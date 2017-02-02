研究称线上聊天中发表情可反映性格

许多网民都喜欢在网络聊天和电子邮件中使用网络表情。澳大利亚和英国研究人员近日在美国《认知科学趋势》杂志上报告说，通过评估网络表情的使用习惯，人们可以较为准确地判断使用者的性格特征。人们面对面交流的时候，可以通过面部表情、音调、手势等行为来暗示自己的内心世界，让对方理解自己。

澳大利亚天主教大学的研究人员和英国同行合作研究发现，网络表情的使用能为文字交流提供一种类似面对面谈话的氛围。就像手势一样，网络表情可以表达出情绪。

研究还发现，通过评估网络表情的使用习惯，人们可以较为准确地判断使用者的性格特征。研究人员建议人们在使用网络表情时，应考虑到自己所在的场合和面对的人，比如同事或家庭成员。

参与研究的澳大利亚天主教大学的斯蒂芬妮·马隆透露，研究团队还将搜集网络数据信息，探索人们在网络交流中，发送网络表情表达的个人情绪是否会影响对方的看法。但由于表情符号的使用往往限制在非正式交流和较为私人的交流中，这为研究人员收集数据信息增加了难度。