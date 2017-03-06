关于Growth hacking，你所不知道的4件事

Growth hacking的内容是一个系列，本文是第一篇。作为这个系列文章的第一篇，我先介绍一些轻松的小故事，希望能传达一些目前国内相关文章还没有说清楚的几件事。

如果把Growth hacker翻译为增长黑客的话，那么我更愿意把Growth hacking翻译为数据增长。去年范冰的新书《增长黑客》基本上在国内科普了Growth hacking的基本概念和做法，引进了AARRR的基本模型（如果你不知道也没关系，后续我会继续发文阐述），这对流量红利已经逐渐失效的中国互联网市场无疑是重要的。

然而这也引发了新的问题：很多人以为《增长黑客》这本书就是Growth hacking的全部。

事实显然并非如此。

Growth hacking是一种简单而又有效的方法论，在硅谷许多人都在研究并实践这门技术，并衍生出了一系列行之有效的实战技能，并如同互联网产品本身一样，推进Growth hacking不断进行自身迭代。

作为这个系列文章的第一篇，我先介绍一些轻松的小故事，希望能传达一些目前国内相关文章还没有说清楚的几件事。

1、增长黑客的起源是因为招不到合适的员工

增长黑客（Growth hacker）是Sean Ellis在2010年创造的一个概念。Sean Ellis当时负责Dropbox的用户增长，他用了一年的时间把Dropbox的用户基数和使用频率提升了500%。后来Sean帮助很多互联网公司实现了数据增长，甚至其中一部分已经上市了。可以想见，硅谷很多公司趋之若鹜地希望购买他的服务，于是Sean Ellis开始提供这种服务，搭建了一系列的系统流程，而当他想要找人帮他运转这套“增长机器”的时候，他遇见了问题——他收不到满意的简历。

这些投简历的候选人有着市场营销学位，有丰富的营销经验，但还是不足以实现他想要的增长。Sean发现，一个传统的营销人员的技能体系对于一个初创团队来说并不适合。一个初创团队并不需要有人去“组建并管理一个市场部团队”或是“协调外包公司”，又或者“为公司目标制定一个战略计划”……在一个初创团队里，你只需要做一件事：增长（Growth）。

Sean这时候才发现，自己想找的并不是一个典型的营销人员，雇佣这些人并不是个好选择。于是他换了招聘方向，写了一篇文章叫做《为你的创业团队找一个增长黑客（Growth hacker）》——增长黑客的概念就这么出现了。

许多人以为增长黑客的目的在于获取用户、出售产品，与营销团队的职能类似（当然，对很多互联网公司来说，这个营销团队也包括运营）。然而增长黑客并不能取代营销团队，二者也没有高下之分。那么增长黑客究竟是什么？Sean在他的文章里有一个简洁的定义：

“增长黑客的唯一使命就是增长。”（A growth hacker is a person whose true north is growth.）

增长黑客做出的每个决定、每个策略、每个行动都是为了实现增长。当然，传统的营销人员也关心增长，但是并没有关心到这样的程度。而增长黑客忽略其他目标，只关注增长这一个单一目标，才能在早期把最重要的目标（增长）实现。

这种对于增长的绝对关注，会导致增长黑客脱离传统营销的方法论，从更多角度去思考、尝试和探索，也从而形成了一系列在传统市场营销中并不存在的工具和方法。

3 、“黑客”并不是你知道的那个黑客，他甚至可以不会代码

“黑客”在这里有以下几种不同的定义和内涵。

（1）创造性黑客

一个增长黑客必须聪慧、敏锐、具有创造性。他们会想尽各种方法去提供方案解决问题，而这种方法别人可能想不到，即便想到了也并不觉得可实现。实现增长的路径往往需要人们去探索，而增长黑客需要发挥想象，找到这条路径。

（2）技术性黑客

增长黑客也有可能是一个通过技术手段实现增长的程序员，虽然增长黑客并不一定必须是程序员。通过技术手段，增长黑客可能会更有效地取得进展。如果增长黑客不是程序员的话，也必须对技术有足够的理解。产品基于技术，对增长来说，掌握这门技术则至关重要。

（3）非法黑客

这里指的就是之前我们熟知的那种黑客，他们利用其他平台的漏洞未经授权就实现访问，并实现自己的目的，这种行为在国内外均是非法的。增长黑客也会利用类似的漏洞，只是增长黑客利用这些漏洞并不是为了攻击，而是找到系统的弱点，通过合法手段实现增长。

对于增长黑客的解释很多，然而最重要的评判标准还是看增长是否是其唯一目标。

4、再不理解增长黑客，可能就真的来不及了

无论是从行业发展趋势，还是国内当下的互联网行业阶段，增长黑客这一领域都不容忽视。目前，互联网公司的团队结合度还是不够，产品只负责产品设计，开发只负责实现产品，运营和市场团队只负责把产品推向用户。虽然各个公司都在强调沟通协作，但不同团队的KPI不同，关注点自然不同。而想要寻求新的突破，可能就要对公司的组织形态进行调整，而对个人来说，就要求从业者必须深入理解合作部门的领域，相互跨界，从整体上去思考业务增长。

这种新的组织形态和个人调整是非常有必要的。如果增长的确是公司的经济命脉（无论是用户增长、交易增长、利润增长，不同业务不同阶段的侧重点可能会有差异），那么在公司业务的方方面面都应该把增长加入思考。开发团队不能仅仅实现功能，设计师不能仅仅设计界面，甚至客服也不能仅仅答疑解惑，也要考虑是什么造成了用户流失，如何解决。

国内很多公司已经意识到这种趋势，并且开始行动了。目前，不仅仅是一些初创阶段的公司在寻找他们的增长黑客，网易、新浪、美团、今日头条等大厂也已经在组建增长团队，希望通过增长黑客的方法论获取新的增长。

各公司对增长团队的招聘，也可以自己在相关网站搜索看下行情。

我相信无论你是在技术、产品、运营或是市场团队，增长黑客的方法论和思维模式，都会对你现在的工作有极大提升。而下一篇，我们一起来看一看增长黑客的方法论和思维模式究竟是怎样的。

#专栏作家#

莔莔有神，公众号破壳（Pokeclub），人人都是产品经理专栏作家，帝都产品狗，负责过亿级用户产品，也有从零到一实现百万日活的经验。爱好是女性视角看产品，产品思维看世界，从独特视角找产品亮点和生活乐趣。







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转载请注明: 爱运营 2017年03月06日 于 网站运营 发表