关于Growth hacking，你所不知道的4件事

如果把Growth hacker翻译为增长黑客的话,那么我更愿意把Growth hacking翻译为数据增长。去年范冰的新书《增长黑客》基本上在国内科普了Growth hacking的基本概念和做法,引进了AARRR的基本模型(如果你不知道也没关系,后续我会继续发文阐述),这对流量红利已经逐渐失效的中国互联网市场无疑是重要的。

然而这也引发了新的问题:很多人以为《增长黑客》这本书就是Growth hacking的全部。

事实显然并非如此。

Growth hacking是一种简单而又有效的方法论,在硅谷许多人都在研究并实践这门技术,并衍生出了一系列行之有效的实战技能,并如同互联网产品本身一样,推进Growth hacking不断进行自身迭代。

作为这个系列文章的第一篇,我先介绍一些轻松的小故事,希望能传达一些目前国内相关文章还没有说清楚的几件事。

增长黑客(Growth hacker)是Sean Ellis在2010年创造的一个概念。Sean Ellis当时负责Dropbox的用户增长,他用了一年的时间把Dropbox的用户基数和使用频率提升了500%。后来Sean帮助很多互联网公司实现了数据增长,甚至其中一部分已经上市了。可以想见,硅谷很多公司趋之若鹜地希望购买他的服务,于是Sean Ellis开始提供这种服务,搭建了一系列的系统流程,而当他想要找人帮他运转这套“增长机器”的时候,他遇见了问题——他收不到满意的简历。

这些投简历的候选人有着市场营销学位,有丰富的营销经验,但还是不足以实现他想要的增长。Sean发现,一个传统的营销人员的技能体系对于一个初创团队来说并不适合。一个初创团队并不需要有人去“组建并管理一个市场部团队”或是“协调外包公司”,又或者“为公司目标制定一个战略计划”……在一个初创团队里,你只需要做一件事:增长(Growth)。

Sean这时候才发现,自己想找的并不是一个典型的营销人员,雇佣这些人并不是个好选择。于是他换了招聘方向,写了一篇文章叫做《为你的创业团队找一个增长黑客(Growth hacker)》——增长黑客的概念就这么出现了。

许多人以为增长黑客的目的在于获取用户、出售产品,与营销团队的职能类似(当然,对很多互联网公司来说,这个营销团队也包括运营)。然而增长黑客并不能取代营销团队,二者也没有高下之分。那么增长黑客究竟是什么?Sean在他的文章里有一个简洁的定义:

“增长黑客的唯一使命就是增长。”(A growth hacker is a person whose true north is growth.)