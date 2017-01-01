2005年，吴欣鸿关掉了他已经做了两年的社交网站520.com，投靠域名圈的大哥、泉州老乡蔡文胜。时年吴欣鸿24岁，蔡文胜比他大一轮，后者早就通过域名交易拿下人生第一桶金。更重要的是，此时的蔡文胜已经通过域名和站长这两个圈子，初步建立起自己的流量江湖。江湖是利益集团的总和。2005年蔡文胜第一次在厦门发起中国站长大会的时候，雷军和周鸿祎还是肩并肩坐在一起的，网际快车、58同城、电驴等知名项目的股东名单上，已经有了蔡文胜的名字。

吴欣鸿加入之后，蔡文胜交给他的第一个任务是做一个搜索工具条，即后来的YOK超级搜索。工具条再微不足道，它也是一个互联网产品，是产品首先就需要流量，流量哪里来？黄一孟的电驴伺候。很多90后小鲜肉可能知道快播，很少知道电驴，因为这是一款80后老司机的青春回忆。在中文互联网的世界里，把Traffic翻译成流量的人，实在是一位大神。

YOK的流量获取方式，就是捆绑电驴：用户通过电驴的每一次下载，都会附带YOK安装包。推出一年，YOK从搜索巨头那里赚了上千万的广告费，而成本主要是人工。显然，这是一笔躺着赚钱的买卖。

在大流量平台推新产品，这是吴欣鸿在蔡文胜门下学到的第一课。随后蔡文胜把265卖给了谷歌，但谷歌把265的运营留给了蔡文胜。接下来两年吴欣鸿围绕265做了近30个新网站，基本很难再现YOK的雄风。是静香不够骚了，还是胖虎眼光变高了？

都不是。江湖规则一直没变，变化的是流量平台。2008年前后，中国PC互联网的流量越来越集中，所有流量都开始指向一个动物：腾讯qq。吴欣鸿发现，很多85后、90后在qq聊天时，喜欢发一些奇怪的表情和符号。为何不做一款聚焦年轻人的文字产品呢？就这样，三天时间，火星文上线了；一年时间，用户突破4000万。这是2007年的中国啊！

后来吴欣鸿总结火星文成功原因，其中一条是：大部分用户都是通过QQ聊天知道火星文的，其传播的裂变效应极为显著。做流量产品，首先要选对合适的流量平台，美图秀秀也是这么诞生的。

火星文是爆款，但本质上它只是一个输入法外挂，有流量没存量，更没变现。吴欣鸿问蔡文胜怎么办，蔡指出了两条路：文件压缩和图片。吴欣鸿毫不犹豫地选择了图片。首先，解压缩软件虽然在当时还有很大的市场需求，但和图片软件比起来，其产品展现空间要小很多，所以商业上的想象空间远不如后者;更重要的是，学美术和玩摄影出身的吴欣鸿对图片有着天然的好感。

2008年10月美图秀秀（最早叫美图大师）上线时，火星文已经拥有超过5000万用户，美图秀秀最早的用户，都是从火星文导来的，因为二者的用户群天然重合。两个月后，美图秀秀用户突破2000万。

那时iPhone刚刚诞生，移动互联网是几年后的事情，流量依然在PC端。对于蔡文胜、吴欣鸿这样的老炮儿来说，当然知道不能在火星文一棵树上吊死。哪里的流量最凶残呢？是已经被很多人忽视的下载站。

当时的华军、天空等知名软件下载站，都有一个版本升级推荐专区，即只有新版本的软件才能在这里得到推荐。很多人不知道，这个专区是整个下载站流量最集中的地方，因为用户只喜欢下载新软件。这就倒逼吴欣鸿，几乎每周都让美图秀秀的版本更新一次，从而保证美图永远都在推荐专区里。流量无处不在，关键是你愿不愿意挖掘。

等到移动互联网来临，美图秀秀已经打好用户基础，剩下的事情就是弯道超车，成为这个领域的No.1，并建立了一个庞大的产品矩阵。而这一切的流量起点，源于美图秀秀——90后美少女不知道的流量爸爸。

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