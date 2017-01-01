YouGov：71%的美国人认为机器人将会威胁就业

YouGov 的最新调查发现，71%的美国人认为机器人将会剥夺工作机会，但是，66%的受访者认为机器不会做的比自己更好。

人们对机器人进入职场的恐惧很可能是由于对未来的无可预知。事实上，78%的美国人从来没有看过机器人，或者是亲身体验过，60%的美国公众从未与机器人进行互动、操作或者协作过。而对“机器人将接管你的工作”的恐惧则更可能是对未来的悲观预测。

那么美国人是怎么想机器人的呢？ 71%的美国人认为机器人会导致失业，这种情绪在中西部地区（77%）最为强烈，可能是由于该地区制造业是许多人生活的核心。但是，仍然有超过半数的美国中年人（45岁是制造业雇员的平均年龄）认为机器人将使我们的生活更容易（55%）。

70%的美国人认为机器人可以做人类不能做的事情，而且中西部人对这一想法也更强烈（77%）。3/4的美国人认为机器人可以做人类不想做的事情，中西部地区同意这一观点的人也更多（81%）。最后，大多数美国人承认，机器人在许多领域已经非常有用，中西部地区的人们仍然比其他地区更强烈地这么认为（81%）。

在工作信心方面，66%的美国人认为机器人无法做自己的工作。中西部地区（68%）和南部（74%）美国人是最有信心的，但是，只有1/2的北方人这么认为。

这可能与区域的主导产业有关。居住在中西部的人以制造业为主，宗教、非营利组织和保险从业人数也较多。居住在南方的美国人以建筑、采矿、石油、天然气开采和政府工作为主。东北部则以研究、个人护理服务、媒体及数字技术为主。

大部分仍然不喜欢机器人出现在工厂或办公室，那么机器人在什么地方最受欢迎呢？

59%的美国人欢迎机器人帮忙打扫房间，44%的美国人希望机器人协助自己的工作，例如检索或拿重的东西。