子，一定是要跑路的。

其他典型的工具流创业案例还有新榜，有赞，分答，千聊live，i排版、135编辑器等排版工具，西瓜公众号助手，创客贴，新媒体管家，兔展，在线一键PDF转word……诸位可参照俺的分析思路对这些项目进行拆解，获取对你有用的信息点。

#专栏作家#

徐戈，网络营销魔法师，互联网项目操盘手，多名大V幕后运营策划推手。微信公众号：daai1024，老徐有话说。微博@徐戈。