海外水军年入2亿美元！一条评价5美刀，这家公司估值51亿

最近几部国产电影在影评网站上评分低，传出了影评网站被约谈的“小道消息”，也有知名某影评网站关闭专业影评功能的事情发生，闹得沸沸扬扬；美国大选期间，社交网络上闹出假新闻事件。

相关影评网站辟谣了，说没被约谈；美国社交网络上的假新闻也被清理。虽然两件事没有半毛钱关系，却同时让人联想到一个人的身影——水军。

刷评论、发帖、发博文、发信息邮件、刷单……都能和水军挂上钩，尽管人们已经习惯了水军的存在，但国内的水军依然不太能见得光。

在2016年的美国大选期间，有一家水军公司浮出水面，一时名声大噪。

这家公司叫Fiverr，2009年网站上线，2010年公司正式成立，总部在以色列，在美国设立了分部。

看这公司的名字，简直就是国内“五毛党”的翻版啊，只不过人家是“5美刀”。

要说在美国，水军也是十分猖獗的，雇佣水军的情况也是非常非常多的。美国某科技社交网站就曾披露过在美国大选期间，推特上的水军“无所不在”，成为候选人刷人气的秘密武器。

Fiverr就是一家非常专业的水军公司，曾在一年的时间里实现网站流量超过600%的增长，拥有超过300万的“卖家”，来自200多个国家的微小企业通过Fiverr获取相关服务。

一度成为全美最受欢迎的100个网站之一，2013年更是跻身全球排名前150名的网站之列。

经过五轮融资，共融资1.1亿美元，专业机构对Fiverr网站价值给出的评估结果是7.45亿美元（约合人民币51.6亿元），网站年收入5270万美元，按照Fiverr的20%提成比例，Fiverr“卖家”每年能赚2.6亿美元多。

从社交网络增粉，到位产品也评论、点赞、写软文，无所不包。

最主要的是，不像国内水军那般隐秘、见不得光，Fiverr是在光明正大地做这些事，美其名曰“网络服务”。

“5美刀”原是为了“拯救”自由职业者

2009年，两个以色列人Micha Kaufman（下）和ShaiWininger创办了Fiverr，两人都是多次创业者，其中Micha Kaufman还是福布斯与连线供稿作者。

他们发现，很多人身兼数职，当合同工，做顾问，远程工作，或者做外部采购等，但是并没有一个可以让人们专门从事自由职业的好平台。

所以Micha Kaufman和Shai Wininger创办了Fiverr，把Fiverr定位为一个帮助人们用自身技能赚钱的平台。

公司创立之初，究竟把服务价格定在什么水平成了一个大问题。经过一番研究，Fiverr终于把价格定在5美元，他们觉得那些自由职业者（也就是“卖家”）绝对够聪明，一定能够让客户觉得这5美元花的值，又不至于让自己在这件事上花费太长时间。

这也是“Fiverr”这个名字的由来。

经过一段时间之后，Fiverr放宽了这个价格的限制，让自由职业者可以在5美元的基础上加价提供附加服务，完全定价自由。并且随着卖家的信誉度上升，也可以进一步加价。

跟五毛党最大的差距：认真

Micha Kaufman说：Fiverr就是一个集众多服务形式于一体的平台。最明显的是，Fiverr用起来太TMD简单了，两分钟完成注册，就能成为“服务”卖家，30秒就能买下一次服务。不用投标拍卖，可以说迎合了当前经济的需求。而且，好玩，又有点社交的味道在里边，很容易让人上瘾的。

天朝五毛党呢，从最初的发帖灌水，到现在发展成段子手，长进在哪儿？

应该是，扯犊子的逻辑越来越强，搞笑实力一个赛一个。

比如某宝上卖骨灰盒的评论。

因为专业性强点的，都去干评测、写“专家”评论了。

要说Fiverr手下的水军和天朝五毛党最大的差距在哪儿？

我觉得就俩字：认真！

1、真实性

在Fiverr上，设计、翻译、代笔、编程等，什么样的人才都有，水军在这里不是没有正经职业的人，而是一帮有着各自专业领域的人，他们中很多人都是利用兼职时间在Fiverr上赚点零花钱，他们不会为了那点钱去做一些很假的事甚至是触及法律的事。

他们知道在什么情况下会触犯法律，清楚法律边界，比如为电商或者产品提供假虚假评论，那就是犯法的，如果是给别人的博客或者社交网页上写评论，就完全没有问题。

所以Fiverr的用户收费替人去写评论的账号都是真实的，所用的社交媒体账号也都是个人的。

或者说，这些水军并不认为自己是在干一些投机取巧、不真实的事，在他们自己看来只是在做些兼职。

比如有Fiverr用户发布服务出售信息，告诉客户只需5美元，就可以得到一条正面的评论，但是亚马逊这类电商的评论除外，他们对待亚马逊这类电商的评论很谨慎。

2015年10月，亚马逊起诉了1114名Fiverr卖家，指控他们在亚马逊网站上写虚假的产品评论。对此，Fiverr并没有跟亚马逊对着干，而是立即作出了回应，表示“清除违反规定的卖家服务，并立即就所有针对不当评论内容的举报做出处理”。

所以，这帮水军的整体行业底线被提高了。

2、精细性

因为有了用户真实性的保证，尽管Fiverr是一个平台，但是每个水军都是一个单独的个体，各自为战，他们所输出的内容都是个人精细化产出的。

为什么这么说？有两方面。首先，Fiverr上的用户，也就是那些水军或者卖家，大部分是为了让自己的技能得以发挥，赚取等值的钞票，对他们来说，这既是一个赚钱的机会，也是一个“磨枪”的地方。

第二方面，Fiverr就像是淘宝一样，买家是要对卖家的服务质量做出评价的，好评带来的最直接好处就是卖家信誉度的上升，等级的提高，能为卖家带来更多的生意。

Fiverr的新用户是免费注册的，但规定，新用户必须连续30天在线，并成功完成10单服务，每单卖5美元，Fiverr抽取其中的20%，然后才能被晋升为1级，这个时候就可以出售高于5美元的服务了。

如果买家对卖家的服务不满意，那么他们可以到Fiverr的“问题解决中心”获取帮助，或者干脆拒收卖家做好的成品，并拒绝付款。

在美国，由于各行各业都有相应的规范，营销也有明确的界限，所以用户对产品的信任度是很高的。这信任度就来自于评论，评论即代表了口碑。

尤其是电商，人们普遍对之前的买家给商品留下的评论非常依赖，所以真实评论的价格高也是情理之中的。相比之下，很多水军写的评论内容粗制滥造，或者批量生产，套用内容，细心点的人一眼就能看出问题。

壮大水军队伍就靠一招：A/B测试

在不到一年的时间里，Fiverr进行了400次A/B测试，得出了很多令人难以置信额结果：登录界面注册用户数量增长457%。

2014年，Fiverr聘请了一位用户增长专家，这个人和Fiverr的设计团队针对登录界面的显示内容进行了大量的小测试，以更快的速度对Fiverr的网站登录界面进行迭代。

对待每次A/B测试，Fiverr，或者说Fiverr聘请的这位专家都非常严肃认真，可信度高达99%，在其400次测试中，不计重复测试者，共有超过50万绝对访问人次，所以测试结果绝对可靠。

比如页面布局测试，仅仅是一个内容位置的下调，让页面上的内容不那么拥挤，留下了更多空间，就让Fiverr注册用户增加了23.5%。

“Free Sign Up”按钮位置测试，只是将这个按钮单独放在一排，居中排列并加宽，Fiverr注册用户数增加了27.3%。

改了个文案，注册用户增加了29.81%。

完全重新设计的登录界面带来了57.74%的注册用户增量。

在页面上添加更多网站使用的提示信息，增加了22%的服务订单。

那位专家总结出一些关于产品不断迭代的经验，也是做出结果真实有效的测试的经验：

1、尽可能多地做测试，不经过测试的网页，坚决不要上线，因为那样做就是浪费流量。 2、能测试的都多测测。如果有人要求修改你也不太确定的地方，不要拒绝，测一下，用数据说话。 3、只有拥有99.9%的统计显著性的测试才是有效的。测试完两周之后，再对每一项测试进行回顾，进一步确定其准确性。 4、针对不同的用户获取途径，还要单独进行测试，因为来自于不同获取途径的用户，其行为习惯也是不同的。

每个人的方法都不尽相同，但是在工作中，快速迭代和检验新思路绝对不会错。

谁又能想到这些干货竟然来自于一个养了几百万水军的公司？

然而事实就是这样，干着水军的事儿，却像大公司一样精雕细琢产品，这就是五毛党和五美刀之间的差距吧！







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转载请注明: 爱运营 2017年01月10日 于 网站运营 发表