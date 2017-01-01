做好用户推送的“玄机”

现今社会，可谓是信息爆炸的年代。各式各样的信息内容一个接一个充斥在你的手机、电脑以及生活的每一个角落，让人目不暇接。

而我们的懒行，油然而生。

除了自己固定的一些习惯生活是属于自己自发去行动之外，许多行为是因为外界给了我们信息，吸引着我们去做的。

譬如，生活中去商场逛街。可能你会因为自己的穿衣习惯，而跑去某家店购物，也可能你会因为路过某家店看到其门口的折扣信息，而驻足消费。

前者是自发，后者则是外界的提示吸引。

从生活中的场景不难窥探出互联网产品的相似性：

每个用户每天固定打开的产品是有限的，而且大多都是知名的超级app了。所以对于常规的产品来说，作为主动向用户 “示好” 的用户推送动作就显得至关重要了。你需要在合适的场景下发出邀请，提醒用户是时候来 “上” 你了。

把推送做好，是提高运营指标的利器。

无论是日活、月活、留存等指标，很大程度取决用户推送的好坏。更广的来说，平台的交易的提高、用户运营的实施都离不开用户推送。

那怎么样做好推送？笔者根据自己的一些经验，写一写个人心得（不喜勿喷，大神绕道）。

用户推送框架的梳理和搭建

个人认为，做推送有3个关键要素，分别为：

用户推送的目的 用户推送的规则 用户推送后的总结

而对于这三个关键要素，另外需要两点辅助完成。分别是：

对自身产品足够了解 市场行情把握

接下来分别对各个要素进行拆分梳理：

一、push的目的

做运营每一项事情必须有强烈的目标导向，而且需摆在第一位。

push的目的一般归为：促活、提高粘性、唤醒流失或沉睡用户，以及其他消息通知（如：新闻通知、app更新通知等）

对于每一条push的实施自己要先明白2点：

为了提高哪个运营指标。（日活？订单？） 大概计划提高多少？（日活提高20%？订单提高15%?）

二、push的规则

push规则作为push的核心模块，是最终效果好坏的关键点。

1、push手段

目前行业中主要推送手段有三种：

短信推送 app推送 邮件推送

随着行业的发展，个人认为大体上效果排行是：app推送>短信推送>邮件推送。

当然每种推送的方式各有利弊，比如说短信和邮件虽然转化率较低，但可以推送给已卸载app的用户。而app推送能直接跳转至app里面的活动页，更为效率、精准等优势。

以下内容主要以app推送为例子来分析（其实道理都是一样）

目前行业上app推送以两种形式存在，一是自己搭建push平台，二是借助第三方push提供商（如百度云推送、友盟推送、极光推送）

两种方式各有优势，自己做推送从开发成本上来说需要专人进行开发，并且需要一定数量的服务器和带宽支持，在开发完成后的使用过程中还需要有专人进行维护。第三方平台主要优势减小了开发成本，维护成本，集成SDK也相对简单，一般小公司的 “必备良药” 。

2、push的频率、时间和文案内容

每个产品的业务的不同，对于频率、时间点和内容差异是很大的。

（1）频率和时间点

比如：新闻类一天可能发几条push，发送时间主要以即时为准。

而电商类的可能2-3天一条的的频率，发送时间主要以用户闲时段为（如下午4-5点，晚上8-10点）

（2）文案

push的文案很大程度是决定了用户点击某条push的动力。能通过三言两句，让用户产生兴趣而点击的文案功底，也非一朝一夕能练出。这里总结以下几点push文案的方法，供大家参考：

（右击，在新标签页中打开，即可查看大图）

通过一些经验的总结，其实也不难发现一些文案的套路。各位根据自己本身产品用户的属性，对症下药即可。

3、具体操作方法

由于此处的内容，是最为核心的部分。这里简单介绍下本人之前工作的一些方法案例。

由于每一款app的用户可能会是五花八门的，用户所能忍受的push频率，所care的内容可能会大相径庭。故我们需要通过一系列尝试，找出效果多大化的那个点。具体方法很简单：

通过A/B测试，测出效果最好的方式

首先，我建议每个工作人员能建立一张日常的产品动作表，具体记录每一天的产品做变动的任何变动。如下：

其次，再建立一张针对push的记录表，对每一条push进行详细的记录。如下：

push记录表，详细记录了每条发出去push的关键数据。如：目标量、到达量、点击量，退定量，通过这些数据，可以分析出每个环节的转化率，以便采取相应的措施。

更为关键的事，我们可以通过一些A/B测试，不断来验证push频率和内容的效果。

如：

相同时间段，相同目标群体，不同文案的push，来验证文案效果。

不同频率，相同时间段，相同目标群体，来验证推送频率的最佳值。

不同群体，相同时间，相同文案，来验证不同标签群体的差异。

具体的测试维度很多，这里就不赘述，大家可自行通过交叉测试。

而且在分析最终的数据（日活，交易数据）效果的时候，就要对照 “产品动作表” 来分析了。

因为有时候某项数据的上升，可能并不是因为你的push带来，有可能是产品的升级，或者其他运营动作的影响所致。所以一定要对照产品动作表，多方面考虑问题。

通过上述的具体方法，自然而然引出第三个关键点：push后的总结。

三、push后的总结

其实刚刚的方法，已经包含了总结的模块了。

push总结，就如活动复盘般，是改进策略和方案的重要环节。

通过一段时间push的测试和记录，我们大概能知道自身产品的频率范围、符合用户文案类型、和切合用户的推送时间点。

我们要记录和总结好相应的经验和规则，并在此基础上不断去优化，积极对不同的用户群体细化用户标签，做到更细化的推送和运营。

四、产品的了解和市场的把握

做运营和产品最忌讳的事，莫过于闭门造车。

其实这两点应该放在最开始来讲，但我喜欢把最核心的内容点前置，所以就放到最后。（其实因为最后也能吸引到大家关注，嘻嘻）

所谓知己知彼，百战不殆。

第一，要知己

我们需要明确自己家的产品定位是什么，能解决用户什么样的需求，用户会在什么样的场景下使用我们的产品，自家产品在行业里地位如何，商业模式又是什么样的。这样我们才能对症下药，结合实际情况作出相应的运营push策略。

就比如：产品定位是女性用户，解决女性用户的购物需求，一般是在夜晚使用app。那你总不能在大中午push一些男性的用品吧。这样就很不着调。

其次，知彼

即对市场行业的把握。这里包括竞品关注，不同行业热点的了解。做运营是一个不断学习的过程，你必须时刻把握住行业的风向和热点，并尽量为你所用，这样才能紧紧跟随到用户的脚步。

譬如，之前行业很流行的丧文化，这就是一个热点，你可以结合 “丧” 写段push文案，试试水花？

再如，经常研究竞品的push文案、节奏和特点，也有利于自己的产品的完善和自身学习。

最后，希望每个负责推送的童鞋，能把 ”推送“ 这个看似简单实则暗藏众多门道的这件事做到极致。对于每个用户，都能接收到如定制化般的消息。送给两句话给大家：

推送过程中总会碰到不如意的数据反馈，但终会有某一条打动用户，数据增高。 每一条push的推送，永远会有另外一条更好、效果更优的plan B存在。我们要尽力把那个更优的plan B找到。

本文由 @花道 原创发布于人人都是产品经理。