CNNIC：消费升级带动需求增长 旅行预订行业增速11.5%

随着我国消费需求的持续增长、消费结构的快速升级，消费对旅游需求、旅游经济的刺激作用明显增强，在互联网消费驱动下，旅行预订用户数量持续快速增长。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，在网上预订过机票、酒店、火车票或旅游度假产品的网民规模达到3.34亿，较2016年底增长3441万人，增长率为11.5%。

在用户规模快速增长的同时，旅行预订企业竞逐市场拓展盈利空间。在线机票领域，“提直降代”力度加大，OTA平台机票业务沦为流量入口。然而，与航空公司相比，OTA平台能够一站式提供更多的航空公司和航班选择以及接送机、酒店等搭配服务，其机票代理仍为彼此不可或缺的战略业务。与此同时，“零佣金”规则的实施，促使机票价格更加透明，问题机票、低价陷阱等现象也会随之减少。

酒店预订领域，对外拓展国际酒店业务，对内向二三线城市渗透，提升盈利能力。一方面，伴随着出境游的火热，OTA平台或投资并购海外旅游公司或与海外酒店直连合作，加速布局全球酒店业务。另一方面，国内旅游自由行模式风行，小长假周边旅游发展迅速；再加上旅游城市集群效应，出现京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等区域旅游城市群，二三线城市酒店预订需求攀升。

旅游度假产品预订领域，OTA推进线上线下融合，定制游成平台布局重点。随着在线流量红利消失，线上获取客户成本变高，而二三线城市居民门店消费习惯仍在，OTA平台频繁并购线下旅行社进行实体店布局，拓展新的客源空间。此外，消费升级促使定制游需求大幅增加，OTA平台和传统旅行社纷纷进入个性化的定制游市场展开竞争，定制游成为OTA平台新的盈利增长点。





