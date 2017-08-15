腾讯股价再创新高 马化腾超越马云成中国首富

腾讯控股(00700.HK)8月7日股价上涨，截至目前，涨2.63%，报319.6元，市值约3885亿美元，阿里市值3878亿美元，腾讯市值超越阿里。 消息面上，腾讯将于下周三(16日)公布中期业绩，综合市场估计，按照非通用会计准则，第二季净赚145.5亿元人民币，按年增长28.5%。腾讯控股股价从年初的190港元上涨到了319港元，累计上涨约66%。早前腾讯被《人民日报》发文批评其开发的手游《王者荣耀》释放负能量，令股价一度受压，随后公司股价便一路上涨。

最新的二季报显示，共有30只基金(份额分开计算)重仓持有了腾讯控股，持股总量达到1106.89万股。这些基金的净值也随着重仓股的上涨一路水涨船高，获得了丰厚的收益。

日前，多家机构都重新调整了腾讯控股的目标价。美银美林上调腾讯目标价至331元，维持“买入”评级，该行预期手机游戏业务将持续推动公司收入。野村证券将目标价上调至341元，还指出微信“小程序”正取得进展。

德银上调腾讯目标价，由320元升至327元，评级“买入”，该行认为2019及2020年腾讯云收入预测增长14%及48%，上调估值原因是计入腾讯云的估值。

腾讯控股股价的这一轮狂飙使得马化腾连续超越王健林、马云登顶中国首富宝座。据福布斯实时富豪排行榜，截至发稿，马化腾的个人财富362亿美元，超过了马云的356亿美元。