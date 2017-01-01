如何利用播客做App营销？

2017年，Edison Research 和 Triton Digital进行的联合调查显示，播客听众总数约为1.12亿，每月有6,700万人收听播客……

营销 在 Google Play 和 App Store 等应用商店中，想要杀出一条血路问鼎榜首真是举步维艰。每个 App 都在寻找能脱颖而出的新方式，我们几乎每天都被千奇百怪的

今天我们就来介绍一种时下非常热门的营销策略：利用播客（Podcast），让你的 App 成为吸量的小能手。

播客 Podcast 播客是一个通过音频或视频直接将内容推送到用户的 App。大多数播客内容是音频，因为视频的成本会比较昂贵。通过向观众提供深刻的主题知识和独特见解，播客成为了能高效吸引关注的平台。

2017年，Edison Research 和 Triton Digital 进行的联合调查显示，播客听众总数约为1.12亿，每月有6,700万人收听播客。这组数据足以证明播客平台的流量之大和热度之高。

只要是肥肉就会有人去瓜分，有很多应用开发者都依靠播客平台来推广他们的产品，在这里树立自己的品牌信誉，建立自己的粉丝社群。值得注意的是：过去三年中，使用移动设备访问播客音频内容的人数增加了近30％。

你也可以哒！

准备工作

开始在播客做营销之前，首先需要确定你的营销策略并设定目标，最大限度地提高应用的流量。盲目往前冲，投入了一段时间然后发现你走错了方向，这就尴尬了。

……而且还得重新开始。

接下来我们就谈谈如何规划你的第一个播客营销活动。

Step 1 选择一个细分市场 首先，选择一个话题！

话题要具体，并且与你的产品相关。创建播客的目的是与观众产生共鸣，让他们继续收听。

多学习其他人的播客内容，掌握话题热点，自己的产品内容尽量围绕热点话题，或向热点靠拢。有热点，就要蹭。

话题不要选的太宽泛，虽然可以产生很多内容，但会模糊重点，失去独有的特性和吸引力。我们的目的终究是为了吸引哪些与你的产品情投意合的听众。

如果你有选择困难症，那就凭直觉吧。选择你热衷的内容，然后开始。可以测试几种不同的方法，看看哪个效果好。

Step 2 选择一个形象（persona）

接下来要确定要你的用户或受众群体的类型。缩小理想听众的范围，统计听众的基本信息、兴趣爱好、以及他们共同面临的问题类型。

你刻画地形象越具体，就越容易与用户产生共鸣。

在定义理想听众时，可参照以下几点：

他们的收入水平是多少？

他们是否会爆粗口？

他们是否成家？

他们现在面临的共同的问题是什么？

他们喜欢哪种长度的播客内容（长、中、短）？

他们共同的兴趣是什么？

他们的兴趣与你的产品有关联吗？

他们都说什么语言？

在做播客的过程中，会有人给你送花也有人给你扔臭鸡蛋。没关系。既然无法取悦所有人，能让喜欢你的人感到满意也就足矣。最重要的是，让你的个性在播客中发光。

Step 3 确定名字

确定了主题分类和目标听众后，就准备给你的播客起一个名字吧。

狂拽炫酷吊炸天的名字虽然很容易引起人的注意，但也有雷区的。我们的建议是：你的名字应该让听众一眼就明白你是做什么内容的。

Step 4 产生内容

在制作播客内容的时候，有三个基本步骤：

录音

剪辑和混音

发布

录音

播客上的音频内容通常有两种风格：

谈话和访谈。

谈话类一般都是围绕一个主题展开讨论，一个人录也行，两个人聊也行。内容会比较随意，不需要很多准备。建议每周集中一两天多录制几集，然后按照计划的日期一一发布。这样会高效一点。

访谈类会更有吸引力，录制起来也要花费更多的时间。通常访谈类的内容品质会更高，光是内容策划都要来几波头脑风暴。可能还需要请一些嘉宾，这又涉及到安排录制时间。

定时采访算是最麻烦的。我们推荐您使用 ScheduleOnce 这种软件，它能够协调处理不同时区的时间安排，能妥善安排你们团队和录制嘉宾之间的时间。

剪辑和混音

内容录制好之后，就要开始做剪辑工作了。现在流行的音频剪辑工具很多，您可以多尝试几款，然后找到一个适合的。下文中会详细介绍一些音频剪辑工具，供大家参考。

需要注意的是：剪辑和混音往往比音频录制花费的时间更多。如果你没有时间做，或者没有这方面人才，可以考虑外包出去，让更专业的人来帮你完成这部分工作。

发布

发布应该算是这里面最简单的环节。只需将文件上传到正在使用的主机即可。

设备与环境

一台电脑，一只专业麦克风，一些好用的软件。

以及我们提供的一些入门级的建议。

电脑

对于入门级，电脑的配置也不用非常高。能运行的了编辑软件就好。当然，如果你追求高配也是可以的，毕竟硬件设备给力，工作起来也得心应手。

麦克风

麦克风选择范围很广。最好的入门级麦克风之一是 Audio-Technica ATR-2100。价格大概是不到100刀，音质不错。日后如果你想升级，可以选更贵一些的。

小贴士：你一定需要一个噗声滤除器。它会让声音更平滑。

软件

电脑软件有多种选择，主要取决于你做什么类型的播客以及计算机的操作系统。

以下是一些低成本的良心推荐：

Skype + Ecamm（Mac）或 Pamela（PC）：录制 Skype 采访专用

Camtasia（PC）：音视频编辑

ScreenFlow（Mac）：音视频编辑

有条件的话，也可以使用 Adobe Audition 或 Final Cut Pro。

如果你需要在博客上发布播客内容，那么你一定会用到 WordPress 的 Blubrry Podcasting 插件。方便你把元数据添加到播客中并自定义播客图标。

托管你的播客

Google Play 和 iTunes 这些平台是不提供托管服务的，你只能在这两个平台发布播客内容的链接。但你可以找一些第三方托管服务。

一般人们会选择 Libsyn 托管文件，亚马逊S3也可以，特别是你已经在使用亚马逊的应用或网站，会很方便。此外，还可以在 Soundcloud 上托管文件，但在 Soundcloud 上托管的文件只能在 Soundcloud 上播放。

确定了第三方托管服务，你就可以将播客内容交给各种播客广播服务并开始推广啦。

您可以从这里开始↓↓↓

iTunes

Google Play

Stitcher

需要提醒一点，在每个平台发布内容之前，请务必先了解每个平台上发布播客的指南。以免违规惹来麻烦。

以上就是你走上播客之路必备的知识。万事开头难，最难的部分就是开始你的第一集录制。播客也算是一种低成本，能带来高质量流量的营销方式。试试无妨呀！

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